TQ, Nhật, Nam Hàn: Chưa Có Đại Sứ Mỹ; Cựu Dân Biểu Cộng Hòa Jolly: Làm Đảng Viên Cộng Hòa Xấu Hổ Quá; FBI: Sẽ Không Vui Đón Trump

WASHINGTON -- Tổng Thống Donald Trump đang làm nhiều nước đồng minh Châu Á lo ngại... theo lời các chuyên gia.Vali Nasr, Khoa trưởng Trường Nghiên Cứu Quốc Tế Cao Cấp ở đại học John Hopkins University, nói trong một cuộc hội thảo hôm Thứ Tư ở hội Asia Society tại New York rằng:“”Trump đã làm cho Hoa kỳ trở thành một diễn viên bất định nhất trên trật tự quốc tế. Người ta lo ngại rằng ngay cả nếu mọi chuyện trông như êm lặng, nhưng chỉ cần một bước chệch đi là khủng hoảng rất lớn.”Nasr nói rằng hiện không có đại diện Mỹ ở Đông Bắc Châu Á -- không có đại sứ Mỹ ở Nam Hàn, Nhật Bản và Trung Quốc -- và các quyết định kiểu cá nhân ở Washington, nơi các phụ tá như con rể Trump là Jared Kushner có quyền lực hơn cả Bộ Ngoại Giao là các yếu tố làm các chuyên gia lo ngại.Trong khi đó, Cựu Dân biểu Cộng Hòa David Jolly (Cộng Hòa-Florida) nói trên đài MSNBC hôm Thứ Năm rằng Donald Trump và dàn chính phủ của Trump đang có những bước sai lầm làm cho người khác mắc cở khi là đảng viên Cộng Hòa.Jolly nói là một số thị trưởng Cộng Hòa đồng ý với ông và sự ủng hộ Trump đang lặng lẽ suy giảm.Trong khi đó, hôm Thứ Năm, sau khi TT Trump trả lời phỏng vấn trên đài NBC trong đó Trump tấn công cựu Giám Đốc FBI James Comey là “grandstander” (kẻ chỉ muốn được hoan hô và vỗ tay) và là một “showboat” (kẻ ưa trình diễn) -- Bạch Ốc loan báo rằng chuyến thăm do Trump dự định tới Tổng hành dinh FBI đã bị hủy bỏ.Chuyến đi do Trump lúc đầu loan baó là muốn tới để tỏ thiện chí với các viên chức FBI sau khi lột chức Giám đốc Comey.Phóng viên MSNBC Peter Alexander lúc đó đang ở Bạch Ốc cho cuộc tường trình trực tiếp khi tin tới điện thoại của ông và Alexander nói, “FBI nói với Bạch Ốc rằng chuyện Trump thăm FBI sẽ trông “không tốt. Các viên chức FBI có vẻ nói rằng Tổng Thống sẽ như dường không được tiếp đón nồng ấm ở FBI sau khi sa thải người giám đốc được nhân viên ưa chuộng.”