Truy Nã Anh Bạch Hồng Quyền

HANOI -- Công an đã phát lệnh truy nã nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền...Bản tin RFA ghi rằng vào hôm 12/05/2017, công an tỉnh Hà Tĩnh chính thức ra quyết định truy nã toàn quốc đối với nhà hoạt động vì xã hội và môi trường Bạch Hồng Quyền.Lệnh truy nã được Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Thượng tá Trần Hải Trung ký.Trước đó, vào ngày 18/4/2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra có quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Bạch Hồng Quyền về tội “gây rối trật tự công cộng” và “bắt giữ người trái pháp luật”, theo Điều 245 và Điều 123 Bộ luật Hình sự Việt Nam.Nhà hoạt động vì xã hội và môi trường Bạch Hồng Quyền bị cơ quan chức năng Việt Nam khởi tố và truy nã với cáo buộc cầm đầu, kích động khoảng 2.000 giáo dân ở xã Thạch Bằng và xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà biểu tình, vào ngày 3/4/2017, ở trụ sở của Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.Theo cơ quan chức năng Việt Nam, người biểu tình lợi dụng khiếu kiện đền bù sự cố môi trường biển do Formosa gây ra hồi đầu tháng Tư năm ngoái để gây rối an ninh trật tự và một cán bộ công an đã bị đám đông bắt giữ.RFA ghi rằng bản thân anh Bạch Hồng Quyền, sau khi có lệnh khởi tố, cho biết:“Chuyện đã chấp nhận bước chân vào con đường để đấu tranh cho quyền con người, tại vì em là thành viên của Con Đường Việt Nam.Tôn chỉ lớn nhất của Con Đường Việt Nam là khai dân trí và phổ biến quyền con người để người dân có thể hiểu biết thêm về quyền của mình thì việc để bắt bớ không làm em sợ hãi hoặc chùn bước vì ở đâu có bất công ở đó sẽ có đấu tranh”.Trong khi đó, bản tin VOA ghi lời chị Bùi Hương Giang, vợ của nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền:“Công an Hà Tĩnh có đến gia đình chúng tôi ba lần: một lần ở quê, một lần ở nhà nội, tức là ở nhà bố mẹ của Quyền, và một lần là ở nhà ngoại, nơi mà mình đang ở, vào tối hôm qua, 11/5. Họ truy tố theo tội danh là gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái phép.”Theo chị Giang, chị đã thu âm và thu hình cuộc trao đổi giữa chị với công an điều tra vào tối ngày 11/5 và đăng lên Facebook. Băng ghi âm có đoạn được cho là lời của cán bộ công an điều tra, yêu cầu chị Giang vận động chồng ra đầu thú:“Cơ quan điều tra Hà Tĩnh đã khởi tố bị can đối với chồng của em… Thông báo lệnh bắt và vận động Quyền. Đây là thủ tục của cơ quan điều tra, thông báo về việc khởi tố và lệnh tạm bắt tạm giam… Trách nhiệm của vợ là vận động chồng đến cơ quan điều tra để đầu thú.”Truyền thông Việt Nam hôm 12/5 cũng đăng lệnh truy nã toàn quốc đối với nhà vận động môi trường 28 tuổi này.Lệnh truy nã ghi: “hiện nay không biết bị can Bạch Hồng Quyền đang ở đâu.”VOA cũng ghi nhận rằng nhà hoạt động Lê Văn Sơn viết trên Facebook: “Tại sao lúc Quyền ở Hà Tĩnh đồng hành với bà con đi tìm công lý, sự thật đứng giữa trụ sở UBND huyện Lộc Hà thì không bắt Quyền? Đến bây giờ mới xác minh không biết Quyền ở đâu? Thật hài hước lắm thay.”Chị Hương Giang khẳng định chồng mình vô tội:“Đó là tội danh mà nhà cầm quyền Cộng sản ghép cho anh Quyền. Mình thì luôn luôn ủng hộ chồng và thấy việc làm của chồng là đúng. Nhà máy Formosa đã xả thải ra môi trường, làm ô nhiểm môi trường biển. Chồng mình chỉ đến làm truyền thông giúp bà con lan tỏa tiếng nói của mình. Chồng mình không hề kích động hay gây rối, biểu tình như báo đài chính thống nói. Chồng mình vô tội. Nhà cầm quyền đã o ép, khủng bố cả Quyền lẫn gia đình rất nhiều.Chị Giang nói hiện nay chị vẫn không liên lạc được với chồng:“Hiện nay thì mình không có thêm thông tin của chồng mình nữa. Không liên lạc được với anh ấy. Hiện tại gia đình cũng chưa biết làm gì để giúp và hỗ trợ Quyền. Mình cũng mong các luật sư hay báo đài lên tiếng hỗ trợ gia đình để bảo vệ Quyền.”