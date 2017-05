Trump Có Thể Móc Nối Vụ Nga Phá Bầu Cử Mỹ, Theo FBI & 3 Ủy Ban Quốc Hội Cho Biết; Vụ Sa Thải Giám Đốc FBI Tạo Nhiều Nghi Vấn

WASHINGTON - Quyết định cách chức giám đốc FBI James Comey trùm 1 đám mây lên cuộc điều tra các tố giác về liên lạc giữa đoàn tranh cử TT của tỉ phú địa ốc New York và viên chức Nga – ông Comey điều trần tại Capitol Hill sáng Thứ Ba.Cùng ngày, TT Trump ký giấy cách chức và đã gửi thư thông báo cho ông Comey.FBI và 3 ủy ban QH đang điều tra các hoạt động quấy rối chu kỳ tuyển cử 2016 của Moscow, có thể trực tiếp liên quan với ông Trump. FBI dẫn đầu cuộc điều tra phản gián phức tạp này.Ông Comey đuợc giao chỉ huy FBI từ năm 2013 – nhiệm kỳ của giám đốc FBI đuợc trông đợi kéo dài 10 năm vì nhu cầu hạn chế nguy cơ chính trị hoá.Cùng ngày Thứ Ba, Bạch Ốc loan báo: đã bắt đầu tìm nguời thay thế ông Comey – nhưng, với các quan ngại của 2 Viện lập pháp và 2 đảng, FBI khó có giám đốc thường trực trong 1 tương lai gần. Hoạt động của 1 quyền giám đốc sẽ bị giới hạn nhiều và cuộc điều tra “hồ sơ Nga” vẫn tiếp tục, theo nhận định của ông Timothy Flanigan, cựu phụ tá bộ trưởng tư pháp của nội các Bush.Mặt khác, 6 thành viên DC của ủy ban pháp chế Hạ Viện đã gửi công văn yêu cầu các cơ quan bảo vệ mọi hồ sơ liên quan với cuộc điều tra.TT Trump xác quyết: việc cách chức giám đốc Comey không có liên quan với Nga.Nhưng, với nghị sĩ CH Richard Burr, chủ tịch ủy ban tình báo Thượng Viện, lý do và thời điểm cách chức giám đốc FBI là gây hoang mang và khó khăn với cuộc điều tra đang diễn ra. Cho tới nay, ông Trump luôn phản bác các tố giác về liên lạc với Nga là “tin bịa đặt” – trong thư ngắn gửi ông Comey, ông Trump 3 lần ngỏ lời cảm ơn cuộc điều tra không nhắm cá nhân ông. Nhưng, FBI chưa xác nhận ông Comey cam kết như thế – trong các điều trần công khai, giám đốc FBI không trả lời câu hỏi TT Trump có là 1 mục tiêu điều tra.Dù thế nào, khó thấy quyết định cách chức giám đốc Comey là ngoài động lực chính trị, theo nhận xét của cựu thám tử FBI Frank Montoya, trưởng văn phòng Seattle.Trong khi đó, các giới tự hỏi có phải TT Trump muốn can thiệp vào tiến trình điều tra, khi bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions chọn đứng ngoài cuộc điều tra này. Ông Sessions là 1 nhân vật tích cực với chiến dịch tranh cử của tỉ phú Trump.Tại Project on Government Oversight, giám đốc Danielle Brian phát biểu: dù cố tình hay không, hành động của ông Trump ngầm phá tính độc lập và khả tín của cuộc điều tra.Qua sáng Thứ Tư, TT Trump gạt bỏ mọi phản ứng tiêu cực từ các chính khách của đảng DC về vụ cách chức giám đốc FBI James Comey – twitter của ông Trump ghi “Các nhân vật DC từng nói những điều xấu xa nhất về ông Comey, gồm khả năng bị sa thải, nhưng nay họ đóng vai buồn rầu”. Ông Trump cũng dùng twitter để nhắc nhở “Trước khi bị cách chức, ông Comey từng bị các nhà lập pháp CH đả kích”. Theo twitter của ông Trump, ông Comey làm mất niềm tin với mọi người, khi mọi sự lắng dịu họ sẽ cảm ơn. Ông Trump cũng cho biết: thay thế ông Comey sẽ là 1 người làm việc hiệu quả hơn, trả lại uy tín cho FBI. TT Trump đã bắt đầu xem xét danh sách 4 nhân vật có thể thay thế ông Comey tại FBI.Trong khi đó, ngoại trưởng Nga đuợc ngoại trưởng Tillerson tiếp cùng ngày Thứ Ba, trước khi hội kiến TT Trump tại Bạch Ốc - nghe tin giám đốc Comey bị sa thải trong lúc chụp ảnh chung với ông Tillerson, ngoại trưởng Sergei Lavrov hỏi lại “Các ông nói đùa chăng?”. Phóng viên hỏi vụ Comey có ảnh hưởng cuộc hội đàm với ngoại trưởng Tillerson hay không, ông Lavrov hỏi ngược lại “Ông Comey bị đuổi sao – có đùa không?”