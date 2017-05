Apple: Sẽ Đạt Giá Thị Trường 800 Triệu MK Lần Đầu Cao Nhất

Sau Galaxy S8 & S8 Plus, giới công nghệ đang tập trung sự chú ý về phía Apple, chờ đợi tháng 9 với hy vọng công ty sẽ giới thiệu chiếc iPhone 8, thế hệ iPhone mới có nhiều cải tiến vượt bật so với thế hệ hiện nay, khiến người dùng sẵn sàng chi tiền để mua.Điều này đã khiến các nhà đầu tư càng vững tin hơn về tương lai tươi sáng của Apple. Tháng 05/2017, giá trị thị trường của Apple đã chạm mốc 800 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến một công ty đạt giá trị vốn hoá thị trường cao đến mức đó.Giá cổ phiếu của Apple giảm sút trong thời gian ngắn khi các nhà đầu tư biết được Apple bán ít iPhone hơn so với cùng kỳ năm 2016, nhưng sau đó đã nhanh chóng phục hồi vì Apple vẫn kiếm được lợi nhuận thực tế cao hơn do hãng có nhiều sản phẩm giá thành cao. Giá trị cổ phiếu của hãng đã đạt 153 USD/cổ phiếu.Warren Buffett, nhà đầu tư nổi tiếng đã đầu tư 1 tỷ USD vào Apple và có lời hơn 50% chỉ trong chưa đến 1 năm. Ông đã phải lên tiếng khe ngợi iPhone sau khi Apple có kết quả doanh thu quý. Warren Buffett nhận định iPhone là “một sản phẩm rất, rất, rất có giá trị với những ai lấy nó làm nguồn thu nhập”. Thế giới hiện đang chờ đón xem iPhone 8 có thành công như mong đợi và giúp Apple trở thành công ty trị giá nghìn tỷ USD đầu tiên trong lịch sử hay không.Theo: Nguoivietphone.com