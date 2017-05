San Jose: Nghị Viên Nguyễn Tâm Thắng Lớn Trận Đầu Vụ Kiện Nghị Quyết Cấm Cờ Đỏ

San Jose (Thảo Phương) – “Đã đến lúc phải trả lại công đạo cho sự thật, cho người Quốc gia chống cộng được minh oan, cho hai kẻ ác độc chuyên môn đánh phá cộng đồng phải từ bỏ hành động đê hèn, và chịu phán xét trước tòa án công lý và lương tâm. Và nhất là đem lại bầu không khí trong lành an bình cho cộng đồng thành phố chúng ta.” Đó là lời phát biểu của nguyên đơn Nghị viên Nguyễn Tâm về phán quyết chiến thắng trong vụ kiện phỉ báng mạ lị về bài báo của Kiêm Ái và Võ Tử Đản.Trong một diễn biến bất ngờ đúng ba tháng kể từ ngày nộp đơn, NV Nguyễn Tâm đã chiến thắng trong bước đầu tiên khi thẩm phán Mary E. Arand của tòa thượng thẩm Santa Clara County ban hành phán quyết vào sáng thứ Ba ngày 9 tháng Năm, 2017, bác bỏ thỉnh đơn khẩn cấp đặc biệt của bên bị kiện, và chấp thuận cho vụ kiện được tiếp tục tiến hành.Phán quyết quan trọng nầy có ý nghĩa và giá trị đặc biệt vì nếu bên nguyên đơn thua, thì vụ kiện coi như bị hủy bỏ. Nhưng thay vì bị hủy bỏ như bên bị đơn đã thỉnh cầu, thì tòa án đã ban hành phán quyết rằng bên bị đơn đã không chứng minh được là bài báo của họ hội đủ điều kiện để được luật pháp bảo vệ, do đó sẽ bị coi đã vi phạm tội phỉ báng mạ lị đối với nguyên đơn Nghị viên Nguyễn Tâm.Phiên tòa ngày 9 tháng 5 năm 2017 khai mạc khoảng 9g30 sáng tại phòng số 9, nữ thẩm phán Mary E. Arand chủ tọa. Phía bên bị đơn Kiêm Ái và Võ Tử Đản đều vắng mặt. Ngược lại, cùng tham dự với NV Nguyễn Tâm còn có nhiều đồng hương cùng thân hào nhân sĩ cộng đồng như ông bà Phạm Hữu Sơn CT, ô Vũ Huynh Trưởng, nhà báo Huỳnh Lương Thiện và Mỹ Lợi, và ông Hoàng Hoa, ông Hoàng Thưởng. Ngoài ra còn có nữ ký giả Ramona Giwargis của nhật báo Mercury News. Tuần trước ông Võ Tử Đản gởi email mời mọi người tham dự đông đảo phiên tòa. Chiều qua ông Đản lại gởi email bảo mọi người đừng đi viện cớ lá phiên tòa đã bị hoãn lại. Đó là điều hoàn toàn sai sự thật, và phiên tòa đã diễn ra sáng nay như đã nói trên.Thường thì một vụ án kéo dài lâu năm, nhưng bên bị đơn Kiêm Ái và Võ Tử Đản đã nộp một thỉnh đơn khẩn cấp đặc biệt (Anti-SLAPP/Special Motion to Strike) để xin tòa hủy bỏ vụ kiện dựa trên lý do nguyên đơn là nhân vật cộng đồng, và nội dung bài báo là tự do ngôn luận. Thỉnh đơn khẩn cấp đặc biệt nầy thường hay được xử dụng nhằm bào chữa cho bị cáo trong vụ kiện phỉ báng mạ lị khi nguyên đơn là nhân vật cộng đồng hay là viên chức chính quyền. Chính vì tính cách khẩn cấp đặc biệt nên tòa án đã xét xử riêng vấn đề nầy và ban hành phán quyết để xem vụ án có thể tiếp diễn hay không.Một mặt luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền tự do ngôn luận và khuyến khích người dân lên tiếng phê bình chính quyền và các vấn đề chung của xã hội. Nhưng muốn được luật pháp bảo vệ, thì những bài viết hay lời phát biểu ấy cũng phải tuân thủ luật pháp, có nghĩa là phải nghiêm túc, nội dung phù hợp, và không được cố tình bịa đặt sự dối trá để mạ lị vu khống.Thỉnh đơn khẩn cấp đặc biệt của bên bị đơn, vì thế, như con dao hai lưỡi. Nếu thắng, thì sớm dẹp vụ kiện. Nhưng ngược lại nếu thua, như trong trường hợp nầy, thì tòa án đã thấy rõ nội dung bài báo của bên bị đơn không đáng được luật pháp bảo vệ, do đó coi như đã vi phạm tội phỉ báng mạ lị.Theo luật phỉ báng mạ lị “Slander, Libel, Defamation” thì viết bài phát trên radio, đăng báo hay phóng lên internet, diễn đàn, hay email đều có trách nhiệm như nhau và nguyên tắc áp dụng luật pháp về những bài viết nầy cũng hoàn toàn có giá trị cưỡng hành như nhau. Ngoài ra, kẻ lặp lại, chuyển đi “forward” email với cùng nội dung cũng sẽ chịu trách nhiệm như tác giả của bài viết phỉ báng mạ lị vậy.Vụ án do Nghị viên Nguyễn Tâm kiện Kiêm Ái và Võ Tử Đản về việc phỉ báng mạ lị. Sau khi thành phố San Jose đã đồng loạt bỏ phiếu thuận 11/0 thông qua nghị quyết chống cờ đỏ CSVN vào ngày 24/1/2017, và mọi người cùng hân hoan đón mừng chiến thắng lịch sử nầy, thì khoảng hai tuần sau, đột nhiên xuất hiện bài viết đăng trên internet, diễn đàn, và email của Kiêm Ái, do Võ Tử Đản phóng đi lên các diễn đàn, cáo buộc NV Nguyễn Tâm với những tội tày trời, nào là cấp giấy phép cho CSVN treo cờ, nào là phá nát nghị quyết của Wesminster, nào là cấu kết đồng lõa với kẻ lạ mặt yểm trợ cho cờ đỏ CSVN, v.v…Sau phiên xử nầy, vụ án sẽ tiếp tục diễn tiến như thường lệ. NV Nguyễn Tâm cho biết ông đã gởi thư tống đạt yêu cầu Kiêm Ái phải trả lời 15 câu hỏi, và phải trưng dẫn bằng chứng biện hộ cho những lời lẽ phỉ báng mạ lị chụp mũ của đương sự. Ngoài ra NV Tâm cũng sẽ tổ chức một buổi chấp cung (deposition) lấy lời khai của đương sự trong tương lai gần đây. Vụ kiện: Tam Nguyen v. An Van Le aka Kiem Ai, et al. Án sự: 2017-CV-306278. Tòa số 9, lầu 4, Santa Clara Superior Court, 191 N. First St, San Jose, CA 95113. (Thảo Phương).