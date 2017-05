Làm Ngược Với Trump, Cali Bùng Nổ Kinh Tế 5 Năm Liền

California là tiểu bang chiếm 1/8 dân số Hoa Kỳ với 39 triệu dân và 1/7 tổng sản lượng nội địa toàn quốc với 2.3 ngàn tỉ đô la.Không phải là mớ hỗn độn như TT Trump nói, kinh tế của California là lớn hơn bao giờ hết, đang cạnh tranh với Anh Quốc đứng hàng số 5 trên thế giới, theo số liệu được công bớ chính thức năm 2016.California là lý do chính cho biết tại sao Mỹ là nền kinh tế đã phát triển duy nhất đạt mức gia tăng GDP cao kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008 và suy thoái toàn cầu tiếp theo, theo tài liệu được biên soạn bởi Bloomberg cho biết. Phần nhiều sự phát triển của Hoa Kỳ có thể được lần theo dấu vết các luật lệ của California khuyến khích năng lượng sạch, sự tín nhiệm của chính phủ và bảo vệ di dân lậu. Thống Đốc California Jerry Brown, đang ở nhiệm kỳ thứ 4, xem di dân là lý do chính cho sự thành công của tiểu bang: “39% dân số của chúng ta là người gốc La Tinh và đại đa số đến từ Mexico,” theo ông cho biết trong cuộc phỏng vấn vào ngày 2 tháng 3 tại văn phòng của ông ở Thủ Phủ Sacramento.Trong các thị trường chứng khoán và trái phiếu, nơi mà các nhà đầu tư cho thấy không có sự trung thành với các đảng chính trị, California đã vượt trội hơn phần còn lại của Hoa Kỳ trong vòng 5 năm qua, đặc biệt kể từ cuộc bầu cử ngày 9 tháng 11, khi mà ông Trump trở thành người thứ 5 thắng cử Cử Tri Đoàn và mất phiếu quần chúng. Các nhà đầu tư nhìn vào sự an toàn trong tiểu bang với sự bảo vệ di dân và luật lệ nhiều hơn.California là nhà của 20 trong số 130 công ty tại Bắc Mỹ và Nam Mỹ đáp ứng đủ tiêu chuẩn của năng lượng sạch. 20 công ty này đã tạo ra tổng số hồi đáp 45% trong thời gian 12 tháng qua, qua mặt 13% tiêu chuẩn năng lượng sạch, 19% của S&P 500 và 6 % của S&P 500 Energy Index.Người dân California hãnh diện đã thực hiện các chính sách đối nghịch với các chính sách của ông Trump.