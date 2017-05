Hoa Thịnh Đốn: Lễ Kỷ Niệm “Ngày Nhân Quyên Cho VN 11/5”



Tuyết Mai

Cộng Đồng Washington, D.C., MD&VA phối hợp cùng Tổ chức Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ, Mạng Lưới Nhân Quyền VN và Hệ Thống Truyền Hình SBTN đã tổ chức Lễ kỷ niệm “Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam 11/5” năm thứ 23, vào lúc 11 giờ trưa ngày 11 Tháng 5, 2017 tại một hội truờng trong Quốc Hội Hoa Kỳ, ở Washington, D.C., MD&VA.

Chương trình được sự bảo trợ của Thượng Nghị sĩ John Cornyn (TX) và đồng bảo trợ của một số Dân biểu và Nghị sĩ của Quốc Hội HK. Ngoài ra cũng được sự bảo trợ của Tổng Liên Đoàn Lao Động HK (AFL-CIO)và các tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế…



Mặc dầu ngoài trời, mưa tầm tả, giá lạnh, nhưng trước sự chà đạp Nhân Quyền trầm trọng của bạo quyền Hà Nội trong nước trong thời gian gần đây, đồng hương từ nhiều tiểu bang xa ở HK như Texas, Cali…từ Úc Châu, Canada, Âu Châu…đã tràn lòng căm hận, cùng hăng hái về Hoa Thịnh Đốn (Quốc Hội HK) tham dự “Ngày Nhân Quyền Cho VN 11/5” năm nay. Hiện diện có hơn hai trăm quan khách, phòng hội không còn một chỗ trống, nhiều người phải đứng trong phòng và ngoài hành lang, trong đó có một số đại diện các cộng đồng bạn như Mông Cổ, Tây Tạng, Miến Điện, Lào... và nhiều đại diện các hội đoàn, đoàn thể vùng HTĐ …

Mở đầu là nghi lễ chào quốc kỳ Mỹ Việt và một phút mặc niệm. Sau đó Ông Đinh Hùng Cuờng, Chủ tịch CĐ HTĐ, MD&VA có lời chào mừng quan khách. Ông nói chúng ta không thể làm ngơ khi gia đình và bạn bè chúng ta bị bỏ tù ở VN vì tội nói lên tiếng nói đòi hỏi Nhân quyền. Chúng ta tập họp ở đây để nói với bạo quyền CS chúng ta được sự yểm trợ của nhiều vị dân cử ở Quốc Hội HK và chúng ta tiếp tục tranh đấu Nhân Quyền cho đồng bào ở VN.

Kế đến Ông Scott Busby, Deputy Assistant Secretary, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, thuộc Bộ Ngoại Giao HK được mời phát biểu. Ông nói, Tổng Thống Donald Trump cho biết ông có ý định sẽ sang VN để dự Đại Hội EPEC, phiên họp của những vị lãnh đạo vào Tháng Mười một. Trong tuơng lai gần một viên chức cao cấp của Bộ Ngoại Giao sẽ hướng dẫn một phái đoàn đến Hà Nội dự buổi họp hằng năm, năm thứ 21 về Nhân Quyền… những cuộc viếng thăm cao cấp này sẽ cho chúng ta cơ hội để thúc dục CSVN phải cải thiện nhiều hơn trên lãnh vực Nhân Quyền. Những buổi họp khác sẽ là vấn đề thương mãi, giáo dục, an ninh trong vùng, luật Quốc tế và Y tế… trong lúc đẩy mạnh mối bang giao với CSVN, chúng tôi sẽ tiếp tục nhấn mạnh đến vấn đề cải thiện Nhân Quyền. Đây là vấn đề quan trọng, chủ yếu trong mối bang giao giữa hai quốc gia.







Ông Busby nói, Bộ Ngoại Giao đặc biệt quan tâm đến việc bắt bớ những cá nhân trình bày quan điểm một cách ôn hòa hay đơn giản thực hành niềm tin tôn giáo. Năm rồi có ít nhất sáu nhà hoạt động ôn hòa bị bắt, trong đó có “blogger” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm). Bà bị bắt hồi Tháng Mười năm ngoái vì bài viết nói lên mối quan tâm đến vấn đề chà đạp Nhân Quyền, ô nhiễm môi trường , tham nhũng… vẫn chưa có ngày ra Tòa. Năm này chúng ta cũng thấy sự bắt bớ những nhà vận động ôn hòa quan tâm đến sự ô nhiễm môi truờng trong thảm họa Formosa năm rồi. Dĩ nhiên chúng tôi cũng quan tâm đến một số người tù lương tâm ở VN, chẳng hạn như Mục sư Nguyễn Công Chính, bị ở tù vì niềm tin của ông từ 2012, Luật sư Nguyễn văn Đài bị bắt từ 2015, vẫn chưa có ngày ra Tòa.

