WannaCry Tấn Công Mạng 150 Nước, Không Thấy Tái Tục

LONDON - Tin tặc dùng nhu liệu độc WannaCry tấn công các định chế (gồm bệnh viện, ngân hàng) tại 150 nước hôm Thứ Sáu, hàng trăm ngàn máy điện toán bị ảnh hưởng - qua Thứ Hai, hậu quả đã giảm bớt trong khi cộng đồng an ninh mạng tìm kiếm phủ phạm tống tiền.WannaCry đòi 300 MK tiền chuộc để máy đuợc “phóng thích”. Microsoft loan báo “Trận tấn công này có ý nghĩa như 1 thông điệp báo thức”.Nhưng, WannaCry dọa đòi tiền chuộc gấp đôi sau 3 ngày và mọi hồ sơ lưu trữ bị xoá sạch.Các mục tiêu bị tấn công gồm hãng giao nhận hàng UPS tại Hoa Kỳ, 61 cơ sở y tế của UK, nhà xưởng sản xuất xe hơi Renaul tại Pháp, Bộ nội vụ Nga, 1 số trường đại học, hệ thống thanh toán và dịch vụ công ích của Trung Cộng…Tình hình đã có vẻ sáng sủa hơn vào ngày làm việc đầu tuần – nhân viên của công tư sở đuợc khuyến cáo thận trọng khi xem e-mail với hồ sơ đính kèm.Tại Hong Kong, chuyên gia Michael Gazeley báo động “Bãi mìn chờ đợi”. Nhà nghiên cứu ẩn danh đuợc biết với tên hiệu MalwareTech” có công hạn chế đợt tấn công của tin tặc tống tiền báo trước 1 đợt tấn công kế tiếp sắp bắt đầu – nhân vật này đuợc truyền thông UK nhận biết là nhà nghiên cứu Marcus Hutchins 22 tuổi đuợc tôn vinh như anh hùng. Doanh nghiệp phát triển nhu liệu Microsoft cho biết công cụ đuợc tin tặc lạm dụng do “cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ - NSA” phát triển và bị kẻ xấu đánh cắp.Chủ tịch kiêm giám đốc pháp lý Brad Smith của Microsoft nói “Đã thấy nhu liệu độc này đuợc WikiLeak xử dụng trươc đây - đây là tình huống tương tự phi đạn Tomahawk bị trộm”. Microsoft xác nhận nhiều tổ chức không cập nhật hệ thống, Microsoft đã phổ biến nhu liệu an ninh mới từ Tháng 3 mà họ không chạy.