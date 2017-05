Các Đại Học Cali Báo Nguy: SV Quốc Tế Giảm Vì Trump

Các viên chức điều hành Đại Học Cal State Long Beach gần đây ngạc nhiên khi họ biết được danh sách ghi danh nhập học vào ngày 1 tháng 4 rồi.Trong khi có gia tăng đôi chút trong số đơn xin nhập học đại học hơn 4 năm đã nhận được, sụ sút giảm đơn xin nhập học đại học 4 năm từ một số quốc gia là ở mức 2 con số: 42% giảm từ Ấn Độ, 9% giảm từ Trung Quốc và 24% giảm từ Iran.“Chắc chắn đó là con số đáng kể, và chúng tôi đã không dự đoán được sự sút giảm đơn xin nhập học lớn như vậy đối với các môn học đại học 4 năm,” theo Terrence Graham, giám đốc điều hành của Các Chương Trình Quốc Tế của đại học, cho biết.Tại các đại học California State University Fullerton và UC Riverside đã chứng kiến những sút giảm tương tự, cũng từ một số các quốc gia tương tự. Các đại học U. C. cũng thấy được sự sút giảm trên toàn hệ thống.Graham kể rằng các nhân viên của ông nghe từ những người ghi danh nhập học muốn biết về bạo lực nhắm tới người ngoại quốc và về các chính sách của Tòa Bạch Ốc có thể làm khó hơn cho họ để tìm việc làm tại Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp.Sự sút giảm đơn ghi danh nhập học có thể là cảnh báo sớm đối với các cơ chế giáo dục đại học về sự sút giảm ghi danh sẽ làm thiệt hại số tiền tài trợ học phí mà họ nhận được mỗi năm.70% sinh viên học kỹ sư tại Đại Học CS Long Beach là các sinh viên quốc tế.Sampangi Ram là sinh viên gốc Ấn Độ nói rằng, “Khi Trump thắng cử thì tất cả họ đều trở về. Bởi vì cách cai trị của ông ấy thì rất nghiêm khắc, H1B đối với các sinh viên.”Gần 40% các trường có đại diện tham dự cuộc thăm dò báo cáo sút giảm đơn ghi danh học từ các sinh viên quốc tế. Theo phúc trình của Hội American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers báo cáo thì có hơn 100,000 sinh viên từ Trung Đông ghi danh học đại học tại Mỹ, trong khi đó gần một nửa triệu sinh viên từ Trung Quốc và Ấn Độ đến Mỹ học.