Ông Busby nhắc lại ông có gặp Luật sư Nguyễn văn Đài hai lần ở VN, ông rất thán phục tinh thần can đảm của LS Đài, sẵn sàng nói ra quan điểm của mình, mà không sợ hậu quả. Chúng tôi sẽ cố gắng đòi trả tự do cho Ông. Ông Trần Kim bị kết án 13 năm chỉ vì vận động cho dân chủ. Trong những cuộc thảo luận trao đổi ý kiến, HK sẽ đòi hỏi CSVN trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm và kêu gọi Chính phủ VN cho phép những cá nhân quan điểm chính trị của họ không sợ bị trả thù…

Tiếp sau là phần phát biểu của Thượng Nghị sĩ John Cornyn (CH- TX) ông cũng tố cáo bạo quyền CSVN không tôn trọng Nhân Quyền. Nhờ vào sự tự do, dân chủ ở đây chúng ta phải giúp những nhà vận động dân chủ ở VN. TNS Cornyn nhắc lại trước đây ông đã giới thiệu Dự luật “Human Right Sanction Act”, Ông sẽ giới thiệu lại Dự Luật này trong một ngày gần đây. Chúng ta không thể im lặng, chúng ta phải đứng lên, đó là lý do chúng ta tới đây hôm nay (Có tiếng vỗ tay vang dội).

TNS Cornyn nói, ông vui mừng thấy Tổng Thống sẽ viếng thăm VN cuối mùa Thu năm nay để thảo luận những vấn đề thương mãi, tư do trên đường biển (South China Sea)... Ông sẽ tiếp tục thúc dục Tổng Thống và chính quyền HK dùng cơ hội này để nhấn mạnh sự quan tâm về Nhân Quyền và bảo cho nhà cầm quyền CSVN biết, đây là điều kiện để cải thiện kinh tế và an ninh, tùy theo cách họ đối xử với người dân của họ. Cố nhiên chúng ta có nhiều mối lợi khi bang giao với Việt Nam về kinh tế cũng như quân sự ở Biển Đông, nhưng chúng ta không thể trở nên mù mắt, nghĩa là chúng ta sẽ kêu gọi trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, tôn trọng Nhân Quyền. Chúng ta tiếp tục phát triển sự giao hảo với Việt Nam nhưng chúng ta phải bảo vệ Nhân Quyền, điều này sẽ làm cho mối bang giao mạnh mẽ hơn đối với Việt Nam và cả vùng.

Dân biểu Christopher Smith phát biểu, vấn đề chính phải là Nhân Quyền, những quyền tự do căn bản. Ông nhắc lại ông có gặp tù nhân lương tâm, Luật sư Nguyễn văn Đài. Năm ngoái phu nhân của LS Đài đã điều trần ở Quốc Hội HK, Bà ấy rất can đảm, quyết bảo vệ chồng của Bà. Mỹ và Việt Nam sẽ thảo luận nhiều vấn đề như tự do mậu dịch, luật lệ, an ninh quốc phòng, nhưng vấn đề chính phải là Nhân Quyền ở VN. Đây là vấn đế cần thiết cho sự bang giao bình thường của hai quốc gia.

Tổng Thống Trump phải nói cho CSVN hiểu, vấn đề chính trong sự bang giao của hai quốc gia là Nhân quyền và Dân chủ.

Theo sau là phát biểu của Bà Liu, Giám Đốc Đài Á Châu Tự Do, Ông Lê Văn, Cựu Giám Đốc Đài VOA, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng (Tổng Giám Đốc SOSBoat People), Thượng Nghị sĩ Canada Thanh Hải và nhiều diễn giả khác.

Tưởng cũng nên nhắc lại lịch sử Ngày “Nhân Quyền Cho Việt Nam 11/5”. Được biết Nghị quyết SJ 168 của Quốc Hội HK được trở thành Công luật số 103-259 do Tổng Thống Bill Clinton ban hành ngày 25/5/1994, chỉ định Ngày 11/5 là Ngày Nhân Quyền Cho ViệtNam. Từ đó mỗi năm Cộng Đồng HTĐ, MD&VA phối hợp cùng Cao Trao Nhân Bản mỗi năm tổ chức ngày kỷ niệm. Năm nay Cộng Đồng HTĐ, MD&VA và Tổ chúc Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ cùng Mạng Lưới Nhân Quyền VN và Hệ Thống Truyền Hình SBTN tổ chức kỷ niệm lần thứ 23, ở tại Quốc Hội HK.

Cùng niềm vui ngày kỷ niệm Nhân quyền này, buổi chiều ngày 11/5 có một Dạ tiệc để chào mừng quan khách, thân hữu từ xa về và cũng để cảm ơn những vị dân cử, những viên chức đại diện chính quyền HK, đại diện các tổ chức Nhân quyền trên thế giới đã ủng hộ Ngày Nhân quyền cho Việt Nam.

Hình ảnh Lễ kỷ niệm Ngày Nhân Quyền Cho VN ở Quốc Hội HK.

https://youtu.be/MxAQNBJOefE