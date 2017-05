Tình hình nước Việt đang cực kỳ gay go

Những tin tức dồn dập gần đây, chẳng những gây cho dư luận cả trong và ngoài nước Việt Nam xôn xao mà còn khiến cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam (CSVN) phải nghiền ngẫm đắn đo để giải quyết một lực lượng đông đảo đang đối kháng với chế độ CSVN?! Dù rằng, lực lượng đối kháng này không phải là công an hay quân đội có sẵn sàng vũ khí để chống trả lại đảng CSVN nhưng đấy là trên 90 triệu người dân trong nước đã đang đóng thuế nuôi chế độ phi nhân và trên 4 triệu người Việt Quốc gia đang sinh sống tại hải ngoại mà đảng CSVN đã nguyền rủa là “Bọn ôm chân đế quốc” sau đấy lại ve vuốt bằng “Khúc ruột nghìn dặm”?!.

Đảng CSVN không nghiền ngẫm và đắn đo sao được, vì nhà chiến lược Nguyễn Trãi đã từng nói: “Chở thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân”. Vậy tình huống gay go nào đã gây cho đảng CSVN phải hoảng hốt, phải nghiền ngẫm, phải đắn đo để đối phó?! Xin thưa, đấy là 3 tử huyệt của CSVN cực kỳ hung hiểm cho sự tồn vong của chế độ:

1- Vụ án Formosa: Đảng CSVN đã cấu kết, bao che cho công ty Formosa xả độc. Thế nên, toàn dân phản đối mạnh mẽ, đảng CSVN phải tìm mọi cách để đánh tháo vụ án này, bằng cách đánh lạc hướng dư luận, dù từ đấy CSVN phải bị tai tiếng là ổ tham nhũng; vì mong muốn bàn dân thiên hạ bớt hay quên công kích vụ án Formosa?! Điển hình là đưa ra vụ Trịnh Xuân Thanh là Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) từ tháng 2/2009 đến tháng 5/2013 là cội nguồn thua lỗ một đại công ty tới 3,300 tỷ đồng, vào khoảng 150 triệu USD, đã lẩn trốn ra nước ngoài, làm ồn ào là có lệnh truy nã quốc tế.

Ông Vũ Huy Hoàng nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương, thời gian từ năm 2011 đến 2016 đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu trách nhiệm... Đảng CSVN lại cách chức một người mà không còn tại chức, đã về hưu nên cũng gây ầm ĩ không kém?!!!

2- Vấn đề Dân oan: Vào ngày 15-4-2017, nhà cầm quyền CSVN quyết định giải tỏa khu đất của dân tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (ở phía cực nam của thành phố Hà Nội), để bàn giao cho công ty viễn thông quân đội Viettel. Dân chúng phản đối, nhà cầm quyền đưa lực lượng công an, cảnh sát cơ động đến cưỡng chế khu đất này. Người dân kiên quyết phản đối việc tịch thu đất, 9 nông dân bị phía công an bắt giữ. Bạo động bùng phát, người dân dùng gạch đá chống trả và bắt giữ trên 30 người của lực lượng cưỡng chế. Điều ấy, rõ ràng CSVN là phi nhân đã gây ra phong trào Dân oan trên khắp nước. Đến nay, người dân đã bị đè nén cùng cực nên phải đáp trả lại hành vi phi nhân của nhà cầm quyền vậy. Tinh thần đấu tranh của đồng bào Đồng Tâm đã khẳng định toàn dân không còn sợ sệt chế độ độc đảng, độc tài nữa???!

3- CSVN sẽ sụp đổ bởi Internet: Trước sự sụp đổ hàng loạt các nước Cộng sản trên thế giới và Liên Xô bị tan rã ngày 26-12-1991. Thế mà, bản hiến pháp của CSVN vào năm 1992 còn cố ghi rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam (độc đảng) vững bền song song với chính sách kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”. Điều 4 của Hiến pháp còn ghi: “Đảng là đại biểu về quyền lợi của giai cấp công nhân, lao động và cả dân tộc theo chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng HCM”.



Thế nhưng, để cứu vãn chế độ CSVN đang lung lay tận gốc, buộc phải “Mở cửa, đổi mới” mới cứu nguy được chế độ đang kiệt quệ kinh tế sẽ đưa đến sụp đổ chính trị. Từ đấy, Internet bắt đầu tràn vào Việt Nam như sao đêm lấp lánh khắp bầu trời. Internet tràn vào Việt Nam tạo ra 2 mặt tương phản, đấy là CSVN tạo được sự tương quan kinh tế, chính trị với sự phát triển của toàn cầu. Ngược lại, Internet cũng nhanh chóng tạo ra mối lo ngại cho chế độ. Vì sao, vì trong năm 2016, có tới 30% trong số 95 triệu người Việt Nam theo dõi tin tức cập nhật trong nước và trên khắp thế giới qua các báo đài lề dân, xã hội dân sự, nổi bậc hơn là các nhân vật: Huỳnh Quốc Huy (1), Tiểu Mã Linh... là diễn giả bộc phát qua LiveStream, Facebook, YouTube, đã gây cho chế độ CSVN rất hoảng hốt, lo âu. Ngoài ra, ngày nay điện thoại cầm tay (cell phone) dùng liên lạc, chụp hình nhanh nhẹn cũng gây cho chế độ CSVN bị điên đảo. Đúng vậy:

Tổ quốc lâm nguy, gẫm đọa đày?!

