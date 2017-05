Chùa Bát Nhã Trang Nghiêm Tổ CHức Đại Lễ Phật Đản

Trong Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Bát Nhã.

Santa Ana (Bình Sa)- - Lúc 5 giờ chiều Thứ Tư ngày 10 tháng 5 năm 2017 (nhằm ngày Rằm tháng Tư âm lịch) Chùa Bát Nhã tọa lạc tại 4717 W. First, Santa Ana, CA 92703 do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (HĐĐH-GHPGVNTN/HK) Viện Chủ Chùa Bát Nhã (Đây cũng là Trụ Sở Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK) đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2561-DL.2017. Tham dự buổi lễ khoảng 150 Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni và hàng trăm đồng hương Phật tử, Chư Tôn Giáo Phẩm chứng minh có: HT. Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Liên Hoa; HT. Thích Phước Thuận, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN/HK; Viện chủ Chùa Trí Phước, HT Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều hành GHPGVNTNHK Viện chủ Chùa Bát Nhã, HT. Thích Minh Tuyên, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ HĐĐH/GHPGVNTN/HK, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, HT. Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký HĐĐH/GHPGVNTN/HK Viện Chủ Chùa Phật Đà và Tu Viện Pháp Vương; HT. Thích Thiện Long, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh GHPGVNTN/HK, Viện Chủ Chùa Phật Tổ Long Beach, HT. Thích Minh Dung, Phụ Tá Chánh Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa HĐĐH/ GHPGVNTN/HK, Viện Chủ Chùa Quang Thiện và Tu Viện Sơn Tùng, HT. Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Trung Tâm Phật Giáo Chùa Huệ Quang, HT.Thích Giác Sĩ, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN/HK, Viện Chủ Tịnh Xá Giác Ly;HT. Thích Huệ Minh, HT. Thích Minh Trí, HT. Thích Huệ Nghiêm... cùng các chư tôn đức Tăng, Ni đến từ các chùa và Tự Viện Nam California.Về phía dân cử có Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi và phu nhân, (ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California; Anh Lý Vĩnh Phong, Phụ Tá Dân Biểu Liên Bang Lowenthall. Quan khách có: Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, ông Du Miên, Tổng Thư Ký Hội Đền Thờ Đức Thánh Trần và phu nhân, ông Nguyễn Văn Tánh, Trưởng Ban Điều Hợp ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế đến từ New York, Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh, Anh Ngô Thiện Đức, đại diện các đoàn thể trẻ cùng một số đại diện Cộng Đồng, các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí.Điều hợp chương trình Đại Đức Thích Quảng Văn. Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, Phật Giáo Kỳ, phút nhập Từ Bi Quán,Tiếp theo, Đại Đức Thích Huệ Cảnh, thay mặt ban tổ chức đại lễ Phật Đản lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng Ni đã quang lâm chứng minh tham dự buổi lễ, cảm ơn qúy vị quan khách cùng đồng hương Phật tử hiện diện.Đại Đức cho bét: “Sự ứng hiện của Thái Tử Tất Đạt Đa tại vườn Lâm Tỳ Ny dưới dãy núi Hy Lạp hùng vĩ của xứ Ấn Độ cổ, là một sự kiện hết sức quan trọng đối với nhân loại nói chung và Phật Giáo đồ nói riêng.”Tiếp tục chương trình, Ban tổ chức mời Hòa Thượng Thích Thiên Long, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 – 2017 lên trao tặng bằng tri ân đến ông Tạ Đức Trí, Thị trưởng Thành phố Westminster, để tỏ lòng cám ơn ông thị trưởng đã giúp cho giáo hội trong những sinh hoạt Phật sự tại địa phương, nhất là việc tổ chức Đại Lễ Phật Đản vừa qua tại Mile Square Regional Park, Fountain Valley.Sau đó Hòa Thượng Thích Minh Dung, Phụ tá