Nghệ An: VC Đấu Tố 2 Linh Mục, Giáo Dân Ra Tuyên Bố Phản Đối

Nhà cầm quyền Hà Nội đang tung chiêu đánh lại 2 linh mục lãnh đạo phong trào giáo dân tại Giáo Xứ Quyền Lưu ở Nghệ An đâm đơn kiện chính quyên CSVN bồi thường thiệt hại do vụ Formosa gây ra bằng những cuộc đấu tố nhắm vào 2 Linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên và Linh mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc, nhưng đã bị giáo dân tại 2 giáo xứ này lên tiếng chống đối, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 10 tháng 5.Bản tin VOA viết rằng, “Ngay sau khi chính quyền tổ chức biểu tình và đấu tố hai linh mục thuộc giáo xứ Quỳnh Lưu, các linh mục và giáo dân tại hai giáo hạt thuộc giáo phận Vinh đã ra tuyên bố phản đối hôm 8/5.“Toàn thể 18 linh mục và nhiều giáo dân tại giáo hạt Thuận Nghĩa và giáo hạt Vàng Mai đã ký tuyên bố phản đối việc chính quyền tổ chức các cuộc biểu tình và đấu tố Linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên và Linh mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc.”Bản tin VOA cho biết thêm rằng, “Từ Nghệ An, Linh mục Đặng Hữu Nam nói với VOA Việt ngữ như sau:“Bản tuyên bố của các linh mục và các giáo dân trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Hình thức đấu tố là một hình thức vô lý và vô nhân đạo. Nhà cầm quyền làm những việc như thế thì không hợp thời với thời đại hôm nay, đặc biệt không phải là một nhà nước pháp quyền.”“Bản tin VOA kể về các vụ đấu tố các linh mục như sau:“Cuộc đấu tố bắt đầu ba ngày trước với sự tham gia của nhiều hội đoàn do chính quyền tổ chức, trong đó có hội liên hiệp phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, mặt trận, sở giáo dục, và học sinh các cấp. Báo Nghệ An nói số người tham gia phản đối lên đến 3.000.“Cũng theo tờ báo này, sáng ngày 9/5, hơn 400 phụ nữ xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu tham gia “cuộc mít tinh phản đối Linh mục Đặng Hữu Nam.”“Truyền thông địa phương ngày 6/5 đưa tin một cuộc biểu tình phản đối Linh mục Đặng Hữu Nam đã diễn ra ở Nghệ An vì “hành động trái pháp luật, bóp méo chiến thắng lịch sử 30/4/1975” và "rao giảng nói xấu Đảng Cộng Sản Việt Nam” của vị linh mục Công Giáo.“Đáp lại chỉ trích của chính quyền về việc ông bóp méo lịch sử ngày 30/4, Linh mục Nam nói rằng:“Tôi đã nhìn nhận cuộc chiến ngày 30/4: Miền Bắc không phải là bên thắng cuộc, miền Nam cũng không phải là bên thua cuộc, mà người thua cuộc là dân tộc Việt Nam của chúng ta.”“Linh mục Nam nói với VOA rằng trong những cuộc biểu tình do chính quyền tổ chức, có nơi trả tiền 30.000 đồng/ người để người dân tham gia nhưng họ đã từ chối.”