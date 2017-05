Chùa Liên Hoa Long Trọng Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2561

Trong Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Liên Hoa.

Garden Grove (Bình Sa)- - Chùa Liên Hoa tọa lạc tại số 9561 Bixby Thành Phố Garden Grove Nam California do Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới làm Viện Chủ, đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2561-2017 vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 14 tháng 5 năm 2017, tham dự buổi lễ ngoài qúy Chư Tôn Đức Tăng Ni tại chùa và một số đến từ các chùa và tự viện Nam California còn có hàng trăm đồng hương Phật tử, một số các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí, quan khách có ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân là Giáo Sư Vân Bằng, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các huynh trưởng Gia Đình Phật Tử.. Trong chánh điện không còn chỗ ngồi, đồng hương Phật tử phải ngồi bên ngoài khuôn viên chùa.Sau phần nghi thức cung nghinh chư tôn Giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni quang lâm chánh điện.Nghi thức khai mạc bắt đầu, Ban tổ chức mời Hòa Thượng Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa lên Ban Đạo Từ, trước tiên HT. cảm ơn quan khách, và đồng hương Phật tử, đặc biệt cảm ơn ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và Phu Nhân GS. Vân Bằng, cả hai đều là một Phật tử đã gắn liền với những sinh hoạt Phật giáo trong nhiều năm qua. HT, nói: Đức Phật là Mẹ Hiền của chúng sanh, nhân ngày Lễ Mẹ xin cầu chúc tất cả qúy vị thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường. HT. khuyên các cháu: “luôn luôn nhớ công ơn sinh thành của Cha, Mẹ, chúng ta không phải từ dưới đất lên hay trên trời rơi xuống mà là do cha mẹ sinh ra.” HT. cũng đã giải thích về ngày Đản Sinh của Đức Phật, theo Nam Tông, Đại Thừa...”HT. tiếp: “nhân mùa Phật Đản năm nay, chúng ta nên ôn lại lời dạy năm xưa của Đấng Cha Lành, sau khi giác ngộ, Đức Phật đã trở lại cứu độ chúng sinh. Ngài đã chỉ rõ chân lý siêu việt tuyệt đối đang ẩn sâu trong mỗi chúng sinh, cùng nhiều phương pháp và phương tiện để giúp tất cả chúng sinh chóng thành Phật quả.Đức Phật dạy: “Này các đệ tử, từ vô thỉ đến nay, chúng sinh đã gây ra biết bao nhiêu tội ác bởi lầm mê”, nhưng mê cái gì và lầm cái gì?Đối với người ngủ mê, thì vạn vật đều thường còn, là vĩnh cửu. Từ nhận thức mê lầm ấy, chúng ta khởi tham lam, đem lòng say mê đắm đuối. Nhưng không gian và thời gian trôi mãi, lúc thỏa mãn thì vui mừng, khi bất mãn thì lòng nổi sân si, hận hận thù thù nối nhau không dứt. Từ đó, các tâm niệm cố chấp chất chồng từ đời này sang kiếp khác vẫn không nguôi.Vì vậy, các đệ tử hãy cố gắng mở rộng tâm hồn, để thấy và hiểu thật chính xác bộ mặt thật của vạn hữu là vô thường, rồi buông xả để mau bước lên bờ giác. Phương pháp dễ hiểu dễ làm nhất là giữ giới, sẽ sinh định, như sóng yên biển lặng thì vô lượng sao trên trời đêm đều hiện rõ, như thường lau mặt kính lòng, tâm chúng ta sẽ trong veo, và khi bụi lòng đã sạch, Mắt Tuệ nhìn rõ vạn vật như chính nó có, nó là, là như thế. Khi lòng hết lăng xăng thì Trí-Tuệ sáng rỡ, và thấy mình đang đứng trên bờ giác.”HT. cho biết: “Về tình hình đất nước với một tương lai tươi sáng, nhưng sông có khúc, người có lúc. Vận mệnh dân tộc cũng có lúc và mọi vật có sinh phải có diệt, giấc mộng hiến dâng đất nước cũng sắp hồi kết thúc. Nhân quả không là giấc mơ mà là một thực tại và chúng ta hãy giữ tâm thật yên bình để thấy nhân quả sắp thành hiện thực không xa, cộng sản Việt Nam sẽ phải giải thể trong một ngày rất gần. Chúng ta hy vọng vào tiền đồ của tổ quốc và dân tộc Đại Việt mãi mãi được trường tồn.”Sau đó ban tổ chức mời Giáo Sư Vân Bằng đại diện Phật tử của Chùa lên phát biểu, Bà nói: “Nhân ngày Đại Lễ Bà xin cầu chúc HT. Viện Chủ, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, và đồng hương Phật tử thân tâm thường an lạc, sức khỏe dồi dào để tiếp tục con đường phục vụ đạo pháp và dân tộc.”Trước khi mời Giáo Sư Vân Bằng lên phát biểu Ban tổ chức cũng đã cho biết Giáo Sư Vân Bằng vừa rồi đã được Ủy Ban Giao Tế Nhân Sự Quận Cam trao tặng giải thưởng The “Unsung Herols” Diverse Community Leader Award Presented by The Humand Relations Commission of Orange County. Đây là một giải thưởng danh dự nhất mà Ủy Ban đã tặng cho một người Phụ nữ Việt Nam qua những đóng góp thiết thực cho công đồng trong những năm vừa qua.Nghi thức Khánh Đản bắt đầu, mọi người cùng tụng trang kinh Khánh Đản, sau phần nghi thức tất cả Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đồng hương Phật tử sắp thành hàng dài để làm lễ Tắm Phật.Sau đó ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni vào trai đường thọ trai, đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do đạo tràng Chùa Liên Hoa khoản đãi.