Bà Trần Thị Nga Yếu Sức Trong Tù

HANOI -- Một phụ nữ hoạt động nhân quyền tại VN có thể bị án 5 năm tù, theo lời chồng của vị này nói với thông tấn BBC.Trong khi đó, bản tin RFA cho biết nhà hoạt động nữ Trần Thị Nga hiện đang bị tạm giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ Luật hình sự Việt Nam, vào ngày 11 tháng 5 được gặp luật sư bào chữa cho bà là ông Hà Huy Sơn.Sau khi gặp bà Trần thị Nga tại nơi tạm giam, luật sư Hà Huy Sơn cho Đài Á Châu Tự do biết một số thông tin liên quan như sau:“Sức khỏe của chị ấy cũng không được tốt lắm, chị ấy bị đau khớp gối phải do cách đây mấy năm bị người ta đánh gãy xương.Theo luật thì chị ta mới được gặp luật sư thôi, chứ không có qui định phải cho gặp gia đình.Việc kế tiếp chúng tôi sẽ sao chụp hồ sơ; còn hiện nay thì chưa được và hôm nay (11/5) Viện Kiểm sát bận. Vụ này nếu truy tố, có nhanh cũng phải hai tháng nữa.”Vào ngày 5 tháng 5 vừa qua, người thân của bà Trần Thị Nga cho biết Cơ quan Điều Tra Công an tỉnh Hà Nam kết thúc thời gian điều tra đối với nhà hoạt động Trần thị Nga.RFA nhắc rằng nhà hoạt động Trần Thị Nga, 40 tuổi, bị bắt vào ngày 21 tháng giêng vừa qua tại tư gia ở Phủ Lý, Hà Nam. Bà có hai con nhỏ là cháu Phú và Tài. Trước khi bị bắt, bà từng có nhiều hoạt động bênh vực người lao động Việt Nam và những dân oan bị thu hồi tài sản, đất đai một cách phi pháp. Bà và gia đình từng nhiều lần bị sách nhiễu, hành hung đến trọng thương.Trong khi đó, bản tin BBC phỏng vấn ông Lương Dân Lý, chồng của bà Trần Thị Nga, được nói rằng: "Tôi đọc thì thấy người phạm Điều 88 sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm tù nên dự liệu rằng có thể họ sẽ áp cho vợ tôi ít nhất 5 năm tù.""Ngoài ra, tôi còn được biết là những nhà hoạt động ở miền Bắc sau này còn bị chính quyền đưa đi tù ở Tây Nguyên, như trường hợp bà Cấn Thị Thêu, nhằm gây khó khăn cho thân nhân đi thăm nuôi hàng tháng.""Dù rằng trước khi bị bắt, Nga cũng từng nói với tôi về khả năng này, nhưng cả hai vợ chồng không bao giờ nghĩ nổi việc họ bắt Nga đúng hôm 25 Tết trong khi vợ tôi không hề có ý bỏ trốn.""Vì hai đứa con 5 và 7 tuổi nhớ mẹ chúng rất nhiều nên tôi chỉ mong chính quyền sớm cho mẹ con Nga được gặp nhau."Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cùng một số tổ chức khác đã lên tiếng đòi Hà Nội phóng thích nhà hoạt động Trần Thị Nga và hủy bỏ mọi cáo buộc có động cơ chính trị đối với bà.Theo thông cáo của HRW, Việt Nam hiện có ít nhất 112 nhà hoạt động và blogger đang thụ án tù chỉ vì thực thi các quyền tự do cơ bản của mình, như tự do ngôn luận, nhóm họp, lập hội và tự do tôn giáo.Cũng nên nhắc là mới 2 tháng trước, nhà hoạt động Trần Thị Nga của Việt Nam được Ân Xá Quốc tế- Amnesty International, đưa vào danh sách 6 nhà hoạt động nhân quyền nữ trong khu vực Đông Nam Á được vinh danh nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm 2017.