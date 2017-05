Sinh Viên Phan Kim Khánh Bị Bắt

HANOI -- Một sinh viên năm cuối ở ĐH Thái Nguyên vừa bị bắt và khởi tố theo Điều 88 BLHS.Sinh viên này tên là Phan Kim Khánh, được blogger Lê Nguyễn Hương Trà cho biết trên mạng Facebook qua bài “Trường hợp Phan Kim Khánh” và đăng lại trên Bauxite VN.Trong bài viết, có ghi lời nhận định của LS Lê Văn Luân, trích:“Sinh viên trẻ Phan Kim Khánh dù bị bắt nhưng sau này lịch sử sẽ ghi danh em lại như một người trẻ có nhiệt huyết và trí tâm dành cho công cuộc xây dựng đất nước.Chỉ khi em bị bắt tôi mới biết em là ai và quả thực, tôi lại có thêm niềm tin vào giới trẻ bản lĩnh và là lực lượng thay đổi cũng như xây dựng quốc gia sau này.Cố gắng lên bạn trẻ. Nhiều nhà lãnh đạo hiện thời trên thế giới cũng đã từng phải vào ngục tù vì yêu nước, vì lên tiếng trung thực trước các bất công của chế độ độc tài nước họ.Nhưng tình yêu vô điều kiện với quê hương và tổ quốc, không phải thứ dễ dàng có thể khuất phục được.Rồi cây đời sẽ lại đơm hoa và trả em về với cuộc sống đời thường mà em khao khát giành lấy bấy lâu.”(ngưng trích)Blogger Lê Nguyễn Hương Trà cho biết về {han Kim Khánh như sau, trích:“Ngày 21.3 vừa qua, Cục An ninh mạng, BCA đã phối hợp Công an Thái Nguyên thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp với Phan Kim Khánh (1993) HKTT xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ; và sau đó VKSND Thái Nguyên quyết định khởi tố Khánh về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 88 BLHS. Hiện Khánh đang ở trong Trại tạm giam của CA tỉnh Thái Nguyên, với lệnh ký tạm giam 117 ngày!Phan Kim Khánh là ai, tui thề là hổng biết cho tới khi em bị bắt.Khánh bị CA bắt ở trường, khi đang học năm cuối Khoa Quốc tế - Ngành QTKD của ĐH Thái Nguyên. Vô xem facebook Khánh, bất ngờ vì có kha khá bạn trong đó là cán bộ Đoàn nhiều tỉnh thành.Tìm hiểu Khánh, hỏi ra thì nhiều người cũng bất ngờ. Khánh là UV Ban thư ký Hội sinh viên của khoa; em hoạt động rất năng nổ trong các phong trào Hội, Đoàn trường và được tặng nhiều bằng khen, thưởng cho các thành tích.Khánh bị BCA cáo buộc v/v “lập và quản trị 2 trang Báo Tham nhũng, Tuần báo Việt Nam và móc nối với một số đối tượng phản động, phần tử chống đối ở trong và ngoài nước để bàn bạc, trao đổi thông tin và cùng quản trị các trang mạng đó”.Tìm hiểu về trường hợp khá đặc biệt này, theo tui nhận xét thì Khánh là một thanh niên sống có lý tưởng, mục đích và đầy nhiệt huyết xây dựng, kiến thiết đất nước. Để có cái nhìn khách quan, post lại đây một lá thư gửi xin học bổng học về truyền thông của Phan Kim Khánh!“Tôi sinh ra tại một làng quê ở Phú Thọ, nơi mà người mọi người dân đều thức dậy từ rất sớm để vất vả mưu sinh, có người vội sáng sớm ra đồng hái nhanh xe rau để kịp mang ra chợ, có người thổi bếp hâm vội nồi cơm và chút thức ăn để dành từ bữa tối qua kịp giờ làm sáng tại lò gạch công nghiệp. Họ làm việc vất vả, lam lũ cả ngày nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn.Học xong cấp 3, năm đầu trượt Đại học, năm sau đó tôi thi và đỗ vào một trường của Đại học Thái Nguyên, với mục tiêu tiếp cận những tri thức mới, những kiến thức hiện đại nhất của thế giới văn minh, tôi quyết tâm học tại Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên nơi tôi sẽ được học tiếng Anh như ngôn ngữ chính trong quá trình học. Tôi đi học, như một sinh viên tích cực, tôi rất thích tham gia các hoạt động xã hội, năm nhất sáng lập CLB Tình Nguyện và điều hành cho tới khi trở thành Ủy Viên Ban Thư Ký của Hội Sinh viên trường. Tôi chuyển qua các công tác như truyền thông, các vấn đề văn phòng hội. Ở trường tôi là sinh viên khá về chuyên ngành, xuất sắc về các hoạt động ngoại Khóa.Vào những năm 2 năm 3, tôi bắt đầu tìm hiểu những vấn đề tồn đọng khiến Việt Nam không thể trở thành một đất nước phát triển.Tôi xây dựng cho mình một trang website với tên gọi nguoiviettreonline.com nơi cập nhật những bài viết về tình hình Việt Nam, sự thiếu minh bạch, thiếu tự do trong mọi lĩnh vực. Sau đó một năm, tôi ngưng website vì quá bận!Đầu năm 2015, tôi sáng lập website baothamnhung.com cùng mới một số bạn bè, nhà báo lớn tham gia cộng tác viết bài, trang website với mục tiêu thông tin về tình hình tham nhũng, nêu lên các tình vụ án tham nhũng tại Việt Nam trong giới chức chính quyền. Bản thân tôi tư duy rằng: Không thể nào xóa được tham nhũng nhờ trang báo của mình, muốn xóa tham nhũng phải xây dựng thể chế đa nguyên, một nền báo chí tự do, xây dựng cơ chế để xã hội dân sự hoạt động tốt góp phần giám sát, thanh tra các quan chức chính phủ.Vì thế ngoài các bài viết về tham nhũng tôi mở cửa cho các luồng tư tưởng về dân chủ, đa nguyên, về tự do báo chí, tin tức hằng ngày lên website. Đó là bước đầu của cá nhân tôi khi đang là sinh viên.Tôi muốn trở thành một người làm truyền thông thực thụ trong tương lai gần, tôi muốn góp sức vào phong trào đấu tranh cho nền dân chủ, tự do báo chí tại Việt Nam. Tôi muốn dành thời gian để nghiên cứu về truyền thông, về các xu hướng báo chí mới. Tôi muốn rằng, qua học bổng tôi sẽ trưởng thành, có kiến thức để mục tiêu của bản thân được thực hiện tốt hơn!”...”(ngưng trích)Đặc biệt, blogger Lê Nguyễn Hương Trà cũng ghi thêm:“Phan Kim Khánh từng tham gia chương trình YSEALI – Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á 2015, một ý tưởng của cựu TT Hoa Kỳ Obama nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và kết nối trong ASEAN, về chủ đề Phát triển bền vững. Khánh mới 24 tuổi, một người trẻ có nhiều hoài bão và đầy ắp những ý tưởng xây dựng đất nước.Nhiệt huyết yêu nước của tuổi trẻ là điều cần được thúc đẩy và lắng nghe. Trường hợp Phan Kim Khánh có thể uốn nắn, động viên và tạo điều kiện phát triển, thay vì dùng những biện pháp trừng phạt!”