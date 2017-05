VN-TQ Chỉ Nói Kinh Tế Không Bàn Biển Đông; TQ Lập Đường Tơ Lụa Mới Để Loại Mỹ, Khống Chế Các Nước Trong Vùng

BEIJING - Lãnh tụ Tập Cận Bình hội đàm với chủ tịch nhà nước Việt Nam hôm Thứ Năm – 2 bên đồng ý phát triển các quan hệ hợp tác và đối tác chiến luợc tới 1 tầng cao mới, theo tường thuật của truyền thông nhà nước.Ông Tập nhắc lại cuộc gặp gỡ ông Trần bên lề hội nghị APEC Lima hồi Tháng 11, là dịp 2 bên đạt tới đồng thuận về hợp tác và đối tác.Lãnh tụ Tập nhấn mạnh với chủ tịch Trần Đại Quang nhu cầu phát triển các hợp tác hàng hải, củng cố đồng thuận và mở rộng các quyền lợi chung, kiểm soát mọi bất đồng thông qua đối thoại.Trong chương trình công du Hoa Lục từ ngày 11 đến ngày 15-5, ông Trần đại Quang dự hội nghị kích thích phát triển gọi là “Belt and Road Forum” [Diễn Đàn Vành Đai và Con Đường] diễn ra trong 2 ngày 14 và 15-5.Liên quan đến chuyến đi của Chủ Tịch Nước CSVN Trần Đại Quang sang Trung Quốc, một bản tin khác của Đài BBC hôm Thứ Sáu cho biết rằng, “"Chuyến thăm của ông Quang tới Bắc Kinh cho tới nay thể hiện nỗ lực của cả hai phía muốn giảm căng thẳng về tranh chấp tại Biển Đông và tập trung vào hợp tác kinh tế," Bưu điện Hoa nam Buổi sáng nhận định.”Ngoài ra bản tin BBC cũng cho biết thêm rằng, “Truyền thông Việt Nam cho hay Chủ tịch Tập Cận Bình nhận lời sẽ tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng vào cuối năm nay.”Giải thích thêm về con đường tơ lụa của TQ, bản tin BBC nói rằng, “'Một Vành đai Một con đường' có trị giá đầu tư 900 tỷ USD, có tham vọng lớn hơn cả Chương trình tái thiết thế giới Marshall của Hoa Kỳ sau Thế chiến 2.“Sáng kiến này thực tế là cách tạo các hành lang kinh tế vươn ra Âu Á và châu Phi, với Trung Quốc là trung tâm.”Điều này làm cho nhiều nước quan tâm lo ngại đối với tham vọng của TQ, như bản tin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Việt hôm Thứ Sáu cho biết rằng, “Lãnh đạo 28 quốc gia và quan chức cấp cao từ nhiều nước khác sẽ tề tựu về Bắc Kinh trong hai ngày 14-15/05/2017 để tham gia một hội nghị thượng đỉnh về sáng kiến Con Đường Tơ Lụa đầy tham vọng của Trung Quốc. Phía Trung Quốc loan báo sẽ có cả trăm nước cử đại diện đến tham dự hội nghị. Tuy nhiên, theo giới quan sát, nhiều chính phủ, từ Washington, Matxcơva cho đến New Delhi, Jakarta, vẫn không tránh khỏi lo ngại trước ý đồ chính trị của Bắc Kinh thông qua vỏ bọc kinh tế, thương mại của sáng kiến này.”Bản tin RFI nói thêm rằng, “Sáng kiến Con Đường Tơ Lụa Mới của Trung Quốc dĩ nhiên cũng gióng lên những tiếng chuông báo động tại Hoa Kỳ. Theo hãng tin Mỹ AP, một số nhà ngoại giao và chuyên gia phân tích chính trị cho rằng Bắc Kinh đang cố tạo ra một mạng lưới kinh tế chính trị lấy Trung Quốc làm tâm điểm, đẩy Mỹ ra khỏi khu vực và viết lại các quy tắc về thương mại và an ninh.”