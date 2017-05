Trump Lộ Tin Mật Về Bom Laptop

WASHINGTON – Báo The Washington Post hôm Thứ Hai có bản tin cho biết rằng Tổng Thống Donald Trump đã tiết lộ thông tin tối mật trong khi họp với Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov và Đại sứ Nga Sergey Kislyak hồi tuần qua.Nguồn tin ẩn danh đã cung cấp tin này cho báo The Washington Post.Các viên chức nói rằng thông tin tối mật này liên hệ với cơ nguy khủng bố ISIS về cách chế biến một máy tính xách tay thành một quả bom nhằm đuư lên phi cơ.TT Trump tiết lộ tin này về chi tiết từ một đối tác tình báo của Mỹ mà không được hội ý trước từ đối tác tình báo đó.Tiết lộ như thế có thể sẽ làm thiệt hại quan hệ giữa Mỹ và đối tác tình báo đó.Nguy hiểm hơn, việc Trump tiết lộ cụ thể về thành phố trong lĩnh vực ISIS chiếm đóng, nơi đoôi tác tình báo của Mỹ dò ra hoạt động chế biến máy tính xách tay thành bom, như thế sẽ cho Nga khám phá ra nước đồng minh nào của Mỹ trong nhiệm vụ tình báo liên hệ.Một nguồn tin nói rằng Trump tiết lộ nhiều thông tin cho đại sứ Nga nhiều hơn lượng thông tin Mỹ chia sẻ với các đồng minh của Mỹ, và như thế là kinh hoàng.Báo WP noí, việc Trump tiết lộ tin tối mật cho Nga không phải là bất hợp pháp, vì quyền lực Tổng Thống có quyền như thế nhưng sẽ gây nguy hiểm cho mạng lưới thu thập tin tình báo.Khi họp báo, cố vấn an ninh quốc gia HR McMaster nói rằng bản tin Washington Post sai lầm vì TT Trump không tiết lộ các hoạt động quân sự mà công chúng chưa biết.