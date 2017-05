Đạo Tràng Nhân Quả: Đại Lễ Phật Đản Trang Nghiêm

Trong Đại Lễ Phật Đản tại Đạo Tràng Nhân Quả.

Trầm hương đốt xông ngát mười phương

Nguyện nguyện kính Đức Nghiêm Từ vô lường...

...Đạo nhiệm mầu đã lan truyền nơi cùng nơi

Nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luận hồi

Đồng quy kính quỳ dưới Đài Sen

Dâng hoa thơm tinh khiết màu thắm tươi cành...

Ngát hương trời, lời con hát, biến thành mây, cúng chư Phật

Bước trong đời, con xin nguyện giữ tình thương trong từng niệm

Con quan sát hơi thở ngắn, hơi thở dài

Con quan sát từng cử động, từng niệm khởi

Con quan sát từng cảm giác, trong thân mình, trong tâm mình

Tất cả pháp, thịnh rồi suy, hiện rồi biến, tới rồi đi

Con đã thấy không có tôi, không có ta, không của tôi, không của ta

Con đã thấy tâm lặng lẽ, tâm rõ biết

Con đã thấy tâm gương sáng, tâm bất động

Đã nở hoa, ngát Tâm Phật

Ướp trong lời, con xin hát...

GARDEN GROVE, Calif.-- Đại Lễ Phật Đản tại Đạo Tràng Nhân Quả đã hoàn mãn trang nghiêm hôm Chủ Nhật 7/5/2017.Bên cạnh các nghi thức truyền thống như dâng hoa cúng Phật, tụng kinh, lễ tắm Phật, cơm chay... còn có phần văn nghệ xuất sắc tuyệt vời thực hiện bởi các nghệ sĩ như Nghệ sĩ Minh Hùng, ca sĩ Ngọc Trân, Phổ Hiệp, Phổ Đại... MC Luân Thường.Đăc biệt hôm Chủ nhật có giờ thuyết pháp của Sư Cô Thích Nữ Hạnh Từ, tôt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ và hiện đang hoằng pháp ở Bắc California.Sư cô Thích Nữ Hạnh Từ được gioơi thiệu là bạn học từ thiếu thời của Sư Cô Thích Nữ Quảng Bác, quản tự cuủ Đaọ Tràng Nhân Quả.Đề tài thuyết pháp hôm Chủ Nhật là Phật Đản... Sư Cô Hạnh Từ nói sơ lược cuộc đời Đức Phật, hoàn cảnh ra đời, nói về ý nghĩa và biểu tượng 7 bước đi khi Đức Phật đản sanh.Sư Cô cũng khuyến tấn Phật tử nên tu học, tạo phước lành, hồi hướng phước đức tới tất cả chúng sinh để cùng vượt qua cõi khổ não naỳ, mời gọi Phật tử kham nhẫn cho dù gặp cảnh thuận hay cảnh nghịch trên đường tu trí tuệ để qua bờ bên kia.Cư sĩ Nhuận Hữu đã thực hiện lễ chào cờ trang nghiêm -- chào cờ Hoa Kỳ, cờ VNCH, và Phật giáo kỳ.Trong phần giới thiệu chư tăng ni do cư sĩ Phổ Đại thực hiện, thấy có Hòa thượng Thích Minh Đạt, Hòa thượng Thích Nguyên Kim, Hòa thượng Thích Thông Vân... và nhiều tăng ni khác.Sư cô Quảng Bác đã đọc phần khai mạc buổi lễ, và mời chứng minh đạo sư là Hòa thượng Thích Nguyên Kim ban đạo từ.HT Nguyên Kim giải thích rằng nhân quả là định luật, do vậy chúng ta chỉ có thể thực hành Phật pháp mới an lạc được. Hòa thượng nói thời này chiến tranh, nếu chúng ta không tu hành giữ giới, không an chay, không gieo nhân lành mới có thể tránh được nghiệp lực bức hại trong cõi này.Tiếp theo, Sư cô Thích Nữ Hạnh Từ xướng chuông, và ban văn nghệ và đại chúng đã cùng hát bài truyền thống nhan đề Trầm Hương Đốt (Bài hát nguyện hương của Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam) của nhạc sĩ Bửu Bác:Các thiếu niên cũng có một màn nhạc cảnh để dâng hoa cúng Phật, trong khi các thiếu niên và ban văn nghệ hát ca khúc “Dâng Hoa Cúng Phật” của nhạc sĩ Trần Chí Phúc phổ thơ Phan Tấn Hải. Trong ca khúc này có những dòng khuyến tu như:Được biết, Đạo Tràng Nhân Quả cũng là nơi đã nhiều năm yểm trơ cho các Tăng Ni trẻ đang theo học tại các Đại học trong đó có một số Tăng Ni đang theo học bậc Tiến Sĩ tại Đại Học University of the West.Chùa Đạo Tràng Nhân Quả hiện có hoạt động hướng dẫn Phật tử tu học hàng ngày và hàng tuần. Như thế, Phật tử khát khao tu học hàng ngày có thể tới chùa tụng kinh. Ngoài ra Phật tử có thể gửi con em sinh hoạt hàng tuần, học tiếng Việt. Và Phật tử có thể hàng tuần tới chùa ăn cơm chay miễn phí.Phật Tử có thể tới chùa tu học hàng ngày hay hàng tuần ở:Đạo Tràng Nhân Quả,10801 Trask Ave, Garden Grove.Phone: (714) 462-6603.