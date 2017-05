Trump Cách Chức Giám Đốc FBI Comey; Cựu Giám Đốc DNI James Clapper: Cố Vấn Của Trump Có Tiếp Xúc Gián Điệp Nga

WASHINGTON - Trong buổi điều trần tại Capitol Hill, cựu giám đốc James Clapper của “nha tình báo quốc gia - DNI” cho biết: các cơ quan tình báo của UK và châu Âu cung cấp các thông tin hoàn toàn nhậy cảm về các tiếp xúc giữa những người được tin là cố vấn của ông Trump và gián điệp Nga từ cuối năm 2015.Đây là lần đầu tiên các thông tin như trên đuợc xác nhận công khai, cung cấp lý do quan trọng cho cuộc điều tra về âm mưu gây ảnh huởng của Điện Kremlin trong các quan hệ với giới thân cận ứng viên TT Trump.1 ngày trước giám đốc Clapper, quyền bộ trưởng ngoại giao Sally Yates xác nhận đã báo động Bạch Ốc về hành vi của cựu tướng Michael Flynn, là 1 trong các cố vấn tranh cử của ông Trump, đuợc giao trách nhiệm cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên tại nội các Trump.Liên quan tới tình báo Mỹ, một bản tin khác của báo The Washington Post hôm Thứ Ba cho biết Giám Đốc Cơ Quan An Ninh FBI James B. Comey đã bị TT Trump cách chức, theo phát ngôn viên Bạch Ốc Sean Spicer cho biết là động thái đáng ngạc nhiên mà các viên chức nói là phát xuất từ kết luận bởi các viên chức Bộ Tư Pháp rằng ông ấy đã hành xử sai vụ email của bà Hillary Clinton.