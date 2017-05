LHQ Họp Về Vùng An Toàn Tại Syria Với Nga, Iran, Thổ

GENEVA - Sứ giả LHQ đặc trách Syria Staffan de Mistura và điều hợp viên nhân đạo Jan Egeland đã nói chuyện với Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ về cơ chế kiểm soát “vùng an toàn” tại Syria như là tiền đề của tiến trình chuyển tiếp.Biên bản về “vùng kiểm soát” đã đuợc 3 thế lực ngoại bang thỏa thuận tại hội nghị Astana quy tụ các phe đối đầu tại Syria và các thế lực đỡ đầu.Ông Egeland xác nhận: đã gặp viên chức của 3 phe chủ trương vùng an toàn và họ sẽ tán đồng ý kiến về thế lực kiểm soát và theo dõi vùng an toàn. Theo lời ông, đoàn giám sát 3 thành phần hoạt động như là “đệ tam nhân” có thể là 1 mô hình khả thi.Trong thời gian qua, ngoại trưởng của Syria đã bác bỏ vai trò của LHQ – với đặc sứ De Mistura, cùng trong buổi họp báo chung với ông Egeland hôm Thứ Năm, LHQ là tổ chức có kinh nghiệm với loại sứ mạng này.Ông Egeland khuyến cáo: chúng ta phải thành công.Tại bản doanh LHQ, Nhật và Thụy Điển yêu cầu HĐ Bảo An họp trong tuần này để phổ biến thông tin cụ thể về thực hành “vùng an toàn” theo biên bản Astana ngày 4-5.