2 Tàu Lạ Vô Biển VN Xả Thải Làm Biển Đổi Màu Đen, Đục

HANOI -- Nhiều tàu chạy vào xả thải... làm nước biển một thị trấn Nghệ An đổi màu.Bản tin VnExpress hôm Thứ Tư 10/5/2017 cho biết rằng Nghệ An đã đề nghị Thanh Hóa làm rõ việc tàu xả thải bùn ra biển.Một số tàu tham gia nạo vét ở cảng Nghi Sơn đổ chất bùn xuống vùng biển Hải Hà (Thanh Hoá), khiến nước biển tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đổi màu.Ngày 10/5, ông Nguyễn Văn Thi, Giám đốc ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị vừa nhận được đề nghị kiểm tra thông tin tàu xả thải bùn tại vùng biển giáp ranh Thanh Hoá - Nghệ An.Bản tin VnExpress ghi rằng vào sáng 3/5, cơ quan chức năng Nghệ An phát hiện 2 tàu dung tích khoảng 300 m3 đổ thải bùn đất tại vùng biển xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá), cách vùng biển Tân Minh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) khoảng 250-300 m.Phía Nghệ An nhận định các tàu đã xả bùn đất được khoảng một tuần, mỗi ngày từ 7 đến 10 lượt tàu. Việc đổ bùn thải làm cho nước biển Quỳnh Lập đổi thành 3 màu, gần bờ là màu đen, cách bờ 40-50 m là màu đục, phía ngoài là màu xám.Trước sự việc trên, thị xã Hoàng Mai đề nghị UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá) và ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn kiểm tra, xác định vị trí đổ thải có được cho phép hay không; nếu đổ thải đúng vị trí thì làm rõ thành phần, khối lượng vật liệu nạo vét, đánh giá mức độ tác động đến môi trường...Trong khi đó, bản tin Infonet laạ gọi là: Tàu lạ xả bùn thải ra biển Nghệ An - Thanh Hóa...Sau khi phát hiện các tàu lạ xả bùn thải xuống vùng biển giáp ranh 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, chính quyền thị xã Hoàng Mai đã có văn bản gửi UBND huyện Tĩnh Gia và BQL Khu kinh tế Nghi Sơn để phối hợp xác minh, làm rõ.Bản tin kể, vào khoảng 8h20 ngày 3/5, tại tọa độ 19o17`200``N 105o 48`620``E người dân địa phương phát hiện 2 tàu với dung tích khoảng 300 m3/tàu đang đổ bùn thải xuống vùng biển xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (Thành Hóa), cách địa phận vùng biển xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) khoảng 250 - 300m và cách địa phận xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khoảng 150m.Tiếp đó, khoảng 9h35 cùng ngày, có thêm một tàu khác tiếp cận vùng biển nêu trên để xả thải. Tại vùng biển này, nước biển chia thành 3 màu, gần bờ là màu đen, cách bờ khoảng 35 – 40m là màu đục, phía ngoài là màu xám.Tình trạng trên đã làm ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh thái, nguồn lợi thủy sản và hoạt động sản xuất, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản của địa phương, khiến nhiều hộ dân xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai hết sức lo lắng.Bùn thải đen ngòm tạo thành 3 màu đen, đục, xám trên vùng biển.Sau khi sự việc xảy ra, UBND Thị xã Hoàng Mai đã có văn bản gửi UBND huyện Tĩnh Gia và BQL Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa để phối hợp kiểm tra tàu xả bùn thải nêu trên đồng thời yêu cầu các cơ quan trên đánh giá cụ thể quy mô, phạm vi, mức độ tác động đến môi trường, hệ sinh thái trong khu vực đổ thải và vùng lân cận.