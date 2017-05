Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo Trang Nghiêm Mừng Phật Đản

Trong Đại Lễ Phật Đản tại TuViện Linh Sơn Pháp Bảo.

Westminster (Bình Sa)- - Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo do Thượng Tọa Thích Tâm Bình (Thích Thông Quán) làm Viện Chủ, tọa lạc số 8962 Emerald Ave, Thành Phố Westminster, CA 92683 tại thành phố Westminster đã trang nghiêm cử hành Lễ Khánh Đản Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ra đời vào chiều Thứ Bảy, ngày 6 tháng 5 năm 2017. Buổi lễ dưới sự quang lâm tham dự củaQúy Đại Đức Thích Thường Giới, Thích Thường Tấn, Thích Thường Minh, và Thích Thường Lễ đến từ Chùa Phật Tổ, Long Beach, Đại Đức Thích Thanh Nguyên đến từ Đại Học Tây Lai Tự, Sư cô Thích Nữ Phước Quang chùa Đức Phước cùng qúy đồng hương Phật tử thuộc Đạo tràng Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo.Vào lúc 6 giờ chiều, đồng hương Phật tủ sắp hàng để cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm lễ đài. Mở đầu buổi lễ, Thượng Tọa Viện Chủ cảm ơn chư tôn đức cùng đồng hương Phật tử tham dự. Sau đó Thượng Tọa nói về “Ý Nghĩa Ngày Đản Sinh.”Thượng Tọa đã xưng tụng ngày Đản Sinh của đức Phật vì Ngài đã “vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc hòa bình cho số đông, vì long thương tưởng cho đời, vì lợi ích cho chư thiên và loài người,” mà thị hiện ra đời. Thượng Tọa cũng đã nhắc nhở rằng, “Kính mừng Ngày Khánh Đản của Ngài, không phải chúng ta chỉ nói suông, mà tất cả chúng ta phải thể hiện bằng hành động thiết thực, bằng cách chúng ta thể hiện hạnh từ bi, thương xót tất cả mọi người chung quanh chúng ta đang còn thiếu thốn khổ đau, chúng ta giúp đỡ cơm ăn thuốc uống, áo quần nhà cửa che thân. Thực hành hạnh hỷ xả, là chúng ta phải biết cởi trói hận thù, xả bỏ cố chấp, tỵ hiềm ganh tị, thay vào đó bằng tâm lượng bao dung, che chở, săn sóc, chia xẻ phẩm hạnh trí đức yêu thương của chúng ta với mọi người,…”Tiếp theo nghi thức Đản Sinh bắt đầu, mọi người cùng tụng trang kinh Khánh Đản.Sau đó nghi thức lễ tắm Phật, qúy Thầy cùng đồng hương Phật tử sắp thành hàng dài để lần lượt đến trước tượng Đức Phật sơ sinh để tắm Phật.Sau nghi thức tắm Phật, mọi người vào chánh điện lễ Phật, lễ Phật xong mọi người tập trung trước lễ đài để cùng các Thầy cắt bánh mừng sinh nhật Đức Thế Tôn, trong lúc nầy mọi người cùng hát bản “Happy Birthday, Happy Birthday Buddha,” và chụp hình lưu niệm.Sau các nghi thức đại lễ hoàn mãn, Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo đã cúng dường trai tăng cho chư tôn đức Tăng, Ni và đãi cơm chay buổi chiều cho đồng hương Phật tử.Được biết: Thượng Tọa Thích Tâm Bình, Viện Chủ Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo, là đệ tử xuất gia của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý, Giám Viện Phật Học Viện Linh Sơn Pháp Bảo ở Nha Trang. Phật Học Viện này là nơi đào tạo Tăng, Ni trẻ bậc Sơ Đẳng nổi tiếng toàn quốc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trước năm 1975. Có lẽ để báo đáp ân sư và tưởng nhớ đến nguồn cội xuất gia, nên Thượng Tọa Thích Tâm Bình đã đặt tên Chùa là Linh Sơn Pháp Bảo. Thượng Tọa là vị Tăng trẻ có tài và nhiệt huyết với đạo pháp. Thượng Tọa đã làm Trưởng Ban Thiết Trí Lễ Đài cho Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2560, 2561 do GHPGVNTNHK và Cộng Đồng PGVN Nam California tổ chức tại Mile Square Park liên tục trong hai năm qua.Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo tọa lạc tại địa chỉ: 8962 Emerald Avenue, Westminster, CA 92683 (góc Đường Magnolia và Emerald). Điện thoại: 714-625-0518.