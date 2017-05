BTC Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế Tại New York Họp Báo

Trong buổi họp báo.

Địa chỉ liên lạc của Ban Tổ Chức:

L.S Nguyễn Thanh Phong (917) 887-2061, Ô. Nguyễn Văn Tánh (347) 481-8283,

E Mail: dhvhqt2016@gmail.com - Fax: (718 ) 892-4666

Check ủng hộ xin đề: VACP, Inc.

và gởi về Địa chỉ Ban Tổ Chức: 2424 Gunther Ave, Bronx, New York 10469.

Garden Grove, Nam California (Bình Sa)- - Tại hội trường Thư Viện Việt Nam số 10872 Westminster Ave, Thành Phố Garden Grove CA 91843 vào lúc 1:00 chiều Chủ Nhật ngày 14 tháng 5 năm 2017, Ban Tổ Chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế Kỳ Thứ 32-2017 Tại Thành Phố Newyork đã tổ chức buổi họp báo để thông báo thời gian và kêu gọi đồng hương tham dự.Tham dự buổi họp báo ngoài các vị trong ban tổ chức còn có nhà báo Du Miên, ông Lê Quang Dật, ông Trần Vệ, Nhân sĩ Phan Đa Văn, ông Hoàng Đình Khuê, một số qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, qúy cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí và đồng hương.Chủ tọa buổi họp báo có Luật Sư Nguyễn Thanh Phong, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Newyork, Trưởng Ban Tổ Chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế Kỳ Thứ 32-2017, ông Nguyễn Văn Tánh, Trưởng Ban Điều Hợp Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế, Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Bác Sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do ông Lê Quang Dật phụ trách.Sau đó ông Nguyễn Văn Tánh người đã gắn liền với Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế trong nhiều năm qua lên cho biết:Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 32 năm 2017 sẽ được tổ chức vào 11 giờ sáng thứ bảy ngày 17 tháng 6năm 2017 trên đại lộ 6th Avenue (Avenue Of Americas) khoảng giữa đường 43th St và 57th St).Chủ đề cho buổi Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế năm nay được chọn là “Hồi Văn hầu- Trần Quốc Toản”.Trần Quốc Toản sinh năm 1267, là con trai của Trung Thành vương (sử liệu không ghi rõ Trung Thành vương có tên thật là gì), nên được phong là Hồi Văn hầu. Trước nguy cơ giặc Nguyên Mông đánh chiếm Đại Việt hiện hữu, tháng 10 năm 1282, vua Trần Nhân Tông triệu tập Hội nghị Bình Than để bàn phương hướng kháng chiến, tiến cử và quyết định nhân sự cho cuộc kháng chiến khi Nguyên Mông xua quân đánh chiếm nước ta. Hội nghị này bao gồm quan lại, vương hầu và được đích thân vua Trần chủ trì. Do mới 16 tuổi (theo cách tính tuổi như bây giờ thì khi ấy, Trần Quốc Toản mới 15 tuổi), nên Hồi Vương hầu không được mời dự Hội nghị. Trở về từ Hội nghị Bình Than, Hồi Văn hầu vẫn quyết tâm tìm cách đánh giặc cứu nước. Chàng thiếu niên có vóc dáng vạm vỡ hơn người do sớm thao luyện võ nghệ bèn quy tập gia nhân, trai tráng trong vùng được hơn 1000 người, rèn luyện binh khí, tích trữ lương thảo, ngày đêm luyện võ, tập trận. Trần Quốc Toản còn cho thêu trên một lá cờ lớn 6 chữ vàng: “Phá cường địch, báo hồng ân”. Cuối tháng 2 năm 1285, quân Nguyên Mông ồ ạt tấn công Đại Việt. Trong các trận chiến chống giặc ngoại xâm, Trần Quốc Toản thường dẫn quân xông lên trước lính triều đình, tả xung hữu đột đương đầu trực tiếp với thế giặc đang mạnh. Lá cờ thêu 6 chữ vàng của Trần Quốc Toản xuất hiện trên nhiều mặt trận, góp phần quan trọng làm chậm bước tiến của quân Nguyên.