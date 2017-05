Tân TT Nam Hàn: Sẵn Sàng Đi Mỹ, TQ, Và Bắc Hàn Nếu Cần

SEOUL - TT đắc cử Moon Jae-in đã tuyên thệ nhậm chức hôm Thứ Tư với cam kết nhanh chóng bắt đầu sứ mạng ứng phó với tham vọng nguyên tử của chính quyền Pyongyang, xoa dịu Washington và Beijing.Vào dịp này, tân TT Moon loan báo quyết định bổ nhiệm 2 chính khách kỳ cựu từng dự phần “chính sách ánh sáng” đầu thập niên 2000 vào vai trò Thủ Tướng và giám đốc tình báo.Chuyên gia tình báo Suh Hoon, nhiều kinh nghiệm về các quan hệ nam-bắc từng góp phần dàn xếp 2 cuộc hội đàm thượng đỉnh, đuợc giao trọng trách chỉ huy tình báo quốc gia NIS.Chính khách tự do Lee Nak-yon đang là thống đốc vùng từng giúp 2 cựu TT tiếp xúc thượng đỉnh với lãnh tụ Bắc Hàn năm 2000 và 2007, đuợc cử làm Thủ Tướng.TT Moon đuợc trông đợi nhanh chóng thành lập nội các để trám vào khoảng trống bỏ lại bởi TT Park bị luận tội và bị truất chức.TT Moon khẳng định sẽ gấp rút giải quyết khủng hoảng an ninh, nếu cần sẽ bay thẳng tới Washington, tới Beijing, Tokyo, có thể Pyongyang nếu các điều kiện là thích hợp.Bắc Hàn có thể hoan nghênh kết quả bầu cử TT tại Nam Hàn – nhưng truyền thông Bắc Hàn chưa nói tới người thắng.Ông Moon nhấn mạnh “Tôi nhậm chức trắng tay, sẽ rời nhiệm sở với 2 bàn tay không” – nhà lãnh đạo hành pháp 64 tuổi cũng hưá giải trừ các liên lạc giữa doanh nghiệp và chính quyền đang lan tràn tại các tập đoàn gia tộc đuợc quen gọi bằng tên Hàn là chaebol.Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ Tướng Shinzo Abe đã chuyển lời chúc mừng tân TT.Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Cộng tuyên bố: Beijing muốn Seoul lưu ý tới các quan ngại về an ninh và giải quyết thích hợp vấn để đặt hệ thống phi đạn cản phá THAAD tại Nam Hàn. Ông Moon cảm thấy nghi vấn với nhu cầu đặt THAAD tại bán đảo Hàn, nhưng sẽ không đem lại thay đổi đáng kể với liên ninh an ninh Hàn-Mỹ, theo nhận định của viên chức Hoa Kỳ.