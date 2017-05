Garden Grove Sẽ Xét Nghị Quyết Chống AB-22

****************

Vào buổi họp Hội Đồng Thành Phố Garden Grove tối Thứ Ba ngày 9 tháng 5, Nghị Viên Stephanie Klopfenstein và Phó Thị Trưởng Phát Bùi đã yêu cầu Hội Đồng Thành Phố duyệt sét kiến nghị để phản đối dự luật AB22 của Tiểu bang California.Dự luật này vừa được Hạ Viện thông qua hôm thứ Hai 8 tháng Năm, và sẽ loại bỏ một phần của luật tiểu bang “cho các cơ quan tiểu bang sa thải nhân viên chính quyền nếu biết được họ là thành viên của đảng cộng sản”. Nếu dự luật này cũng được Thượng Viện Tiểu Bang thông qua và Thống Đốc ký thành luật, thì việc này sẽ mở rộng cổng cho những người đảng viên của cộng sản Việt Nam vào làm việc trong các bộ ngành của tiểu bang California.Việc Hạ Viện California thông qua dự luật AB22 là sai trái trầm trọng và cho nhà cầm quyền Việt Cộng tưởng rằng họ có thể áp bức dân chúng, tước đi quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận của công dân, mà không bị tiểu bang California phản đối.Phó Thị Trưởng Phát Bùi, Nghị Viên Klopfenstein nhất quyết phản đối và tranh đấu chống lại dự luật AB22. Trong buổi họp Nghị Viên John ONeil cũng lên tiếng mạnh mẽ phản đối dự luật AB22, cho rằng dự luật này phản bội lại các cự chiến binh Hoa Kỳ đã tham chiến tại Việt Nam cũng như đi ngược lại giá trị của Hiến Pháp Hoa Kỳ.Nghị quyết của TP Garden Grove sẽ yêu cầu Thượng Viện Tiểu bang và Thống Đốc California bãi bỏ dự luật AB22 của Hạ Viện.At the City Council Meeting on May 9th, Councilmember Stephanie Klopfenstein and Mayor Pro Tem Phat Bui had spoken out against AB22, and requested the City Council to pass a resolution at the next meeting to oppose the California State Assembly Bill AB22 which was narrowly passed yesterday. That bill will eliminate a part of the law that permits public employees to be fired for being a member of the communist party.The request was unanimously passed with a 7-0 vote. Mayor Pro Tem Bui is working with staff to begin drafting the resolution. Klopfenstein and Bui are determined to fight AB22.In the meeting, Councilmember John ONeil said passing AB22, is betraying the sacrifices of thousands of Vietnam Veterans of America and opposing the core values that our constitution has stood for.The Garden Grove resolution will strongly urge the California State Senate and the Governor to abolish the Assembly Bill AB22.Mayor Pro Tem Phat Bui was elected to the City Council in 2014. He now served District 4. Prior to joining the City Council, he served as a Garden Grove Planning Commissioner.Councilmember Stephanie Klopfenstein was elected in 2016 to represent the residents of District 5.Councilmember John ONeil was elected in 2016 to represent the residents of District 2. Prior to joining the City Council, he served as Garden Grove Planning Commissioner.