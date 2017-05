Mất Điện Do Bóng Tráng Kim Vẫn Còn Là Vấn Nạn

Bài của Paul NetterĐể ngăn chặn số vụ mất điện tăng cao như thường lệ vào tháng Năm, nhân viên ứng phó khẩn cấp của các hãng tiện ích và các chuyên gia an toàn khuyến cáo buộc bóng bay thật chặt trong dịp mừng lễ mẹ, lễ tốt nghiệp và tiệc tốt nghiệp.Ông Bojan Plavsic đã gỡ được diều, xác động vật và thậm chí cả máy bay đồ chơi không người lái khỏi các đường dây điện trên cao.Tuy nhiên nhân viên giải quyết rắc rối của Southern California Edison không tìm được món nào nhiều gần bằng bóng tráng kim gỡ ra được từ đường dây điện, có thể tính tới con số tỷ lệ “20 hay 30 trên một.”Đáng tiếc, điều này cũng được minh chứng bởi số vụ mất điện do bóng tráng kim gây ra tăng mạnh. Mặc dù chưa ở mức kỷ lục như hai năm vừa qua, SCE đã có 280 vụ mất điện tính đến tháng Tư so với 295 vụ mất điện tính đến cùng thời gian này năm ngoái.Không có gì ngạc nhiên, ông Plavsic thấy vấn đề này xảy ra nhiều nhất trong các ngày lễ và lễ kỷ niệm lớn như Ngày Lễ Mẹ, lễ tốt nghiệp và tiệc tốt nghiệp trong tháng này. Ông và các chuyên gia an toàn đề nghị một giải pháp đơn giản cho 924 vụ mất điện do bong bóng gây ra của SCE trong năm 2015 và 942 vụ vào năm ngoái.Ông Andrew Martinez, phó chủ tịch An Toàn, An Ninh & Kinh Doanh SCE cho biết: “bóng tráng kim an toàn nhất là loại được giữ trong nhà hoặc buộc chặt vào vật nặng, hoặc thứ gì đó thật vững khi ở ngoài trời. Các tiệm và đại lý cung cấp chỉ nên bán bong bóng được buộc chặt, và người mua không được tháo bóng ra khỏi vật nặng hoặc thả bóng ra ngoài trời.”Ông Plavsic, nhân viên đã có 12 năm kinh nghiệm làm việc với SCE, bắt đầu với công việc bảo dưỡng đường dây, cũng phụ họa thêm với ông Martinez: “Buộc chặt xuống. Không được để bóng bay, đặc biệt là kim loại và điện. Sẽ không có gì tốt đẹp khi thả bóng.”Ông đã nói về kinh nghiệm, khi chứng kiến bóng nổ trên đầu một nhân viên sửa chữa khi ông này đến gần để gỡ bóng khỏi đường dây điện ở Redondo Beach. Nhân viên sửa chữa này đã không bị thương, nhưng bóng nổ như thế có thể làm hỏng đường dây điện — điều tương tự thế này đã xảy ra 111 lần vào năm ngoái trong khu vực phục vụ của SCE — có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng và thiệt hại về tài sản.Vì sự đe dọa đến an toàn cho công chúng, với hàng trăm vụ mất điện lẽ ra đã dễ dàng tránh khỏi và sự tăng đột biến các vụ mất điện vào tháng Năm và tháng Sáu, SCE mạnh mẽ ủng hộ dự luật AB 1091 của Hội Đồng tiểu bang. Điều luật này thắt chặt luật pháp hiện hành ở California bằng cách tuyệt đối cấm thả bóng tráng kim ngoài trời. Luật hiện hành đòi hỏi bóng cần được buộc chặt vào vật nặng và cấm thả ra ngoài trời.Đó cũng là lý do tại sao SCE đã khởi động phong trào trên toàn khu vực nhằm cung cấp kiến thức cho khách hàng về mức độ nguy hiểm của việc thả bóng tráng kim khi khuyến khích khách hàng “Giữ Ý Thức. Giữ An Toàn.”Đối với ông Plavsic, người đã từng phải gỡ bỏ trái bóng tráng kim cao bằng người mình ra khỏi dây điện trong dịp lễ tốt nghiệp, thì vấn nạn xảy ra dưới nhiều hình thức và tầm cỡ khác nhau.Ông Plavsic, cao 5-foot-11 cho biết: “Việc này xảy ra ngay cạnh trường trung học. Bóng cao sáu feet màu vàng lớn có chữ P, và tôi nghĩ, chữ L. Để lấy bóng xuống với cây gậy 40-foot là một việc rất khó.”Việc giữ cho nguồn điện ổn định là khó khăn khi có bong bóng, làm khách hàng SCE mất tổng số 2,502 giờ điện năm ngoái, và chỉ trong tuần trước hơn 12,000 khách hàng phải sinh hoạt trong bóng tối ở San Bernardino. Mất 13 giờ để khôi phục điện hoàn toàn. Trong khi đó, một trong những công việc mới đây của ông Plavsic liên quan đến bóng tráng kim ảnh hưởng đến 3,835 khách hàng ở Manhattan Beach. Bóng đã làm hư hỏng hoàn toàn một mạch điện và làm nổ một đoạn dây dẫn chính khi bị mắc trên cột biến áp. Bốn giờ sau đó mới khôi phục điện lại hoàn toàn.May mắn thay là không có đường dây điện nào bị rơi xuống đất.Ông Plavsic cho biết: “Đa số trường hợp là chúng tôi không tìm thấy [bong bóng], mà chỉ thấy một phần còn lại. Một thứ nho nhỏ để vui như vậy lại có thể gây ra rất nhiều thiệt hại. Có mức độ từ không đến một trăm. Có thể chỉ là nổ dây chính hoặc làm hại nhiều đường dây.”