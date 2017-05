Chương Trình Đầu Tư Trung Tâm Vùng EB-5 Gia Hạn Đến Ngày 30/9/2017

Lê Minh Hải

Vào ngày thứ Hai, 1 tháng 5 năm 2017 vừa qua, quốc hội Hoa Kỳ đã chấp thuận gia hạn thực sự Chương Trình (Đầu Tư) Trung Tâm Vùng đến ngày 30 tháng 9 năm 2017. Từ ngữ "gia hạn thực sự" có nghĩa là chương trình EB-5 sẽ chắc chắn không thay đổi từ bây giờ cho đến ngày 30 tháng Chín. Vào cuối tháng Chín năm nay, chúng ta kỳ vọng một chương trình đầu tư Trung Tâm Vùng "Mới" sẽ lại được cho phép họat động trong 5 năm.Đây có thể là cơ hội cuối cùng cho các nhà đầu tư tham gia chương trình EB-5 đã được họat động trong 10 năm qua. Vào ngày 30 tháng Chín năm 2017, hầu như chương trình sẽ thay đổi rất nhiều qua hai hướng: (1) tăng số tiền đầu tư, và (2) thay đổi định nghĩa về những Vùng Công Việc Làm Cần Quan Tâm (tức Targeted Employment Area - TEA).Vào tháng Giêng năm nay, Sở di trú USCIS đã loan báo một vài thay đổi về chương trình EB-5, nhưng mọi việc vẫn không thay đổi cho đến cuối tháng Chín. Có hai sự thay đổi chính đã được Sở di trú đề nghị về Trung Tâm Vùng. Sở di trú đã đề nghị tăng mức vốn đầu tư tối thiểu từ 500 ngàn Mỹ kim lên 1 triệu 350 ngàn Mỹ kim, tức là tăng 170%.Một thay đổi khác liên quan đến những Vùng Công Việc Làm Cần Quan Tâm. Cho đến nay, một Trung Tâm Vùng dễ dàng xin quy chế Vùng Công Việc Làm Cần Quan Tâm vì chỉ đòi hỏi vốn đầu tư 500 ngàn Mỹ kim. Nếu đề nghị mới của Sở di trú có hiệu lực vào cuối tháng Chín thì cơ quan này sẽ quyết định những địa điểm nào được xem là những Vùng Công Việc Làm cần Quan Tâm. Có nghĩa là các tiểu bang không có quyền quyết định như trước nữa.Trung Tâm Vùng Là Gì? Trung Tâm Vùng là những cơ sở cá nhân, không thuộc chính phủ, nhắm vào những vùng địa lý đặc thù trong lãnh thổ Hoa Kỳ để đẩy mạnh nền kinh tế. Những Trung Tâm Vùng họat động để tăng số hàng hóa bán ra ngòai, cải thiện năng suất trong vùng, tạo công việc làm, và làm tăng vốn đầu tư nội địa. Cho đến nay, các Trung Tâm Vùng đã mang lại 5 tỷ 800 triệu Mỹ kim từ các vốn đầu tư của 11.000 nhà đầu tư di dân. Các Trung Tâm Vùng phải nộp đơn xin họat động cho Sở di trú USCIS nhưng Sở di trú không bảo đảm về cách làm việc của những Trung Tâm Vùng này.Những lợi ích khi đầu tư vào những dự án của Trung Tâm Vùng? Đầu tư vào một dự án được chấp thuận phải thỏa tất cả những yêu cầu của chương trình cấp chiếu khán (visa) EB-5. Người đầu tư không cần phải lo lắng về việc phải đưa ra một chương trình kinh doanh để được Sở di trú chấp thuận vì trung tâm vùng sẽ làm việc này. Và việc phải chứng minh tạo số việc làm theo quy định cũng dễ dàng hơn cho Trung Tâm Vùng.Chiếu khán EB-5 khác với chiếu khán L-1 ra sao? Với chiếu khán EB-5, qúy vị sẽ có Thẻ Xanh thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Sau 5 năm, người đầu tư và gia đình họ có thể nộp đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ. Với những chiếu khán khác, như L-1 chẳng hạn (là lọai chiếu khán được cấp để xin chuyển việc quản trị sang Hoa Kỳ) sẽ không bao giờ xin thường trú tại Hoa Kỳ. Họ có thời gian hạn chế, phải gia hạn và đòi hỏi việc nộp giấy tờ nhiều hơn với Sở di trú hoặc Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ.Ai có thể xin chiếu khán EB-5? Bất cứ ai có thể đầu tư số tiền được yêu cầu cho nền kinh tế Hoa Kỳ và có thể chứng minh số tiền họ kiếm được là hợp pháp, đều có thể hợp lệ nộp đơn. Người hôn phối và con độc thân dưới 21 tuổi đều hợp lệ để đi theo.Thẻ Xanh có giá trị bao lâu? Người đầu tư và thân nhân sẽ nhận được Thẻ Xanh có điều kiện 2 năm. Trước khi hết hạn hai năm, họ cần nộp đơn I-829 cho Sở di trú để xác nhận việc đầu tư vẫn đang thực hiện và ít nhất mang lại 10 công việc làm từ việc đầu tư này.