Tuyển Tập Việt Bút Ra Mắt: 45 Truyện Ngắn, 26 Tác Giả

Hình ảnh buổi ra mắt Tuyển Tập Việt Bút 2017.

Phùng Annie Kim,

9902 Wingate Dr.

Westninster, CA 92683

Với 45 truyện ngắn từ 26 tác giả, sau nhiều năm được miệt mài gõ chữ kể lại những chuyện đời mình, đời người, và những mảng đời dân tộc... Tuyển Tập Việt Bút 2017 (TTVB 2017) đã được ấn hành, và rồi đã ra mắt mỹ mãn hôm Chủ Nhật 14/5/2017 tại Việt Báo Gallery, Westminster.TTVB 2017 là tuyển tập những bài xuất sắc nhất một thời do các tác giả tự chọn. Không dễ để viết xuống một bài hay, và không dễ để chọn từ nhiều bài hay để góp vào một tuyển tập các bài hay. Do vậy, TTVB 2017 là 45 truyện ngắn hay nhất của 26 tác giả, được viết trong một thời gian rất dài.Không chỉ viết truyện hay, nhiều tác giả TTVB 2017 cũng là các nhạc sĩ, ca sĩ, xuất sắc trong buổi ra mắt sách. Hai người giữ nhiệm vụ MC là chị Iris Đinh và Cao Minh Hưng đã nhanh nhẹn, khéo léo điều hợp chương trình.Có một điểm ghi nhận về TTVB 2017, trong này độc giả có thể tìm được một số mảng đời thực của dân tộc, thí dụ, như hinh ảnh nhạc sĩ Anh Bằng, người có sự nghiệp âm nhạc gắn liền với cuộc chiến của những người gìn giữ tự do cho Miền Nam, bị đày đọa trong các trại tù, và rồi lưu vong.MC Cao Minh Hưng, cũng là một bác sĩ nha khoa nổi tiếng, cũng xuất hiện trong vị trí một nhạc sĩ, một ca sĩ, và rồi một diễn viên mang áo trận TQLC trong một nhạc cảnh lúc gần cuối chương trình. Còn ai chờ đợi gì hơn nơi Cao Minh Hưng, khi anh viết về nhạc sĩ Anh Bằng qua bài "Người Nhạc Sĩ Của Dân Tộc Việt Nam" (TTVB 2017, trang 29-43) với những dòng tưởng niệm chí tình như sau:"...những nhạc phẩm của ông đã đi vào lòng dân tộc vì chính ông là người nhạc sĩ của dân tộc với một trái tim luôn dành cho quê hương, đất nước và dân tộc Việt Nam... Sáu năm có dịp gần gũi với ông là khoảng thời gian tôi cảm thấy thật may mắn vì nhờ đó mà tôi được học hỏi thêm nhiều điều từ Ông, những khi hai chú cháu đã có dịp chia sẻ với nhau."Do vậy, TTVB 2017 là những mảng đời đa dạng rất thực được kể lại… và do vậy, tuy không phải là tác phẩm sử học, nhưng đây là nhiều cuốn phim đời thực được chiếu lại, chạy trên các trang giấy, mang đủ những vui buồn một thời của nhiều người viết.Từ vị trí độc giả, chúng ta đọc các dòng chữ, thường chỉ có thể hình dung về các cảnh đời được mô tả, đôi khi đã lọc qua ấn tượng riêng. Nhưng khi gặp họ trong đời thực, từ vị trí độc giả chuyển sang vị trí người có cơ duyên gặp và nói chuyện với tác giả, chúng ta sẽ thấy bất ngờ... Như trường hợp TTVB 2017, các tác giả khi gặp ngoài trang giấy, trong buổi ra mắt sách hôm Chủ Nhật 14/5/2017, họ đều đẹp lung linh như người mẫu. Và họ viết hay cũng là một bất ngờ nữa, vì hiếm khi đọc được những dòng văn hay ở hải ngoai sau gần nửa thế kỷ lưu vong.Khởi đầu là bản nhạc "Dòng An Giang" sẽ do Việt Bút hợp ca. Thực ra, ca khúc này không thể làm cho chúng ta bất ngờ, vì hầu hết cũng từng nghe rồi. Nhưng đây lại là khởi đầu một chuyện tình của anh Phong Đào và chị Phùng Annie Kim: anh Phong kể rằng, khi anh từ Sài Gòn xuống An Giang, có việc phải tìm ghe đi dọc sông An Giang, mới thương lượng với một ông cụ lái đò... Thương lượng xong, tới hôm sau, tới nhận ghe, hóa ra người lái đò lại là một thiếu nữ và đó là một cú sét đánh anh ngất ngư suốt đời -- cô lái đò đó chính là chị Phùng Annie Kim, người gánh vác nặng nhọc nhất trong việc ấn hành TTVB 2017 và tổ chức ra mắt sách hôm Chủ Nhật.Trong phần giới thiệu, chị Annie Kim và anh Cao Minh Hưng giới thiệu những người tham dự, trong đó có Trần Dạ Từ, Nhã Ca, Nguyễn Xuân Nghĩa, Hòa Bình, Phạm Quyến, Ann Phong (họa sĩ vẽ bìa sách TTVB 2017), nhiều quan khách khác và 26 tác giả.