Biểu tình mạnh mẽ, kể từ nay

Thông tin nhanh nhẹn, dùng vi tính

Liên lạc lẹ làng, điện thoại tay

Trong 3 tử huyệt ghi trên, nếu toàn dân đồng lòng, đồng loạt đấu tranh thì chế độ CSVN không thể tồn tại?! Thế nên, CSVN bị lúng túng trong thế bao vây của toàn dân, liền thay đổi sách lược để đối phó với người Việt yêu nước, bằng cách ngấm ngầm hình thành đạo âm binh, đấy rõ ràng là CSVN quá tối tăm đã/đang tự tạo ra đạo âm binh là tự bôi mặt chế độ và hại chính mình?! Đạo âm binh do CSVN tạo ra bởi những kẻ thiếu khôn ngoan?!. Tiêu biểu gồm có:

a- Hành hung cô Lê Mỹ Hạnh: Phan Sơn Hùng và đồng bọn (do công an tiếp tay) đã đột nhập vào nhà cô Lê Mỹ Hạnh đánh đập cô và bạn của cô rất dã man. Đây là mưu mô quỷ quyệt của CSVN muốn dựng lên “người dân tự phát yểm trợ chế độ CSVN”. Thế nhưng, chế độ tối tăm CSVN không thể dùng vải thưa che mắt đồng bào, đồng bào đã nhìn tường tận mưu mô quỷ quyệt này nên phản đối quyết liệt. Công an Quận 2 Sài Gòn nhận thấy âm mưu hèn hạ và thâm độc của mình không che mắt được ai, liền vội vã tỏ ra “vào cuộc điều tra vụ việc”, hòng để che lấp tội ác của mình và đồng bọn. Dù vậy, chỉ khi nào đưa tên côn đồ Phan Sơn Hùng và đồng bọn ra tòa về tội phạm pháp đã tự ý xâm nhập gia cư bất hợp pháp và đánh đập người dân vô tội bị thương tích trầm trọng, xử án một cách nghiêm minh thì đồng bào mới yêm tâm là người dân đang sống dưới chế độ có luật pháp?!

b- Giết hại Nguyễn Hữu Tấn ở tỉnh Vĩnh Long: Cơ quan An ninh điều tra và Công an tỉnh Vĩnh Long vào ngày 2-5-2017, đã ra lệnh “bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Tấn để điều tra về hành vi phát tán tài liệu chống phá nhà nước” theo Điều 88 của BLHS.

Đến sáng ngày3-5-2017, thì cán bộ điều tra lại lắt léo ghi rằng: “Anh Nguyễn Hữu Tấn xin một điếu thuốc để hút và sau đó xin nước để uống. Khi cán bộ điều tra ra khỏi phòng để gọi người mang nước đến thì Tấn lấy con dao rọc giấy ở bên trong chiếc cặp của cán bộ điều tra đặt bên cạnh ghế làm việc, tự cắt vào mạch máu 2 bên cổ để tự sát”?! Thế nhưng, ông Nguyễn Văn Điền, Hội trưởng Giáo hội Trung ương Phật giáo Hòa hảo Thuần Túy đã thấy rõ bộ mặt thật của công an nên nói với đài VOA rằng theo ông, công an đã dàn dựng cái chết của anh Tấn: “Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Thuần túy chúng tôi rất đau lòng khi nhận được tin Nguyễn Hữu Tấn đã mất. Cháu Tấn là một người hết sức hiền từ, nhân hậu, chỉ biết lo làm ăn. Nhưng công an tỉnh Vĩnh Long đã ép cung, tra tấn cho đến chết. Cuối cùng họ giàn dựng lên một hiện trường giả để cho là Tấn đã tự sát chết để chạy tội”.



Hội trưởng Giáo hội Trung ương Phật giáo Hòa hảo Thuần Túy còn xót xa cho dân tộc Việt Nam bị cai trị bởi kẻ cùng nòi giống lại giết người ác độc hơn hổ báo: “Tính đến nay trên cả nước có bao nhiêu trường hợp tự tử trong đồn công an, và cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đó, những người bức cung vẫn an nhiên tự tại, và nạn nhân vẫn mãi mãi ôm mối hận ngàn thu???!”(2).

Vì sao có hiện tượng đau lòng này lại xảy ra trên khắp nước Việt Nam, vì cán bộ cao cấp CSVN chẳng những là người Tàu nằm vùng trong nhà cầm quyền tiêu biểu như: Hoàng Trung Hải, Uông Chu Lưu (3)... và một số cán bộ cao cấp người Việt còn làm Việt gian, mọi sự quan trọng của đất nước đều do thiên triều Bắc Kinh quyết định và chỉ thị?! Đau đớn thay:

Hỡi ôi! Nguyễn Hữu Tấn ơi!

Ai đành giết hại, đất trời thấy không?!

Nghẹn ngào, đau đớn nhìn trông!

Đồng bào cùng bọc, ai lòng sói lang?!

Bao người chết bởi công an???

Nghiêng mình thắp nén tâm nhang ngậm ngùi!

Nếu còn chế độ hại đời

Nước nhà nguy ngập, giống nòi tóc tang!!!

Thực thi công lý rõ ràng

Sát nhân đền tội, Việt gian phải trừ???!