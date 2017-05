Thuốc Mới Trị HIV Giúp Sống Thọ Gần Bình Thường

LONDON - Người bệnh trẻ tuổi dùng các loại thuốc chống HIV mới có thể mong đợi tuổi thọ gần bình thường, theo kết quả khảo sát đuợc tạp chí y học The Lancet công bố.Hạng tuổi trên 20 bắt đầu dùng liệu pháp mới năm 2010 sống lâu hơn 10 năm so với thành phần dùng lần đầu tiên năm 1996.Bác sĩ xác nhận: bắt đầu chữa trị sớm là cần để bệnh nhân sống lành mạnh và kéo dài tuổi thọ.Các tổ chức từ thiện cho hay: nhiều người không biết họ bị lây nhiễm siêu khuẩn HIV, là thực tế tại thê giới đang phát triển, nơi đa số tử vong vì bệnh liệt kháng do sự hạn chế tiếp cận thuốc gây ra.Các nhà khảo sát của University of Bristol loan báo: thành công ngoạn mục của việc điều trị HIV là các duợc phẩm mới hạn chế sự phát triển và sức đề kháng của virus cùng trong lúc giảm phản ứng phụ.Khám phá sớm và các biện pháp phòng ngừa cũng là hữu ích.Các nhà nghiên cứu đã theo dõi 88,500 người bệnh từ châu Âu tới Bắc Mỹ trong 18 cuộc khảo sát – họ thấy tử vong thấp hơn trong số những người bắt đầu chữa trị giữa 2008 và 2010 so với những người đuợc điều trị giữa 1996 và 2007. Bệnh nhân trên 20 tuổi bắt đầu chữa trị sau 2008 có thể mong đợi sống thọ 78 tuổi, tuơng tự tuổi thọ trung bình hiện nay.Bác sĩ Michael Brady là giám đốc y khoa tại Terrence Higgins Trust nói: chúng ta cần 1 mô hình mới để có chuyên gia HIV trong dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tổng quát để tăng cường nhận thức và huấn luyện về HIV.Trong khi đó, bác sĩ Helen Stokes của Royal College of GPs đặt hy vọng vào sự phát triển kỹ thuật khám nghiệm HIV để bệnh đuợc điều trị từ sớm.