(Đó là phần giải thích về chủ đề cho cuộc diễn hành văn hóa năm nay 2017).Tiếp theo Luật Sư Nguyễn Thanh Phong Trưởng Ban Tổ Chức cảm ơn tất cả qúy Hội Đoàn, Đoàn Thể, qúy cộng đồng, qúy cơ quan truyền thông và đồng hương khắp nơi đã liên tục từ nhiều năm qua ủng hộ cho cuộc diễn hành văn hóa quốc tế được duy trì để nói lên tinh thần bảo tồn và phát huy văn hoá nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó ông cho biết những năm trước đây cũng nhờ vào sự bảo trợ về nơi cư ngụ của ông Trần Đình Trường, nay ông đã qua đời, khách sạn cũng đã chuyển sang cho người khác vì vậy nên Ban tồ chức cũng đã cố gắng tìm một nơi đầy đủ tiện nghi, giá cả phải chăng, một nơi cách địa điểm tổ chức không xa để đồng hương dể bề tham dự. Ông cũng cho biết dự trù chi phí cho cuộc diễn hành năm nay tốn khoảng $60,000. Trong dịp nầy ông cũng kêu gọi mỗi người đóng góp một chút để Ban tổ chức có được khoản tiền trang trải, liên tục trong nhiều năm qua, năm nào thiếu tiền thì anh em trong ban tổ chức bỏ tiền túi bù vào. Sau lời kêu gọi, số người tham dự cũng đã đóng góp tại chổ số tiền khoảng $2,000 trong đó có $200 của Xướng Ngôn Viên Ngọc Ân nhờ trao đến Ban tổ chức.Bác Sĩ Võ Đình Hữu có lời đón chào và cảm ơn Luật Sư Nguyễn Thanh Phong và ông Nguyễn Văn Tánh đã bỏ nhiều công sức đi vận động khắp nơi, ngoài việc vận động về tài chánh cho cuộc diễn hành, còn nói lên tiếng nói chính nghĩa để cho mọi người biết về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc diễn hành văn hóa. Đây là việc làm chính nghĩa, giữ được lá cờ vàng phất phới tung bay trước cộng đồng quốc tế.Tiếp theo trong lời phát biểu ông Phan Kỳ Nhơn đã nhấn mạnh: “Bằng mọi giá, chúng ta phải bảo tồn và giữ được ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế hằng năm, vì đây là một biểu tượng thiêng liên của Việt Nam Cộng Hòa nói chung và đồng bào tỵ nạn công sản nói riêng. Lá cờ vàng phải mãi mãi được tung bay trong những kỳ Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế.”Ban tổ chức cũng gợi ý qúy bà đi tham dự nên mặc áo dài vàng, có khăn quàng màu cờ quốc gia, mang dép thấp để tiện việc đi diễn hành.Bác Sĩ Võ Đình Hữu phat biểu, ngày Diễn Hành diễn ra trong mùa Hè, vì vậy mong qúy phụ huynh nên vận động con em tham gia thật đông để các em hiểu thêm về ý nghĩa ngày diễn hành văn hóa quốc tế.Chi tiết về Diễn Hành, nơi tạm trú, phương tiện di chuyển xin liên lạc:- Ô. Nguyễn Văn Tánh (347)-481-8283; tanhnguyen1947@yahoo.com- Cô Tara Thu (917)-862-9969; Tarathu@gmail.comBan Tổ Chức rất mong mỏi quí Cộng Đồng, quí Đồng Hương từ khắp nơi tham gia và yểm trợ tài chánh tối đa cho cuộc Diễn Hành Văn Hố năm 2017 để việc tổ chức được thành công tốt đẹp.Quý đồng hương về tham dự diễn hành liên lạc với Cộng Đồng hoặc các đoàn thể tại địa phương để ghi danh.Quý Cộng Đồng và đoàn thể lập danh sách gởi về Ban Tổ Chức trước ngày 1 tháng 6, 2017 gồm các chi tiết: Họ tên, hãng máy bay, phi trường đến, ngày giờ đến và về, số chuyến bay để Ban Tổ Chức sắp xếp việc đưa rước. Liên lạc cô Tara Thu Nguyễn (917) 862-9969 để ghi danh.Sau cùng là phần dành riêng để trả lời các cơ quan truyền thông, trong phần nầy có một vài câu hỏi được nêu lên và đã được ban tổ chức trả lời rõ ràng.Cuộc họp báo bế mạc vào lúc 4 giờ chiều.