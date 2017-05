4/10 Người Lái Xe: Chưa An Toàn Đi Xa Mùa Hè, Vì Bình Điện, Vỏ Xe…

WASHINGTON – Mùa hè đang tới gần, học trò chuẩn bị tan trường để nghỉ hè, và nhiều gia đình sẽ nhảy xe để đ chơi… Tuy nhiên Hội AAA cho biết sau khi khảo sát nhận thấy vẫn có khoảng 7 triệu người lái xe chưa sẵn sàng để lên xe mùa hè.Hội tìm ra con số này sau khi khảo sát: con số 7 triệu người lái xe tức là 12% trong tổngs ố 57 triệu hội viên của AAA – và con số đó cũng là 2% tổng dân số Hoa Kỳ.Lý do thì nhiều, nhưng phần lớn sẽ là các vấn đề kỹ thuật chưa an toàn: bình điện, khóa xe, vỏ xe…AAA tính ra rằng có 4/10 người lái xe khắp Hoa Kỳ chưa sẵn sàng khi gặp khẩn cấp trên đường lộ.Giám đốc Quản trị Cliff Ruud nói trong bản văn rằng: “Nhiệt độ nóng mùa hè sẽ ảnh hưởng trên xe, làm cho động cơ quá nóng, có thể làm nổ bánh xe và làm chết bình điện. Khi xe nằm đường, sẽ là chuyện căng thẳng và kinh khủng, do vậy AAA kêu gọi người lái xe hãy mang theo bộ đồ nghề cấp cứu, phải thử bình điện và xem xét vỏ xe xem có an toàn cho lái xa lộ chưa.”