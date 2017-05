Hội Đồng Thành Phố Westminster Thông Qua Nghị Quyết Về Môi Trường Và Phản Đối Dự Luật AB-22

Trong buổi họp Hội Đồng Thành Phố Westminster.

Trong buổi họp Hội Đồng Thành Phố Westminster.

Trong buổi họp Hội Đồng Thành Phố Westminster.

Trong buổi họp Hội Đồng Thành Phố Westminster.

Westminster (Bình Sa)- - Hội Đồng Thành Phố Westminster trong phiên họp thường kỳ được tổ chức vào lúc 7:00 PM Thứ Tư ngày 10 tháng 5 năm 2017 tại phòng họp của Hội Đồng Thành Phố, hiện diện trong buổi họp có Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, Nghị Viên Sergio Contreras, Nghị Viên Kimberly Hồ cùng một số viên chức trong thành phố và cư dân Thành phố Westminster.Sau phần nghi thức thường lệ, Hội Đồng Thành Phố đã tặng bằng Tưởng Lục đến một số viên chức chính quyền cũng như những cư dân có thành tích đóng góp công sức góp phần xây dựng cho thành phố.Sau đó Hội Đồng Thành Phố giải quyết một số việc có liên quan đến những đề nghị của cư dân.Tiếp theo, Thị Trưởng Tạ Đức Trí cho biết, trước tình hình ô nhiểm môi trường hiện nay tại Việt Nam do công ty Formosa gây ra trong thời gian qua đã làm ảnh hưởng đến đời sống về sức khỏe của cư dân, cũng như việc nhập cảng hải sản vào Hoa Kỳ.hiện nay nhà cầm quyền cộng sản đã cho xuất cảng hải sản vào các quốc gia trên thề giới hằng năm khỏang 7 Tỷ Dollar, riêng Hoa Kỳ chiếm khoảng 21% trên tổng số, số hải sản nhập khẩu nầy có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cho cư dân tại Hoa Kỳ nếu chính phủ không kiểm soát chặt chẽ.Trước tình hình kể trên nên ông đã đưa ra một Nghị quyết kèm theo thư yêu cầu Tổng Thống và Chính Phủ Hoa Kỳ can thiệp với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải công khai, minh bạch về vấn đề môi trường hiện nay tại Việt Nam, cụ thể là vấn đề Formosa trong thời gian qua đã gây ảnh hưởng đến đời sống hàng triệu dân chúng, ảnh hưởng đến việc nhập khẩu hải sản vào Hoa Kỳ, về những tác hại đến sức khỏe của những người tiêu dùng.Nghị quyết cũng yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ thiết lập những trạm kiểm soát độc lập để kiểm soát những hải sản nhập từ Việt Nam vào Hoa Kỳ...Nghị quyết và thơ gởi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump mà ông đề nghị đã được Hội Đồng Thành Phố thông qua và đồng ý.Ngoài ra trong phiên họp nầy, Hội Đồng Thành Phố Westminster cũng đã cực lực phản đối Dự Luật AB 22 do Dân Biểu Robe đệ trình và đã được Hạ Viện Tiểu Bang thông qua. Dự luật nầy có liên quan đến cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản nên chúng tôi cực lực phản đôi việc để cho cán bộ cộng sản được làm việc trong các cơ quan chính quyền Tiểu Bang California, đây là một điều trái với Hiến Pháp Hoa Kỳ.Nghị quyết do Thị trưởng Trí Tạ đưa ra thảo luận ở Hội đồng Thành phố Westminster có tên là “A Resolution of the Mayor and City Council of the City of Westminster, Supporting a Call for Action to Address Environmental Conditions and the Contamination of Fish in Various Provinces of Vietnam” (Nghị quyết của thị trường và Hội đồng Thành phố Westminster, hỗ trợ lời kêu gọi hành động để giải quyết vấn đề môi trường và nạn ô nhiễm Hải sản tại nhiều tỉnh VN).Trước đó trong buổi họp Hội Đồng Thành Phố Garden Grove được tổ chức vào tối Thứ Ba ngày 9 tháng 5, Nghị Viên Stephanie Klopfenstein và Phó Thị Trưởng Phát Bùi cũng đã yêu cầu Hội Đồng Thành Phố duyệt xét kiến nghị để phản đối dự luật AB22 của Tiểu bang California.Dự luật này vừa được Hạ Viện thông qua hôm thứ Hai 8 tháng Năm, và sẽ loại bỏ một phần của luật tiểu bang “cho các cơ quan tiểu bang sa thải nhân viên chính quyền nếu biết được họ là thành viên của đảng cộng sản”. Nếu dự luật này cũng được Thượng Viện Tiểu Bang thông qua và Thống Đốc ký thành luật, thì việc này sẽ mở rộng cổng cho những người đảng viên cộng sản Việt Nam vào làm việc trong các bộ ngành của tiểu bang California.Việc Hạ Viện California thông qua dự luật AB22 là sai trái trầm trọng và cho nhà cầm quyền Việt Cộng tưởng rằng họ có thể áp bức dân chúng, tước đi quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận của công dân, mà không bị tiểu bang California phản đối.Phó Thị Trưởng Phát Bùi, Nghị Viên Klopfenstein nhất quyết phản đối và tranh đấu chống lại dự luật AB22. Trong buổi họp Nghị Viên John ONeil cũng lên tiếng mạnh mẽ phản đối dự luật AB22, cho rằng dự luật này phản bội lại các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã tham chiến tại Việt Nam cũng như đi ngược lại giá trị của Hiến Pháp Hoa Kỳ.Nghị quyết của TP Garden Grove sẽ yêu cầu Thượng Viện Tiểu bang và Thống Đốc California bãi bỏ dự luật AB22 của Hạ Viện.