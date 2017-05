Phong trào Lao Động Việt Bản Lên Tiếng V/v Thành viên Hoàng Đức Bình bị bắt

Phong trào Lao Động Việt

Viet Labor Movement

Bản Lên Tiếng

Statement

V/v Thành viên Hoàng Đức Bình bị bắt

Re. Arrest of Hoang Duc Binh

Nhà nước Việt Nam lại một lần nữa dùng bạo lực để đàn áp dân chúng. Vào khoảng 9g30 sáng Thứ Hai 15/5/2017, công an đã chặn xe của Linh Mục Nguyễn Đình Thục và bắt anh Hoàng Đức Bình với 2 tội danh bịa đặt là “Chống người thi hành công vụ” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” trong bản quyết định số 15 QĐ/VKS-P2.

Once again, the Vietnamese authorities have used force to oppress the people. About 9.30AM Monday 15/5/2017, the police stopped Father Nguyen Dinh Thuc’s vehicle and took Mr Hoang Duc Binh away on 2 trumped-up charges, “Resisting officials conducting government business” and “Abusing democratic freedoms to damage the interests of the government and the legal rights and interests of the people” per Decision number 15 QĐ/VKS-P2.

Sự thật, là nhà cầm quyền muốn bịt miệng trói tay anh Hoàng Đức Bình vì anh đã cùng với các Linh Mục giúp hàng ngàn nạn nhân của thảm họa môi trường là công ty thép Formosa và nhà máy thủy điện Hố Hô lên tiếng đòi bồi thường.

The truth is that the authorities want to neutralize Mr Hoang Duc Binh because he has assisted religious leaders in helping thousands of victims of the Formosa (Steel Company) and Ho Ho (Hydropower Plants) environmental disasters.

Ngay sau đó, một số rất đông dân, từ nhiều trăm đến cả ngàn người, đã tập trung trước cổng Ủy Ban huyện Diễn Châu để đòi trả tự do cho anh Hoàng Đức Bình (coi HÌNH 1-4). Nhà nước huy động hàng trăm công an cơ động (HÌNH 5) và, để tránh đổ máu, các Linh Mục đã yêu cầu giáo dân giải tán.

A large number of people, from hundreds to a thousand, immediately flocked to the Dien Chau People’s Committee building to demand freedom for Mr Hoang Duc Binh (see PHOTOS 1-4). The authorities mobilized hundreds of mechanized police (PHOTO 5) and, to avoid bloodshed, religious leaders called on the people to disperse.

Công an cũng bắt giam một số dân chúng, hiện nay chưa rõ là bao nhiêu người.

The police also arrested a currently-unknown number of other people.

Phong Trào Lao Động Việt (PTLĐV) yêu cầu nhà nước trả tự do lập tức cho anh Hoàng Đức Bình, là Phó chủ tịch của PTLĐV.

Viet Labor Movement (VLM) calls on the authorities to immediately free Mr Hoang Duc Binh, who is a Vice Chairman of Viet Labor Movement member.

Phong Trào Lao Động Việt cũng kêu gọi đồng bào, các hội đoàn trong và ngoài nước, và các quốc gia tự do, hãy lên tiếng bảo vệ cho những người bị bắt.

Viet Labor Movement calls on the people and groups inside and outside Vietnam, and countries of the free world, to protect those under arrest.



Kèm theo Bản Lên Tiếng này là một số hình ảnh do dân chúng ở địa phương chụp và để lên mạng.

Accompanying this Statement are a number of photographs taken by local people and put online.

Đỗ Thị Minh Hạnh

Chủ Tịch - Phong Trào Lao Động Việt

Chairman / Viet Labor Movement