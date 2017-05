Cúm Gia Cầm, Thương Binh Giả

Lại cúm gia cầm... như thế là trời hại hoài thôi. Trong khi đó, thêm nạn thương binh giả... đất nước mình lắm chuyện lo.Bản tin TTXVN kể chuyện Cao Bằng phát hiện đàn vịt gần 3.000 con nhiễm virút cúm A/H5N1.Ngày 10-5, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Cao Bằng đã tiến hành tiêu hủy gần 3.000 con vịt bị nhiễm cúm A/H5N1 tại phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.Ổ dịch được phát hiện tại trang trại của bà Nguyễn Thị Hoàn, Tổ 2, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Bà Hoàn cho biết, trước đó vào ngày 5-5, bà phát hiện đàn vịt bất ngờ ốm chết với số lượng gần 100 con không rõ nguyên nhân.Nhận được tin báo về việc đàn vịt hộ gia đình bà Hoàn chết hàng loạt, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Cao Bằng đã tiến hành kiểm tra và gửi mẫu đi xét nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương. Kết quả đàn vịt tổng cộng gần 3.000 con đã dương tính với cúm A/H5N1.Trong khi đó, VOV kể chuyện: Hành trình 2 cụ ông 80 tuổi tố giác gần 3000 thương binh giả...Dù phải đối mặt với nguy hiểm, 2 cụ ông 80 tuổi tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh vẫn kiên trì tìm ra chân tướng của gần 3000 hồ sơ thương binh giả.Ở tuổi "xưa nay hiếm", 2 cụ ông Nguyễn Tiến Lãng (79 tuổi, xã Gia Đông) và Nguyễn Công Uẩn (80 tuổi, xã Ngũ Thái) đều ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh hàng ngày vẫn đạp xe khắp nơi để điều tra, phá đường dây làm giả hồ sơ thương binh...VOV ghi rằng câu chuyện chống tham nhũng của 2 lão nông bắt đầu từ những năm 2006-2007 bởi những bức xúc trong sai phạm của chính quyền địa phương về đất đai. Lúc này hai ông nổi tiếng khắp nơi bởi đã "hạ bệ" nhiều quan chức địa phương. Cũng từ đó, các ông bàn với nhau “đánh mẻ lớn” nhằm vạch mặt những kẻ chạy tiền để làm hồ sơ thương binh giả.Ông Lãng kể, vào năm 2010, tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh rộ lên phong trào làm giả hồ sơ thương binh để nhận trợ cấp. Nhiều gia đình có người đi bộ đội nhưng không bị thương tật cũng đổ xô đi làm giả. Vô lý hơn khi có những “đại gia” chưa từng đi bộ đội, cũng nghiễm nhiên trở thành thương binh sau 1 đêm.Báo Tuổi Trẻ kể về Nghệ An: Rà soát, truy thu tiền đã cấp cho thương binh giả...Nghệ An phát hiện 314 trường hợp hồ sơ thương binh giả để nhận hơn 33 tỉ đồng trợ cấp nhưng việc thu hồi tiền cấp sai gặp nhiều khó khăn do phần lớn các đối tượng đã già yếu...Báo Dân Trí kể chuyện Hải Dương: 3 anh em ruột tử vong dưới hố biogas.Ngày 11/5, người dân khu vực thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) vẫn còn bàng hoàng về vụ tai nạn thương tâm khiến cả 3 anh em ruột tử vong dưới hố biogas, xảy ra vào chiều 10/5.Báo Tiền Phong có bản tin: Xế hộp đối đầu ô tô khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.Va chạm giữa xe khách giường nằm Sao Việt với ô tô 7 chỗ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai chiều 11/5, đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái khiến nam tài xế chiếc Ford Everest và nhiều hành khách bị thương được người dân và cứu hộ đưa vào viện cấp cứu.Bản tin VOH/Tuổi Trẻ kể vê phiên tòa: Đề nghị tài xế làm cúp điện 18 tỉnh 5-6 năm tù.Tài xế Ngô Tấn Thảo cẩu cây dầu dài 17,5m gần đường dây 500KV làm phóng điện gây nổ khiến 18 tỉnh miền Nam cúp điện bị đề nghị 5-6 năm tù.Ngày 10-5, Tòa án nhân dân TP Thủ Dầu Một, Bình Dương xét xử sơ thẩm tài xế Ngô Tấn Thảo, 30 tuổi, quê Trà Vinh về tội “vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện” trong vụ cẩu cây dầu đụng đường dây 500KV làm cúp điện toàn miền nam vào tháng 5-2013.Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND TP Thủ Dầu Một đề nghị tuyên phạt tài xế Thảo 5-6 năm tù giam về tội danh trên... Dự kiến vào ngày 17-5, hội đồng xét xử sẽ tuyên án.Báo Lao Động kể chuyện Lạng Sơn: Ngồi giữa trụ sở công an làm “dịch vụ”, thu tiền “khủng” mỗi ngày.Chuyện phi lý đã và đang diễn ra ngay giữa trụ sở một cơ quan quyền lực của Công an tỉnh Lạng Sơn là Phòng quản lý xuất nhập cảnh.Phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều tài xế xe tải cho biết, do các thay đổi trong chính sách nên từ giữa năm 2016, việc thông quan trở nên rất khó khăn.Theo đó, trước thời điểm có quy định mới, với những lái xe chở hàng qua biên giới sang đất Trung Quốc, chỉ cần xác nhận của lực lượng bộ đội Biên phòng thì giờ đây, họ phải làm giấy thông hành. Ngặt nỗi, dù đi qua cửa khẩu nào trên địa bàn tỉnh, họ cũng phải quay về thành phố Lạng Sơn - nơi đặt trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập - Công an tỉnh, để làm thủ tục.Thế là... tiền vào như mưa.