. Ông Tillerson không nói gì tới ông Comey trong khi bắt tay khách.CNN ghi nhận buổi tiếp kiến ngoại trưởng Lavrov của TT Trump là tiếp xúc đầu tiên với viên chức cao cấp của chính quyền Putin từ khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức.Tại thủ đô Nga, tham vụ báo chí Dmitry Peskov tuyên bố “Giám đốc Comey bị cách chức là chuyện nội bộ của Hoa Kỳ, là quyết định chủ quyền của TT Trump, không có liên quan với Nga. Về câu hỏi: thay đổi tại FBI có ảnh hưởng các quan hệ song phuơng với Washington, ông Peskov trả lời “Chúng tôi hy vọng không ảnh hưởng gì cả”.Loan báo của tham vụ báo chí Sean Spicer là: TT cách chức giám đốc Comey là hành động theo khuyến cáo của bộ trưởng và thứ trưởng tư pháp.Với giới quan sát, 6 lý do khiến giám đốc FBI James Comey bị sa thải gồm: (1) khuyến cáo của thứ trưởng tư pháp Rod Rosenstein quy trách ông Comey gây tổn thương danh dự và uy tín của FBI, cũng ảnh hưởng toàn thể Bộ tư pháp. (2) ông Comey không nên mở cuộc họp báo Tháng 7-2016 gợi ý không truy tố cựu ngoại trưởng Clinton về xử dụng e-mail bằng máy chủ riêng. Theo thứ trưởng Rosenstein, ông Comey nên chuyển mọi thông tin liên quan cho công tố liên bang. (3) là thứ trưởng Rosenstein kể tên 5, 6 cựu bộ trưởng tư pháp chê trách giám đốc Comey xa rời truyền thống không phe phái của FBI. (4) là TT Trump không ưa thích ông Comey – ban đầu ưa thích, nhưng từ Tháng 11, ông Trump cảm thấy thất vọng với tuyên bố của ông Comey xác nhận không có bằng chứng để truy tố ứng viên TT Hillary Clinton. (5) là TT Trump tố cáo chính quyền Obama nghe lén Trump Tower và không trưng bằng chứng – ông Comey khẳng định sau đó: ông Obama không thể nghe lén điện thoại của bất cứ ai mà không bị kiểm soát. (6) là giám đốc Comey biết ít nhiều về các liên lạc giữa đoàn tranh cử của ứng viên tỉ phú và Moscow, về cuộc điều tra đang diễn ra, là “con voi trong phòng”.Nghị sĩ Tim Kaine, ứng viên PTT trong liên danh Clinton, nhận xét “Quyết định của ông Trump cách chức ông Comey cho hiểu chính quyền Trump sợ cuộc điều tra về Nga như thế nào”.Một câu hỏi mới nổi lên là tại sao bộ trưởng và thứ trưởng tư pháp khuyến cáo cách chức giám đốc Comey vào thời điểm này. Theo lý lẽ của thứ trưởng Rosenstein, cách giải quyết của ông Comey với các tố giác về xử dụng e-mail của bà Clinton là sai.Trong khi đó, bà Kellyanne Conway, 1 trong các cố vấn tranh cử của ông Trump, đã lên tiếng bênh vực thượng cấp – trong cuộc phỏng vấn “New Day”, bà Conway nói “Bạn muốn hỏi thời điểm ông Trump cách chức, ông Trump tuyển dụng? là không thích hợp. Ông ấy làm việc đó khi muốn”. Trước đó, trong 1 chương trình khác của CNN, ký giả Anderson Cooper hỏi “Tại sao bây giờ quan ngại về vấn đề xử dụng e-mail của bà Clinton, khi ứng viên Trump khen ngợi cuộc điều tra ấy trong thời gian tranh cử”. Cố vấn Conway đáp lại “Đừng trở lại chuyện tranh cử, ông Trump đã là TT” và bị ông Cooper cật vấn “Người đó không tồn tại – hay ứng viên Trump là nhân vật tiểu thuyết, chúng ta không đuợc phép nói tới nữa? chúng ta chỉ có thể nói tới Donald Trump hiện hữu?”. Ngoài ra, bà Conway cả quyết: không có liên quan với Nga.CNN hay tin TT Trump theo dõi chưong trình New Day sáng Thứ Tư – nhà truyền thông Cuomo đã phóng twitter tán dương ông, và viết “Thưa TT, ông nên tuyên bố “Chúng ta cần công tố viên đặc biệt”.Trong khi đó một bản tin khác của báo The New York Times hôm Thứ Tư, 10-5, cho biết rằng mấy ngày trước khi bị cách chức, Giám Đốc FBI James B. Comey yêu cầu Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ gia tăng đáng kể nguồn lực cho cuộc điều tra của cơ quan này đối với sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, theo 4 vị dân cử quốc hội, gồm Thượng Nghị Sĩ Richard J. Burbin, cho biết.