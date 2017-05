Thông Tin Thẩm Mỹ: Cần Biết Về Kỳ Thi Thẩm Mỹ

VB Ngọc Anh sưu tầmNgay cả ở những điều kiện tốt nhất, làm bài thi cũng có thể gây căng thẳng và lo âu cho nhiều người. Nhưng các thí sinh nào không nắm được thông tin chính xác về quy trình thi hoặc không hiểu được kỳ vọng đối với họ có thể gặp nhiều khó khăn. Nhằm giảm bớt lo âu và phòng tránh thông tin sai lạc, Ủy Ban Nghề Làm Tóc và Trang Điểm (Ủy Ban) cung cấp những giải đáp sau đây cho những câu hỏi thường gặp về quy trình thi của họ.TRƯỚC KHI THI*Tôi vừa nhận được giấy báo thi trong hộp thư. Tôi phải làm gì?- Hãy đảm bảo đọc kỹ mọi thông tin được Ủy Ban gửi cho bạn. Bạn cũng nên kiểm tra trang Web của Ủy Ban tại www.barbercosmo.ca.gov để biết Bản Tin Dành Cho Thí Sinh (Candidate Information Bulletins, CIB) mới nhất. CIB gồm có thông tin về những dụng cụ bạn sẽ cần mang theo để tham gia phần thực hành của kỳ thi.Trong khoảng 2 tuần sau khi nhận được giấy báo thi, bạn sẽ nhận được sổ tay thí sinh từ PSI (công ty mà Ủy Ban có hợp đồng để tổ chức kỳ thi viết trên máy tính). Sổ tay này sẽ có thời gian thi viết của bạn. PSI cung cấp một nội dung hướng dẫn để thí sinh làm quen với hình thức thi trên máy tính tại http://corporate.psionline.com.*Tôi vừa nhận được giấy báo thi và tôi không thể có mặt vào ngày đã lên lịch. Tôi có thể xếp lạilịch thi hay không?- Bạn KHÔNG được phép xếp lại lịch thi đối với ngày thi thực hành vì bất kỳ lý do gì. Nếu bạn bỏ lỡ hoặc dự thi trễ, bạn sẽ mất lệ phí dự thi và sẽ phải làm đơn xin thi lại bằng cách nộp đơn và lệ phí mới.Bạn có thể hủy hoặc xếp lại lịch thi viết mà không mất lệ phí miễn là bạn thông báo hủy 2 ngày trước ngày thi đã lên lịch. Bạn có thể xếp lại lịch thi viết trực tuyến tại https://candidate.psiexams.com hoặc bạn có thể gọi cho PSI theo số 1 877-392-6422.*Tôi sẽ được kiểm tra về nội dung gì?- Kỳ thi cấp phép của Ủy Ban là một kỳ thi chuẩn hóa. Kỳ thi sẽ gồm có cả một phần thi viết và thi thực hành trong đó bạn sẽ phải thực hiện các dịch vụ khác nhau trên thực tế. Mặc dù kỳ thi được thiết kế để kiểm tra các kỹ năng tổng quát giống nhau, các câu hỏi cụ thể và các nhiệm vụ được giao có thể khác nhau tùy ngày. Vui lòng tham khảo CIB hiện hành có trên trang web của Ủy Ban www.barbercosmo.ca.gov để biết danh sách các dịch vụ và nhiệm vụ sẽ phải thi trong phần thực hành.Hãy cẩn thận với các đại lý tư nhân và những người muốn bán thông tin "nội gián" về kỳ thi cho bạn.*Tôi bị khuyết tật và cần có chỗ ăn ở đặc biệt để tham gia kỳ thi. Ủy Ban có thể giúp tôi không?- Để yêu cầu có biện pháp điều chỉnh hợp lý, bạn phải nộp “Yêu Cầu về Điều Chỉnh Hợp Lý”, có thể lấy mẫu đơn này trên trang Web của Ủy Ban tại www.barbercosmo.ca.gov/forms_pubs/forms/ada_req_accom.pdf. Bạn sẽ cần phải mô tả biện pháp điều chỉnh và giấy tờ xác minh y tế thích hợp cùng với đơn đăng ký thi. Biện pháp điều chỉnh hợp lý có thể bao gồm việc sử dụng người đọc câu hỏi, người ký tên hoặc xin thêm thời gian làm bài thi viết. Bạn sẽ không được cho thêm thời gian đối với phần thi thực hành.*Ủy Ban có cung cấp người mẫu cho các kỳ thi điện học ?- Không. Bạn sẽ cần phải mang theo người mẫu của mình. Người mẫu có thể là người quen hoặc một người được tuyển dụng bởi đại lý hoặc công ty cung cấp dụng cụ. Nhưng cho dù bạn chọn ai, người đó phải phù hợp đối với mọi dịch vụ mà bạn có thể được yêu cầu thực hiện. Tất cả người mẫu cũng phải có giấy tờ tùy thân hợp lệ, có dán hình, do chính phủ cấp. Các giấy tờ chẳng hạn như giấy tờ của nhà trường, thẻ tín dụng, và thẻ thành viên cửa hàng sẽ không được chấp nhận. Để biết thêm thông tin về người mẫu và các loại giấy tờ tùy thân được chấp nhận, hãy tham khảo giấy báo thi và các phụ lục, CIB, sổ tay thi từ PSI, hoặc trang web của Ủy Ban www.barbercosmo.ca.gov.Lưu ý: Không sử dụng người mẫu cho các kỳ thi dành cho thợ hớt tóc, chuyên viên thẩm mỹ, nhân viên thẩm mỹ hoặc thợ chăm sóc móng.