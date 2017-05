Kim Jong-un Sợ CIA Mưu Sát

Một kẻ giết người thân gia đình, các tướng lãnh phò tá không gớm tay, lại lấy kiểu giết người kỳ quặc làm như trò vui như dùng pháo binh bắn nát thây, cho chó ăn thịt, lại là kẻ sợ bị CIA ám sát, tố cáo tùm lum, tá la. Y còn cho Bà Choe Son-hui, vụ trưởng vụ Bắc Mỹ của CS Bắc Hàn qua dàn xếp của Trung Quốc Trưởng đến Oslo, Na Uy ngày 8-5- gặp phái đoàn Mỹ là bà Suzanne DiMaggio, giám đốc New America, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington. Trang mạng Nikkei Asian Reviews cho biết Hoa Kỳ đã báo cho Trung Quốc biết về kế hoạch Washington hứa sẽ không làm gì có hại cho Kim Jong Un nếu Bình Nhưỡng chấp nhận từ bỏ chương trình phát triển hoả tiễn và nguyên tử. Trước đó vào ngày 5 tháng 5, 2017, y đã cho Bộ An ninh của CS Bắc Hàn tố cáo CIA tình báo trung ương của Mỹ và NIS tình báo quốc gia của Nam Hàn mưu toan ám sát lãnh đạo tối cao nước này là Kim Jong un. Thông báo của Bộ An ninh CS Bắc Hàn nói CIA và NIS của đã "cài nhóm khủng bố mưu sát" xâm nhập Triều Tiên để tiến hành tấn công bằng hóa chất. Tuy nhiên, âm mưu này đã bị Triều Tiên phát giác. Nhưng thông cáo của Bộ An Ninh nhấn mạnh lại để hở một điều quan trọng, đó là đã nói phát giác rồi nhưng lại nói Bình Nhưỡng sẽ tìm ra và tiêu diệt không thương tiếc "những tên khủng bố" của CIA và NIS.Hiện không thấy tin tức gì về phản ứng của CIA và NIS đối với cáo giác từ Bộ An ninh CS Bắc Hàn, vốn được đưa ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng giữa CS Bắc Hàn đối với Mỹ và hai đồng minh trụ cột của Mỹ là Nhựt và Nam Hàn trong vùng đông bắc Á châu Thài bình dương. Nhưng có tin những điều động tinh báo và quân sự rất đáng chú ý từ phía Mỹ. Có nhiều đồn đoán Mỹ sẽ tiến hành tấn công phủ đầu nhằm ngăn chặn chương trình nguyên tử của Kim Jong un.Tin từ Quốc Hội Mỹ, mới đây Đô đốc Mỹ Harry Harris Jr. Tư Lịnh Lực Lượng Mỹ ở Thái bình dương điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 27/4, khẳng định Hải quân Mỹ đã tập hợp đủ lực lượng và sẵn sàng tấn công CS Triều Tiên ngay trong đêm nếu thấy cần thiết.Và tin VOA tiếng nói chánh thực của chánh phủ Mỹ. Và dai RFI của Pháp cho biết, “Bắc Kinh mặc cả với Washington: Thay thế tướng Harry Harris để đổi lấy việc Bắc Kinh tăng sức ép với chính quyền Bình Nhưỡng trong bối cảnh căng thẳng hồ sơ nguyên tử Bắc Triều Tiên. Nhưng chánh quyền Mỹ dứt khoát đã bác bỏ yêu cầu trên. Một nguồn tin nắm rõ quan hệ Mỹ-Trung tiết lộ vụ việc này ngày 06/05/2017, một tháng sau cuộc hội kiến Donald Trump - Tập Cận Bình. Nhưng sau đó TC cải chính.Và trước khi CS Bắc Hàn tố giác CIA và NIS âm mưu ám sát Kim Jong un, có tin của VOA, tiếng nói chánh thức của Mỹ, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA Mike Pompeo khẩn cấp bay sang họp với các giới chức tình báo Hàn Quốc ở Seoul là một điều đáng suy nghĩ đến việc Kim Yung un sẽ bị ám sát một cách thê thảm do “ hành động che dấu” của tình báo TQ hay Mỹ hay của một quân nhân cảm tử của CS Bắc Hàn. Tin VOA cũng loan báo Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ hôm 1/5/2017 đã cử nhiệm và điều Chuẩn tướng Lương Xuân Việt mới vinh thăng Thiếu Tướng, một ngươi Mỹ gốc Việt sang làm Tư Lệnh Phó Đặc Trách Hành Quân của Quân đoàn 8 Quân đội Mỹ trú đóng tại Nam HànVà trước đó không bao lâu, TT Trump một tổng thống mà báo chí Mỹ gọi là người không thể đoán trước được sẽ nói gì làm gì. Trong cơn dầu sôi lửa bỏng sắp chiến tranh ấy với CS Bắc Hàn, TT Trump lại tuyên bố trật bàn đạp, hạ nhiệt một cách bất thường nếu không muốn nói là kỳ dị. Ông tuyên bố tréo cẳng