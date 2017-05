Hội Thảo Quốc Tế Về Tác Động Việc Xả Chất Độc Của Formosa

Hoa Thịnh Đốn, DC (10/5/2017) – Theo lời mời của tổ chức Vietnam For Progress (Việt Nam vì Tiến Bộ), ngày 10 tháng 5, 2017, một cuộc hội thảo với chuyên đề “Legal Remedies and Environmental Impacts of Toxic Waste Dumping in the South China Sea” (Giải pháp Pháp Lý và Tác Hại Môi Trường của việc Xả Chất Độc ra biển Đông” do Formosa gây ra, được Vietnam For Progress tổ chức đã long trọng khai mạc tại phòng họp Kennedy, Russell Building của Thượng Viện Hoa Kỳ lúc 10 giờ sáng.

Bs Nguyển Thể Bình, Trưởng Ban Tổ Chức đã đọc diễn văn khai mạc chào mừng quan khách và các diễn giả. Thành phần tham dự về phía cộng đồng Việt Nam gồm có Bs Võ Đình Hữu CT. CĐNVQG/LBHK, BS Lê T. Kiên CT. Liên Hội Người Việt Canada, quý Ông Nguyển Văn Bon và Nguyễn Thế Phong CT và PCT Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu và rất nhiều nhân sĩ từ khắp nơi. Buổi thuyết trình được trực tiếp truyền hình khắp thế giới bởi đài VOA SBTN và nhiều đài TV khác.



Thuyết trình đoàn

Thuyết trình đoàn gồm có Đại sứ Stephen Rapp, Gs Roger Bilodeau, Dr John Purdy, GS Lisa Heinzerling, GS Warren Perrin, GS Luke Wilson, GS Malsika Bacon-Dussault, Bs Võ Đình Hữu, TNS Ngô Thanh Hải, Ls Trịnh Q. Toản, Ls Nguyễn Đỗ Phủ, LS Nguyễn Anh Tuấn, Bs Lê T. Kiên, Ông Nguyễn Văn Bon.

Các chuyên gia đã trình bày những ảnh hưởng về pháp lý, y tế, môi trường, kinh tế do tai nạn ô nhiễm gây ra bởi công ty Formosa tại Hà Tĩnh, Việt Nam từ tháng 4 năm 2016. Sau đó là phần thảo luận sôi nổi.

Mọi người đều mong muốn các chuyên gia sẽ cho những ý kiến thiết thực để giúp người Việt Nam bảo vệ được môi trường trong sạch, đền bù thiệt hại về vật chất, sức khỏe và tinh thần.

Phát biểu trước khi kết thúc cuộc hội thảo Bs Võ Đình Hữu thay mặt cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ và Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại cám ơn Ban Tổ Chức đã mời thuyết trình đoàn nổi tiếng với các đại sứ, giáo sư, luật gia, chuyên viên đồng thời Ông cũng cám ơn các diễn giả đã trình bày những vấn đề hết sức thiết thực và hữu ích. BS Hữu đã đề nghị những công tác cần làm được tóm lược trong 3 chữ C (3C):

- Close Factory or comply with environmental law (đóng cửa nhà máy hoặc tôn trọng luật môi trường)

- Clean environment (làm sạch môi trường)

- Compensate for victims for economic health and emotional suffering (bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân về kinh tế, sức khỏe tâm thần lẫn thể xác).

Bs Hữu cũng đề ngh ị nên nghiên cứu xem có thể có giải pháp để giải quyết 3C như sau:

Criminal court (Tòa án quốc tế) - Civil court (tòa án dân sự)- Civil society (xã hội dân sự) qua các cuộc biểu tình phản đối và đòi hỏi công lý.

Ông mong rằng với sự đoàn kết của người Việt Nam trong ngoài nước được sự hỗ trợ quốc tế chúng ta sớm có thể đạt thành công, người dân miền Trung được hưởng những đền bù thỏa đáng và sống trong môi trường trong sạch, thanh bình và tự do.

BS Võ Đình Hữu và GS Heinzerling





Buổi thuyết trình và thảo luận đã chấm dứt lúc 2 giờ chiều cùng ngày sau phần chụp hình lưu niệm. Vào buổi tối là buổi tiếp tân thân mật tại nhà hàng Thần Tài, Virginia.

Ngày hôm sau 11/5/2016, BS Võ Đình Hữu cũng đã tham dự Ngày Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 23 được CĐVN tại Hoa Thinh Đốn tổ chức cũng tại trụ sở Thượng Viện Hoa Kỳ.