*Tôi nên đưa thêm vật dụng gì đến kỳ thi?- Giấy báo thi, các đồ dùng và dụng cụ yêu cầu được liệt kê trong Bảng Tin Dành Cho Thí Sinh (CIB), một thẻ căn cước do Chính Phủ cấp hợp lệ/hiện hành và nếu bạn là sinh viên thi thử bạn nên mang theo POT trong một phong bì thư dán kín từ trường của mình,*Tôi đang nghĩ đến việc thuê dụng cụ của một công ty cung cấp dụng cụ tôi cần để tham gia kỳ thi. Quý vị có thể giới thiệu một công ty hay không?- Có nhiều công ty cho thuê "các bộ dụng cụ" thi thực hành có các đồ dùng và dụng cụ được liệt kê trong CIB. Họ là các công ty tư nhân, không có liên kết với Ủy Ban, và Ủy Ban không thể giới thiệu bạn đến với một công ty nào hay ưu tiên khuyến nghị công ty này so với công ty khác. Nếu bạn sử dụng một trong các công ty này, hãy nhớ rằng bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng đồ dùng bạn mang đến kỳ thi phải tuân thủ CIB. Ví dụ như: Phải có nhãn của hãng sản xuất trên tất cả chất khử trùng và chất vệ sinh. Bất kỳ sự sai biệt nào cũng dẫn đến mất điểm. Việc công ty cung cấp dụng cụ đảm bảo với bạn rằng các nhãn sản phẩm là được chấp nhận để tham gia kỳ thi sẽ không tạo ra bất kỳ khác biệt gì. Hãy đảm bảo bạn kiểm tra trước đối với bộ dụng cụ.TRONG KHI THI*Phần thi thực hành kéo dài bao lâu?Kỳ thi dành cho nhân viên thẩm mỹ, thợ làm móng và kỹ thuật viên điện học liệu pháp mất hai giờ trở xuống. Các kỳ thi dành cho thợ làm tóc và chuyên viên thẩm mỹ kéo dài hơn, bốn giờ trở xuống. Các thí sinh Chuyên Viên Thẩm Mỹ và Làm Tóc được giải lao 15 phút giữa bài thi. Bạn phải trở lại phòng thi đúng giờ. Nếu bạn trễ quá năm (5) phút, bạn sẽ không được vào lại phòng thi và sẽ không có điểm cho phần thi thực hành. Bạn cũng sẽ phải chờ cho đến khi kết thúc phần thi để nhận lại đồ dùng của mình.*Phần thi viết sẽ mất bao lâu?- Phần thi viết dành cho thợ làm tóc là 90 phút. Phần thi viết dành cho chuyên viên thẩm mỹ, nhân viên thẩm mỹ, thợ làm móng và nhân viên điện học liệu pháp là 120 phút.*Tôi phải rời khỏi đơn vị thi trước khi hoàn thành bài thi. Tôi có thể làm lại ở nơi tôi bỏ dở vào lúc khác hay không?- Không. Thí sinh nào quyết định kết thúc thi sớm phải làm đơn lại cho phần đó (có nghĩa là thực hành hay viết) của kỳ thi mà họ đã không hoàn tất, và đóng phí thích hợp để thi lại.SAU KHI THI*Tôi thực sự tò mò về kết quả bài làm của mình. Tôi có thể hỏi giám khảo về bài thi hay không?- Không. Nhân viên tổ chức thi không được thảo luận về kỳ thi hay các yếu tố chấm điểm với thí sinh, vì điều này là vi phạm quy tắc bảo mật của kỳ thi.*Tôi thi không đạt. Tôi có thể thảo luận về bài làm của mình với giám khảo để tôi có thể làm tốthơn vào lần sau hay không?- Không. Chức năng của Ủy Ban chỉ là đánh giá các kỹ năng của bạn dựa trên bài làm của bạn vào ngày thi.*Tôi có thể nhận được các bản sao của phiếu chấm điểm chưa chấm của tôi hay không?- Không. Những bản này được xem là tài liệu thi và do đó là thông tin mật. Tuy nhiên, nếu bạn thi không đạt, bạn sẽ nhận được một phiếu điểm gồm có điểm số của thí sinh, phân tích các lĩnh vực nội dung và số câu trả lời chính xác cần để thi đậu.*Tôi đã hoàn thành phần thi viết, nhưng chưa hoàn thành phần thực hành. Tôi có thể nhận đượckết quả cho phần thi viết hay không?- Không. Kết quả không được thông báo cho đến khi bạn hoàn thành cả hai phần thi.Tin từ web site của The Board http://www.barbercosmo.ca.gov