ngổng rằng Kim Jong un “khá thông minh” khi mới 26 hoặc 27 tuổi và phải đối phó với những người rất cứng rắn, đặc biệt là nhiều tướng lĩnh lão luyện để củng cố quyền hành thừa kế của cha chết. Và Ô Trump còn tuyên bố “vinh hạnh” nếu gặp Ô. Kim Jong un.Mới đây sau khi Kim Jong un phóng thêm một hoả tiễn, lần thứ sáu từ đầu năm nay, nhưng thất bại thể thảm. TT Trump vẫn cười mím chi cọp và tuyên bố Ông “không vui” và Chủ Tịch TC cũng không vui vì CS Bắc Hàn thiếu “tôn trọng” TQ. Khi được hỏi liệu “không vui” có đồng nghĩa với “hành động quân sự” hay không, TT Trump trả lời: “Tôi không biết. Chúng ta sẽ chờ xem”.Còn đồng minh trụ cột của Mỹ, Nam Hàn, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo tuyên bố đã chuẩn bị kế hoạch dùng đặc nhiệm lật đổ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Kế hoạch mang tên "Trừng phạt và trả đũa Triều Tiên nghiêm trọng". Truyền hình YTN của Hàn Quốc ngày 21.9 dẫn lời Bộ trưởng Hàn nói trước quốc hội Hàn Quốc rằng đã có sẵn kế hoạch tập hợp một đội đặc nhiệm tấn công nhắm vào chính lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên.Và Đài NBC News ở Mỹ loan tin hôm 15/4 giới tình báo Mỹ vừa tiết lộ rằng Washington đang chuẩn bị một cuộc tấn công phủ đầu Triều Tiên bằng vũ khí phi nguyên tử nếu phát giác Bình Nhưỡng chắc chắn tiến hành đợt thử hạt nhân mới.Kim Jong un là người vua CS Bắc Hàn thứ ba được truyền ngôi ba đời từ cha và ông nội. Y là một người gian ác tận cùng cây số của gian ác. Cha y chết có trối nhờ ngươi dượng của y, là chồng của Cô ruột y, vốn là nhơn vật số hai quyền thế sau cha y, cố giúp y nằm giữ guồng máy Đảng Nhà Nước, Quân đội CS Bắc Hàn. Kim Jong un giết vị tướng đóng vai Phó vương này trước. Sau một cuộc họp phê bình kiểm điểm dàn dựng, y ra lịnh lôi cổ ra xử bắn hồi tháng 12- 2013; y còn cho chó ăn thịt vị tướng bị banh thây nát thịt này. Cô y sợ quá không bao lâu sau chết một cách âm thầm do y thuốc chết hay bịnh chết không ai biết.Còn tướng lãnh nào y nghi, y ghét, y giết một cách kỳ dị do tánh thích thấy nhưng cái chết bạo, lạ kỳ của y. Y từng xử tử tướng lãnh bằng pháo binh, bằng súng phòng không chỉ vì đã ngủ gục khi y nói dai, nói dài, nói dở, hay cho chó cắn chết và ăn thịt khi đổ tội cho thất bại kinh tế hay thử hoả tiễn và nguyên tử. Có lần hồi năm 2017 y xử bắn một lượt 5 tướng lãnh an ninh, y nghi là báo cáo láo cho Ông. Nên TNS McCain, Chủ Tịch Uỷ Ban Quân vụ Thượng viện goi y là “thằng nhóc phì lũ khùng”.Trở lại việc TT Trump khen Kim Jong un và nói “vinh hạnh” nếu gặp y. Những lời này làm cho nhiều người trong đó có bên Quốc Hội thắc mắc. Phát ngôn viên của TT Trump minh xác TT Trump đã nói sẽ gặp Kim Jong Un “nếu các điều kiện cho phép”, “mà các điều kiện trong hiện tại không cho phép điều này”.Đó là cách nói đánh đầu, kiểu cười mím chi cọp của Ô. Trump.Người không thể tiên đoán trước đươc hành động của Ông. Coi chừng Ô. Trump nói vậy mà không phải vậy, con tệ hơn vậy nhiều. Chính Chủ Tịch TC còn lặng người ngạc nhiên khi Ô Trump báo tin như sét đánh ngang mày là chiến hạm Mỹ phóng 59 hoả tiễn vào Syria. TT Nga Putin cũng hết hồn khi biết tin này vì Ông đâu có dè TT Trump hành động như vậy. Cái kiểu TT Trump khen Kim Jong un cũng như khi Ô. Trump khen TT Putin nhưng lúc thấy Ô Putin hành động bất lợi cho Mỹ là Ông Trump để một bên tình cảm mà hành động vì quyền lợi quốc gia Mỹ.Thế cho nên Kim Jong un coi chừng, nếu cà chớn cà chua, làm nư chống Mỹ nữa, thì chỉ cần một một cú điện thoại của TT Trump nhơn danh tư lịnh tối cao quân lực, thì Kim Jong un đi qua thế giới bên kia theo vua ông Nội Kim Nhưt Thành, vua cha Kim Yong un vào địa ngục CS dưới âm phủ./.(VA)