Tiểu Bang Tệ Nhất Để Kinh Doanh: Cali, NY, Illinois, New Jersey

NEW YORK – Tiểu bang nào tốt nhất, và tiểu bang nào tệ nhất để kinh doanh?Bản xếp hạng thường niên của tạp chí Chief Executive cho biết tiểu bang hàng đầu, có lợi nhất để kinh doanh là Texas, Florida, North Carolina.Trong khi đó, tệ hại nhất để kinh doanh là các tiểu bang California, New York, Illinois.Tạp chí này xếp hạng tiểu bang theo đánh giá của các viên chức CEO (Tổng quản trị) của các công ty. Năm nay là năm thứ 13 của bản xếp hạng thường niên này. Năm nay lấy ý kiến từ 500 Tổng quản trị.Hạng bét là tiểu bang California (thứ 50), New York (thứ 49), Illinois (thứ 48), New Jersey (thứ 47), và Connecticut (thứ 46).Lĩnh vực xếp hạng dựa vào ấn tượng các CEO, về lực lượng lao động, thuế, luật, môi trường sống, viễn thông, y tế, dịch vụ tài chánh, bán lẻ…Tiểu bang tốt nhất cho kinh doanh là:.1. Texas2. Florida3. North Carolina4. South Carolina5. Indiana6. Nevada7. Tennessee8. Georgia9. Arizona10. WisconsinTiểu bang xấu nhất cho kinh doanh là:50. California49. New York48. Illinois47. New Jersey46. Connecticut45. Massachusetts44. Oregon43. Hawaii42. Rhode Island41. Maryland.