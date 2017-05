Một bản văn, ký tên bởi hàng chục tổ chức xã hội dân sự và nhiều nhà hoạt động nhân quyền nhan đề “Yêu Cầu Làm Sáng Tỏ Cái Chết Của Công Dân Nguyễn Hữu Tấn, Vĩnh Long” đã phổ biến trên nhiều mạng hôm 10/5/2017.Bản văn trước tiên kể rằng khoảng 200 công an Vĩnh Long hôm 2/5/2017 đã vây bắt và xét nhà anh Nguyễn Hữu Tấn, lấy cớ nghi ngờ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.Hôm sau, công an cho biết anh Tấn tự tử trong đồn công an. Nhưng gia đình tin rằng anh Tấn bị giết, vì không ai dùng dao tự cắt cổ nhiều nhát và rồi tự dùng kim chỉ may vết thương nơi cổ để rồi chết.Bản văn nhận định rằng 200 vây bắt, mà chỉ có một công an thẩm vấn để anh Tấn có thể tự sát là phi lý. Thêm nữa, không bao giờ trong khi thẩm vấn, công an để người bị bắt một mình trong phòng như công an đã kể và chạy tội. Và nhiều phi lý khác của công an khi nói rằng anh Tấn tự sát.Bản văn đưa ra yêu cầu như sau:“YÊU CẦU CỦA CHÚNG TÔITừ những nhận định trên, chúng tôi khẳng định rằng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn đã không tự sát, mà bị sát hại. Do vậy, chúng tôi yêu cầu Chính quyền và Công an tỉnh Vĩnh Long phải minh định cái chết của anh Nguyễn Hữu Tấn, cụ thể như sau:1- Chính quyền và Công an tỉnh Vĩnh Long phải cung cấp băng ghi hình toàn bộ buổi thẩm vấn anh Nguyễn Hữu Tấn cho gia đình anh và công bố công khai trên các phương tiện truyền thông.2- Tái khám nghiệm tử thi với sự giám sát của gia đình anh Nguyễn Hữu Tấn với sự tham gia của một nhóm luật sư và xã hội dân sự độc lập.3- Mở một cuộc điều tra và khởi tố vụ án sát hại anh Nguyễn Hữu Tấn và khởi tố bị can đối với những người đã sát hại anh.Công bố tại Việt Nam, vào ngày 08 tháng 5 năm 2017.”Sau đây chỉ ghi danh sách 20 tổ chức xã hội dân sự đầu tiên ký tên trong bản Yêu Cầu này, như sau:Các tổ chức XHDS độc lập đồng ký tên.1- Ban Đại diện Khối Nhơn sanh Đạo Cao Đài. Đại diện: Các Chánh trị sự Hứa Phi, Nguyễn Kim Lân, Nguyễn Bạch Phụng.2- Baó điện tử Tiếng Dân Việt Media. Đại diện: Nhà báo Trần Quang Thành.3- Câu lạc bộ Phan Tây Hồ. Đại diện: Ông Mai Thái Lĩnh.4- Diễn đàn Dân chủ Đuốc Việt. Đại diện: Lưu Hoàn Phố, Thái Hằng5- Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện: Tiến sĩ Nguyễn Quang A.6- Giáo hội Liên hữu Lutheran VN-HK. Đại diện: MS Nguyễn Hoàng Hoa7- Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy. Đại diện: Các Ông Lê Quang Hiển, Lê Văn Sóc8- Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. Đại diện: Ông Nguyễn Bắc Truyển9- Hội Anh em Dân chủ. Đại diện: Mục sư Nguyễn Trung Tôn.10- Hội Bảo vệ Quyền Tự do Tôn giáo. Đại diện: Cô Hà Thị Vân.11- Hội Bầu bí Tương thân, Đại diện: Ông Nguyễn Lê Hùng12- Hội Cựu Tù nhân Lương tâm. Đại diện: Bs Nguyễn Đan Quế, Lm Phan Văn Lợi.14- Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đại diện: Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu15- Hội Giáo chức Chu Văn An. Đại diện: Thầy Vũ Mạnh Hùng.16- Hội thánh Tin lành Mennonite Cộng Đồng. Đại diện: Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.17- Khối Tự do Dân chủ 8406. Đại diện: Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.18- Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders). Đại diện: Thạc sĩ Vũ Quốc Ngữ.19- Nhóm Biểu tình Ủng hộ THQDV (Hoa Kỳ). Đại diện: Thái Hằng20- Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Lm Nguyễn Hữu Giải, Lm Nguyễn Công Bình.”Danh sách đầy đủ hiện đăng trn nhiều trang mạng nhân quyền.