Chánh Thư Ký Hội đồng giáo phẩm GHPGVNTN/HK, lên tuyên đọc Thông Bạch Phật Đản PL. 2561-2017 của hòa thượng chánh văn phòng Hội Đồng Giáo Phẩm Sa Môn Thích Thắng Hoan.Trong Thông Bạch Phật Đản có đoạn: “... Trong nhiều năm qua, hàng trăm khóa tu học thường xuyên do các trung tâm, tự viện của Phật giáo tổ chức đã góp phần không nhỏ trong cuộc sống an lành của cộng đồng Việt và người bản xứ. Sự tu tập này là hương hoa cao quí nhất, chúng con xin dâng lên cúng dường Đức Phật trong ngày Đản Sanh. Chúng con cũng thệ nguyện rằng, mỗi tự thân người đệ tử, nguyện là đuốc, là nước, là hương hoa của pháp Phật để tưới lên vùng đất Bắc Mỹ này. Do vậy, tổ chức lễ Phật Đản, chỉ hình thức tráng lệ không thôi, chưa đủ, cần phải làm rực sáng tâm thức Phật qua đời sống hàng ngày của người đệ tử...Trong mùa Phật Đản, xin hướng tâm về quê hương nguyện cầu cho dân tộc. Người đói được no, người bịnh được thuốc, người nghèo được việc, không ai hà hiếp ai. Non sông và lãnh hải gấm vóc Việt Nam là của con dân Việt từ bao đời, xin được che chở bởi hồn thiêng sông núi tổ tiên...”Trong lúc nầy Anh Lý Vĩnh Phong, đại diện ông Alan Lowenthal, dân biểu liên bang Hoa Kỳ, lên phát biểu và trao tặng bằng Tưởng Lệ cho Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, ghi nhận những đóng góp giá trị vào những sinh hoạt cộng đồng trong thời gian qua của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ.Tiếp theo Đạo Từ của HT. Thích Chơn Thành, trong lời Đạo Từ HT. đã cho biết, Đức Phật đã để lại cho chúng ta một kho tàng vô giá trong đó có khoa học, tâm lý học, phân tâm học mà ngày nay đã áp dụng trong hành tinh nầy.Sau đó lời cảm tạ của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện Chủ Chùa Bát Nhã, HT. chân thành cảm tạ Chư Tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng Ni cùng đồng hương Phật tử tham dự. HT. cho biết: “trong các ngày lễ lớn lúc nào chùa cũng tổ chức đúng ngày, đặc biệt lễ Phật Đản năm nay cũng rơi vào ngày thường, mọi người bận rộn đi làm việc thế mà đã dành thời gian về đây tham dự đông đão như thế nầy thật là một niềm khích lệ lớn lao cho Ban tổ chức chúng tôi.”HT. tiếp: “Đại lễ Phật Đản (Vesak) là Lễ Hội Văn Hóa của Phật giáo đã được Đại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc công nhận là Lễ Hội Văn Hóa Tôn Giáo của Thế Giới, là ngày đại lễ kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Thể Hiện lòng tôn kính của người đệ tử Phật dâng lên đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, lòng tri ơn.Mục đích ra đời của đức Phật là để ban vui cứu khổ, Vì vậy người con Phật luôn luôn nhớ đến công đức cao dày của Ngài. Hòa Thượng cũng nhấn mạnh đạo Phật là đạo từ bi, hòa bình cho nên ngày càng được đón nhận rộng rãi trên khắp thế giới, trong đó nơi nào có người Việt cư ngụ thì nơi đó có Phật Giáo Việt Nam. HT. kêu gọi giới trẻ tham dự vào những sinh hoạt Phật sự, nhất là học các lớp Việt Ngữ.”HT. tiếp, “trong mùa Phật Đản, xin hướng tâm về quê hương nguyện cầu cho dân tộc. Sớm thoát cảnh cai trị của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, nguyện cầu cho quuê hương sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn.”Nghi thức Khánh Đản bắt đầu với phần chủ lễ của HT. Thích Chơn Thành, HT. Thích Phước Thuận và Chư Tôn Đức Trong Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK cùng lên lễ đài để niệm hương và cùng tụng trang kinh Khánh Đản.Sau nghi thức là lễ Tắm Phật, sau lễ tắm Phật, ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức vào trai đường để thọ trai, đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do Đạo tràng Bát Nhã khoản đãi.