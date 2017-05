Đơn Vị Tin Tặc CSVN Chuyên Đột Nhập Máy Tính Quốc Tế

HANOI -- Nhà nước VN đang rèn luyện chiến binh sử dụng một vũ khí mới: lực lượng tin tặc.Đơn vị đặc công mạng này trước giờ nhắm tấn công các dàn máy tính các công ty đa quốc...Bản tin RFA ghi rằng tin tặc, có thể hoạt động cá nhân hoặc làm việc cho chính phủ Việt Nam, đã tấn công vào hệ thống máy tính của các tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong lãnh thổ của quốc gia này là một phần của chiến dịch không gian mạng ngày càng tinh vi.Thông tin vừa nêu được quản lý cao cấp, ông Nick Carr của công ty an ninh mạng FireEye cho biết trong một cuộc phỏng vấn, trước khi Báo cáo về tin tặc tại Việt Nam của FireEye được công bố vào thứ Hai, ngày 15 tháng 5 năm 2017.RFA ghi lời Ông Nick Carr nói rằng các cuộc tấn công mạng, kể cả tấn công vào máy tính của nhà báo và giới đấu tranh tại Việt Nam không liên hệ đến WannaCry, một loại mã độc tấn công vào các máy tính trên toàn cầu từ hôm thứ Sáu. Ông Nick Carr cho biết thêm không thể xác định hoặc định vị chính xác hay xác nhận các tin tặc làm việc cho chính phủ Việt Nam hay không, nhưng các thông tin tìm thấy được sẽ hữu ích.Ông Nick Carr nhấn mạnh tất cả hoạt động đều vì lợi ích cho quốc gia Việt Nam.Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam phản đối cáo buộc này của FireEye.Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định Chính phủ Việt Nam không cho phép bất kỳ hình thức tấn công mạng nhắm vào tổ chức hay cá nhân và tất cả các hành vi tấn công mạng phải bị trừng trị một cách nghiêm khắc theo pháp luật.Báo cáo về tin tặc tại Việt Nam của FireEye đánh dấu lần đầu tiên một công ty an ninh mạng đã chỉ ra Việt Nam là nguồn của các cuộc tấn công không gian mạng do nhà nước gây ra.Đây cũng là lần đầu tiên FireEye đã chỉ định nhóm APT32 chính là mối đe dọa liên tục kéo dài từ năm 2014.APT32 là tên gọi cho các nhóm hacker được nhà nước bảo trợ đối với một nhóm bên ngoài Trung Quốc và Nga.Bản tin VOA cho biết thêm về đặc công mạng của CSVN, qua lời ông Carr:“Ông nói trong một số trường hợp, tin tặc đã tìm kiếm thông tin về hoạt động của công ty và việc họ tuân thủ các quy định của địa phương, điều mà ông hiếm khi thấy các nhóm hacker khác làm.Các nạn nhân bao gồm một công ty sản xuất của Đức sắp xây dựng một nhà máy ở Việt Nam, một hãng phát triển khách sạn Trung Quốc có kế hoạch mở rộng hoạt động ở trong nước và văn phòng địa phương của một công ty tư vấn toàn cầu có trụ sở tại Anh.Ông nói trong hầu hết các trường hợp các công ty đều rất nổi tiếng. Ông từ chối nêu tên chính xác vì lý do giữ bí mật khách hàng. Ông cho biết thêm các chuyên gia, nhân viên và nhân viên tài chính cũng đã bị nhắm làm mục tiêu.”Như thế, chúng ta có thê suy đoán rằng, đặc công mạng CSVN nghi ngờ các công ty đa quôc có người hoạt động gián điêp quốc tế, hoặc các nhón nhân quyền quôc tế.Nhóm này cũng liên quan đến các cuộc tấn công vào các nhà báo, các nhà hoạt động, các nhà bất đồng chính kiến và các blogger ở Việt Nam đã được Quỹ Biên giới Điện tử (Electronic Frontier Foundation) báo cáo vào năm 2013. Nhóm này cũng nhắm mục tiêu vào người Việt Nam ở nước ngoài và đột nhập vào máy tính của quốc hội một nước phương Tây, theo báo cáo của ông Carr.Ông cho biết các cơ quan báo chí, truyền thông Việt Nam cũng đã bị nhắm mục tiêu.