Đơn xin chiếu khán EB-5 được duyệt xét bao lâu? Tổng quát, việc duyệt xét kéo dài dưới một năm. Sau khi đơn I-526 được chấp thuận, hồ sơ sẽ được chuyển đến một tòa Lãnh sự Hoa Kỳ ở nước ngòai, hoặc cho một văn phòng di trú địa phương nếu người đầu tư đang ở Hoa Kỳ, để tiến hành giai đọan duyệt xét sau cùng trước khi chiếu khán được chấp thuận.Lọai đầu tư này có đòi hỏi người đầu tư phải có bằng cấp học vấn cao, hoặc có kinh nghiệm kinh doanh trước đây, hoặc phải nói tiếng Anh không? Không có những yêu cầu các đương đơn xin chiếu khán EB-5 phải có bằng cấp học vấn. Người đầu tư không bị đòi hỏi phải nói tiếng Anh vì họ không tham dự vào việc vận hành kinh doanh tại Hoa Kỳ.Những rủi ro nào sẽ xảy ra trong những đề án đầu tư Trung Tâm Vùng? Tất cả việc đầu tư đều có rủi ro là điều tự nhiên, kể cả những đề án của Trung Tâm Vùng. Theo luật, Trung Tâm Vùng không thể bảo đảm lợi nhuận hoặc trả lại vốn đầu tư. Có khỏang 1.200 Trung Tâm Vùng được chấp thuận họat động ở Hoa Kỳ, và trong số này có 200 Trung Tâm Vùng ở tiểu bang California, tính đến ngày 1 tháng 5 năm 2017.Điều cần chú ý là hầu hết chiếu khán EB-5 được cấp cho dân Trung Hoa, và họ cũng là nạn nhân của những vụ lừa gạt chiếu khán EB-5. Tại California, một luật sư Mỹ gốc Trung Hoa đã lừa gạt các nhà đầu tư số tiền 50 triệu Mỹ kim. Tại thành phố Chicago, một người chuyên phát triển ngành khách sạn đã lừa gạt các nhà đầu tư Trung Hoa số tiền 912 triệu Mỹ kim.Để có thể tin một cách hợp lý về đề án đầu tư Trung Tâm Vùng EB-5, điều tốt nhất là nên tìm một dự án đầu tư liên hệ đến những tên tuổi đáng tin cậy. Thí dụ, có một đề án đa dụng tại thành phố Los Angles, thuộc tiểu bang California, đang tạo 1.460 công việc làm và được Sở di trú chấp thuận cho 100 nhà đầu tư. Đề án này bao gồm 180 phòng của khách sạn Hyatt, chiếm diện tích 9000 square feet cho khu vực bán lẻ và 60 đơn vị nhà condo. Những nhà đầu tư trong đề án này sẽ được ưu tiên nếu họ muốn mua một trong 60 đơn vị nhà condo này. Đây là một lọai đầu tư có thể tin tưởng được.Với việc gia hạn về chương trình EB-5 kéo dài đến cuối tháng Chín, các nhà đầu tư hiện vẫn còn một vài tháng để chuẩn bị hòan tất hồ sơ I-526. Bao gồm giấy tờ chứng minh nguồn gốc số tiền đầu tư, chuyển ngân, nộp hồ sơ cho Sở di trú và theo dõi việc duyệt xét. Một khi Sở di trú chấp thuận, người đầu tư có thể nộp đơn xin chiếu khán tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ. Hoặc nếu đang ở Hoa Kỳ với chiếu khán còn hạn, họ có thể xin điều chỉnh diện cư trú.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Lý do nào thông thường nhất khiến đơn xin chiếu khán EB-5 bị từ chối?- Đáp: Trong mọi trường hợp, khi đơn xin chiếu khán EB-5 bị từ chối là do đương đơn không thể trưng dẫn vốn đầu tư được kiếm hợp pháp.- Hỏi: Liệu vốn đầu tư của tôi vào Trung Tâm Vùng có được hòan lại không nếu đơn xin chiếu khán đầu tư của tôi bị Sở di trú từ chối?- Đáp: Tất cả những Trung Tâm Vùng có uy tín đều mở một chương mục giao kèo của một đệ tạm nhân giữ số tiền đầu tư cho đến khi đơn của qúy vị được Sở di trú chấp thuận và được cấp biên nhận chính thức. Nếu Sở di trú từ chối đơn, vốn đầu tư của qúy vị sẽ được hòan trả đầy đủ, chỉ trừ đi những phí tổn về hành chánh, nếu có quy định.- Hỏi: Người đầu tư có phải tham dự tích cực vào việc quản lý kinh doanh không?- Đáp: Người đầu tư vào Trung Tâm Vùng không giữ vai trò tích cực nào trong việc quản lý việc đầu tư. - Hỏi: Người đầu tư có phải tham dự tích cực vào việc quản lý kinh doanh không?- Đáp: Người đầu tư vào Trung Tâm Vùng không giữ vai trò tích cực nào trong việc quản lý việc đầu tư. Tương tự, người đầu tư và con cái của họ có thể sống và làm việc, cũng như đi học ở bất cứ nơi nào tại Hoa Kỳ. Họ không cần phải sinh sống ở nơi đề án đầu tư thực hiện.