Đại diện Việt Bút là chị Iris Đinh, xuất hiện trong chiếc áo dài nâu, và chiếc khăn vuông nâu rất là dân tộc, nói lời cảm ơn, trình bày rằng sau khi Nhật Báo Việt Báo mở chương trình Viết Về Nước Mỹ (VVNM) từ năm 2000, nối kết những người bạn khắp nước Mỹ, để rồi mỗi tháng 8 hàng năm gặp nhau trong buổi lễ trao giài VVNM, tới năm 2006 thì Việt Bút ra đời để nối kết những người đã thắng giải VVNM và vẫn còn viết trong VVNM.Chị Iris Đinh nhắc lại câu nói của tác giả VVNM Trương Ngọc Bảo Xuân, người thắng giải nhất thời 2001, đã từng viết: “Những người Việt tan tác khắp nơi, chưa gặp, chưa quen... Lạ thay, khi không bỗng thấy nhau thân thiết. Thân tới mức mang cả chuyện nhà của mình ra kể cho nhau nghe....” và nói rằng từ năm xuất hiện 2006 cho tới 2017, bây giờ mới có Tuyển Tập Việt Bút 2017 là cuốn đầu tiên, dày hơn 600 trang, nhờ chị Phùng Annie Kim kết nối.Tiếp theo, anh Cao Minh Hưng đọc một email chúc mừng từ chị Song Lam, một tác giả trong TTVB 2017, từ Đông Bắc Hoa Kỳ gửi về vì không tham dự được.Người Chánh chủ khảo VVNM là bình luận gia Nguyễn Xuân Nghĩa được mời lên phát biểu... và anh NXN đã than thở rằng, "Tôi Nguyễn Xuân Nghĩa chỉ là nạn nhân, còn thủ phạm chính là ông Trần Dạ Từ kia, đã bày ra các chương trình Viết Về Nước Mỹ."Đó là lý do anh NXN mời nhà báo Trần Dạ Từ lên sân khấu. Và rồi, anh Trần Dạ Từ nói rằng Ban Giám Khảo Giải VVNM thời kỳ đầu có những người đã khuất núi, như nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh và nhà văn Thảo Trường; hôm nay tổ chức buổi ra mắt sách cũng có rất nhiều người đã từng làm việc cho Việt Báo, và rồi ra đi tìm việc khác thuận lợi hơn, như chị Quyên Trần rời VB để làm cho văn phòng, lúc đó là, Thượng nghị sĩ Lou Correa; hay chị Thảo Trương về làm cho văn phòng kế toán ở Newport Beach...Anh Trần Dạ Từ mời nhà văn Nhã Ca lên, mời Hòa Bình, Phạm Quyến, Nguyễn Viết Tân (anh còn nhận là Tân Ngố… mới dị), Bồ Tùng Ma, Phan Tấn Hải, Thảo Trương, Quyên Trần... cùng lên, nói rằng cơ duyên trùng Ngày Hiền Mẫu, nên mỗi người phải hát một câu tặng mẹ trong Ngày Lễ Mẹ này. Khi mỗi người hát một câu, gom lại dĩ nhiên là nghe y hệt như em bé nói không trúng nhịp... tha hồ mà vui.Một điểm để ghi nhận trong Ngày Lễ Mẹ, anh Nguyễn Viết Tân tâm sự rằng năm vừa qua, anh mất 2 người mẹ...Cũng là một dịp để mọi người cùng nhớ tới mẹ. Rất nhiều ca khúc về mẹ được trình diễn trong buổi ra mắt sách TTVB 2017.Các ca nhạc sĩ xuất sắc, hầu hết cũng là người viết, trong buổi ra mắt TTVB 2017 nhận thấy ngoài những người đã kể tên nêu trên còn có: Minh Yên, Kiều Thơ, Hạnh Cư, Tuyết Hạnh, Trần Hào Hiệp, Lisa Trần, Thu Hương…Các tác giả trong Tuyển Tập Việt Bút 2017 là: Bồ Tùng Ma, Cao Minh Hưng, Châu Hà, Đoàn Thị, Đinh Iris, Deborah Tường-Vân, Giang Thiên Tường, Gió Đồng Nội, Huyền Thoại Thịnh Hương, Lê Nguyễn Hằng, Lê Phạm Lê, Nguyễn Hữu Thời, Nguyễn Thạch Hãn, Sapy Nguyễn Văn Hưởng, Phạm Hoàng Chương, Phan, Phùng Annie Kim, Phương Hoa, Song Lam, Thanh Mai, Tô Văn Cấp, Trần Đức Hân Prudence, Trương Ngọc Anh, Trương Kim Hoàng Thư, Trương Ngọc Bảo Xuân, và Võ Như Ý.Tuyển Tập Việt Bút 2017 dày 536 trang, ấn phí 20 USD (cộng thêm bưu phí, nếu gửi bưu điện).Mua sách xin liên lạc: