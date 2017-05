Trump Sẽ Nói Gì Với Phúc?

Trong khi TT Trump bận rộn gõ bàn phím linh tinh trên mạng xã hội, Hải quân Trung quốc đang lặng lẽ bố trí súng lớn trên bờ và phi đạn trên mặt biển để làm lạnh cẳng các nước bên vùng Biển Đông.Quân đội Trung Quốc vẫn đang lặng lẽ đưa vũ khí bố trí trên các đảo chiến lược tại vùng Trường Sa... cả trên các bãi cạn đã xây thành đaỏ nhân tạo, cho tới dưới mặt nước.Bản tin Newsweek hôm 9/5/2017 cho biết hình ảnh vệ tinh cho thấy TQ đã gắn xong các dàn phi đạn loại bắn chìm tàu chiến trên một hòn đaỏ ở vùng Trường Sa.Hình ảnh từ vệ tinh chụp được đã được Hải quân Mỹ phổ biến hôm Thứ Hai, cùng ngày mà Hải quân Mỹ lập lại rằng sẽ liên tục đưa tàu chiến vào vùng tranh chấp ở Biển Đông -- bất kể rằng từ ngày TT Trump đăng quang, vẫn chưa có tàu chiến nào của Mỹ được đưa vào để thách thức nơi TQ đang giành lãnh hải.Hình ảnh chụp từ vệ tinh ImageSat International (đặt ở Israel) cho thấy nhiều hình ảnh ở căn cứ Hải quân TQ có tên là ulin Naval Base trên đảo Hainan Island, cực nam TQ và nằm hướng đông VN.Defense News phân tích rằng các dàn phi đạn TQ là hướng ra biển, loại phi đạn phóng từ bờ ra để diệt tàu chiến.Phân tích gia Amit Gur nói với Defense News rằng hình hôm 15/3/2017 cho thấy lúc đó trống trơn, nghĩa là TQ mới gắn phi đạn.Trong khi đó, báo The Daily Caller cho biết TQ đã gửi một tàu chiến loại tuần duyên lớn nhất thế giới vào Biển Đông.Nghĩa là, TQ đang nhắm siết an ninh Biển Đông.Tàu này là Tuần Duyên China Coast Guard (CCG) 3901 -- có trọng tải 12,000 tấn.Không giống tàu tuần duyên thường, taù này của TQ trang bị nhiều súng 76 mm, 2 súng phòng không, 2 súng loại yểm trợ tác chiến, theo báo Diplomat.Trong khi đó, báo Manila Times của Philippines cho biết tình hình có thể xảy ra chiến tranh ở Biển Đông.Báo này nêu ra viễn ảnh có thể xảy ra, khi Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố rằng TQ không có quyền gì trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông, và Mỹ sẽ làm cho TQ thấy rõ ý chí Hoa Kỳ.Manila Times nói rằng cuộc tập trận có tên là “TALISMAN Sabre” của Hải quân Mỹ và Úc khởi sự từ 2005, và tập mỗi 2 năm/lần, và năm nay dự kiến vào tháng 7/2017, có thể làm bùng nô một cuộc hải chiên Biên đông.Nếu Hải quân Mỹ ngăn chận eo biển nơi vùng Biển Đông, sẽ làm kinh tế TQ đứng lại. Nguồn cung dầu và khí tới TQ từ Trung Đông và Phi Châu -- và giao dịch sang Vịnh Ba Tư, Châu Âu và Phi Châu đều xuyên qua eo biển đó -- và đó là lý do TQ phải xây các đaỏ nhân tạo trong đó 3 đaỏ nhân tạo có 3 phi đạo dài 3 kilômét cho phi cơ tác chiến sử dụng.Manila Times nói, nếu hải chiến Biển Đông nổ ra, tàu chiến Nga sẽ tới yểm trợ cho tàu chiến TQ...Đó chỉ là viễn ảnh, là giả thuyết của báo Manila Times thôi...Dĩ nhiên, cũng có thể xảy ra.Trong khi đó, bản tin NHK từ Nhật Bản cho biết chính phủ Nhật Bản đã đưa ra kế hoạch sơ tán nếu Bắc Triều Tiên phóng tên lửa.Chính phủ Nhật Bản sẽ ngay lập tức đưa ra báo động kêu gọi sơ tán nếu phát hiện tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên đang hướng về phía Nhật Bản.Chính phủ đã sửa đổi thông tin công bố cho người dân thông qua hệ thống cảnh báo khẩn cấp toàn quốc J-ALERT và Em-Net.Trước đây trong hệ thống không có báo động sơ tán trong trường hợp Bắc Triều Tiên bắn tên lửa có thể bay tới Nhật Bản, bởi tên lửa có thể bay quá Nhật Bản hoặc rơi xuống ngoài vùng lãnh hải.Căng thẳng, căng thẳng...Bản tin NHK nhắc rằng trước đây, các quan chức nói rằng người dân nên ở trong nhà để tự bảo vệ mình khi xảy ra tấn công bằng tên lửa. Tuy nhiên, giờ họ khuyên người dân sơ tán tới các tòa nhà kiên cố hoặc khu vực dưới lòng đất.Chính phủ đang tăng cường hợp tác giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản, trong tình hình Bắc Triều Tiên tiếp tục có các hành động khiêu khích.Chính phủ cũng đang nghiên cứu các biện pháp để bảo vệ công dân Nhật Bản sống tại Nam Hàn.Trong khi đó, cuộc chiến nhân quyền của các nhà dân chủ VN cơ nguy bế tắc... nếu Trump chỉ ưu tiên kinh tế với VN mà không bận tâm ra điều kiện nhân quyền như Obama...Bản tin VOA ghi rằng Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter bày tỏ quan ngại rằng các tín hiệu của chính quyền Trump bớt nhấn mạnh tới nhân quyền sẽ làm xói mòn sự ủng hộ cho quyền con người tại các nước.Phát biểu với AP nhân 2 ngày gặp gỡ hàng chục nhà hoạt động nhân quyền tại Trung tâm Carter ở Atlanta hôm 9/5, ông Carter nay đã 92 tuổi, nhấn mạnh: “Tổng thống nêu rõ trong bài diễn văn nhậm chức-tôi có mặt ở đó-khi ông nói Hoa Kỳ sẽ không cố gắng ép buộc các tiêu chuẩn Mỹ lên các nước khác. Tôi cho rằng ông ấy muốn nói tới các tiêu chuẩn hòa bình, nhân quyền, tự do, công lý, đại loại như thế.”Ông Carter khẳng định: “Các tiêu chuẩn mà chúng ta thường nhận rằng tiêu chuẩn Mỹ thật ra là thực thi hóa tuyên bố toàn cầu về nhân quyền, và hòa bình.”Đáng lo vậy... Trong khi cả nước lo chuyện Biển Đông... các nhà hoạt động dân chủ VN lại mang thêm nỗi lo khác: Trump sẽ trao đổi gì khi TT Trump đón tiếp Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc...