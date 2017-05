TT Philippies Thăm Hồng Kông Trước Khi Tới Bắc Kinh Dự Họp; Hồng Kông: Có 180,000 Người Philippines Làm Việc Gia Nhân

HONG KONG - Nguyên thủ Philippines đã đến đặc khu Hong Kong lần đầu tiên trước khi đi Beijing để dự 1 hội nghị phát triển.Cảnh sát đặc khu mở chiến dịch bảo vệ an ninh tương tự với TT Indonesia trong tuần qua.Trươc khi đến Hong Kong, TT Duterte kết thúc chuyến đi Cambodia nhân dịp tham dự World Economic Forum về ASEAN năm nay họp tại Phnom Penh.Philippines đang là chủ tịch luân phiên của ASEAN. An ninh đuợc củng cố tại khu vực khách sạn Grand Hyatt, nơi TT Duterte tạm trú.Ông Duterte đuợc gọi bằng biệt danh “Trump Phương Đông” vì các phát biểu bất chấp của ông và bị đả kích về chiến dịch bài trừ ma túy đẫm máu.Tại Hong Kong, ông Duterte đuợc trông đợi tiếp xúc với cộng đồng kiều dân Philippines trước khi lên phi cơ đi Beijing.Hong Kong có khoảng 180,000 người Philippines làm việc gia nhân, theo thống kê chính thức.Tại thủ đô Hoa Lục, ông dự hội nghị thượng đỉnh gọi là “Belt and Road” quy tụ các nhà lãnh đạo từ 28 nước.