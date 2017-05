Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ: Tố Cáo CSVN Đàn Áp Tôn Giáo

Sau đây là Quyết Nghị của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ.Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ gồm đại diện của các tôn giáo: Cao Đài, Chính Thống Giáo, Công Giáo, Phật Giáo, Phật Giáo Hoà Hảo và Tin Lành. Trong phiên họp của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ vào ngày 08 tháng 5 năm 2017 tại Thánh Đường Little Saigon, 10321 Bolsa Ave, Westminster, California, đồng:NHẬN ĐỊNHNhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã và đang tiếp tục thi hành những biện pháp đàn áp tôn giáo một cách tinh vi và thâm độcMột số điểm chính như sau:Tịch thu các cơ sở thờ phượng và các cơ sở xã hội của các Tôn giáo từ năm 1975 đến nay vẫn chưa hoàn trả cho các tôn giáo.Bắt giam, thủ tiêu các hàng lãnh đạo, giáo phẩm, tu sĩ, tín đồ có uy tín, có ảnh hưởng.Hạn chế tối đa các sinh hoạt tôn giáo như thờ tự, lễ nghi, phổ biến tài liệu, sách báo tôn giáo.Hạn chế việc di chuyển, sinh hoạt của các giáo sĩ, tu sĩ.Lũng đoạn hàng ngũ các giáo hội bằng cách thành lập các giáo hội quốc doanh, giáo hội độc lập, hoặc cho người xâm nhập vào các tổ chức giáo hội để thu thập tin tức, phá hoại.Cấm đoán, hạn chế việc tuyển bổ, đào tạo tu sĩ. m mưu phân hóa giữa các giáo hội với nhau.Giải tán, giới hạn việc hội họp sinh hoạt của các hội đoàn tôn giáo.Ngăn cấm, hạn chế việc liên lạc với các giáo quyền ở ngoài nước.Nhục mạ, phỉ báng các tôn giáo bằng các phương tiện truyền thông, sách báo, chiến dịch rỉ tai v.v. để giảm thiểu uy tín của các tôn giáo.Cụ thể là:Vào ngày 8 tháng 9 năm 2016, nhà cầm quyền Cộng sản Việt nam (CSVN) đập phá Chùa Liên Trì tại Thủ Thiêm, Saigòn, và Hòa thượng Thích Không Tánh trụ trì không có nơi cư trú nên cùng các Thầy khác phải đi ở nhờ nơi nầy nơi khác.Mục Sư Nguyễn Công Chính đang bị giam với án tù 11 năm và bị đối xử rất tàn tệ.Ngày 14 tháng 2 năm 2017 CSVN thẳng tay đàn áp giáo dân Giáo xứ Song Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An khiến cho Linh Mục Nguyễn Đình Thục bị thương và hơn 50 giáo dân khác bị đánh đến đổ máu. Thêm vào đó, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã tổ chức các hội đoàn do đảng cộng sản lãnh đạo cũng đã tổ chức “đấu tố” và đòi tử hình Linh Mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục, vì các vị đã giúp đỡ người dân trong việc khiếu kiện Formosa. Hai vị linh mục này cũng liên tục bị nhà cầm quyền dùng hệ thống truyền thông, báo chí lề đảng tấn công, bôi nhọ thanh danh và xuyên tạc sự thật.Từ ngày 11 tháng 4 năm 2017, ông Vương Văn Thả, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và cả gia đình 9 người, trong đó có cụ bà 80 tuổi và em bé 4 tháng tuổi, bị công an huyện An Phú, tỉnh An Giang bao vây cô lập trong suốt 14 ngày, bị cắt hết điện nước, không ai được vào cung cấp thực phẩm cho gia đình ông Thả. Đồng thời cho công an giả dạng côn đồ liên tục ném đá vào nhà Ông Thả, hiện tình gia đình ông Vương Văn Thả đang rất nguy kịch.Đặc biệt vào ngày 2 thạng năm 2017, lúc 5 giờ chiều, hơn 200 công an Tỉnh Vĩnh Long đã bao vây và lục soát nhà của ông Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, ngụ tại Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long, môt người rất hiền lành, ăn chay trường, bà con lối xóm rất thương, họ lấy cớ là nhà anh Nguyễn Hữu Tấn có chứa tài liệu phản động, (đang cất dấu lá cờ vàng ba sọc đỏ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa). Sau nhiều giờ lục soát họ không thấy bất cứ tài liệu hay chứng vật nào phạm pháp như họ vu khống, tuy nhiên họ vẫn bắt ông Nguyễn Hữu Tấn về phòng công an Tỉnh Vĩnh Long đề điều tra. Đến 11 giờ trưa ngày 3 tháng 5 năm 2017, gia đình ông Tấn đến Phòng công an hỏi thăm tin tức, họ cho biết là ông Nguyễn Hữu Tấn đã dùng dao cắt cổ tự tử rồi. Đến 18 giờ cùng ngày công an đưa xác ông Tấn về giao cho gia đình anh, mọi người đều không ai tin rằng ông Tấn tự cắt cổ mình được, vì bản chất ông Tấn là người rất nhúc nhác, chưa từng cầm dao giết một con gà, hơn nữa chỗ vết thương trên cổ, nếu anh tư cắt làm sao mà gần đứt cả cái đầu và cổ họng đưa cả ra ngoài cũng như các đừơng gân đều bong ra hết bên ngoài, đặc biệt khi trả xác ông Tấn về, thì đã có dấu may vết thương lại, và nếu anh tự cắt cỗ mình thì tại sao phía sau ót lại bị mềm nhũng ra như bị vật cứng vào rất mạnh. Rõ ràng Công an Vĩnh long đã dùng nhục hình tra tấn anh Tấn cho đến chết, sau đó bày trò ngụy tạo để chối tội cho là anh Tấn tự tử.Trước việc đàn áp tôn giáo trắng trợn đó và những hành vi tra tấn dã man của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, chúng tôi kêu gọi TỔNG THỐNG VÀ QUỐC HỘI HOA KỲ, TỔ CHỨC LIÊN HIỆP QUỐC, và QUỐC HỘI LIÊN HIỆP U CH U VÀ CÁC QUỐC GIA TỰ DO KHÁC TRÊN THẾ GIỚI, GIÚP:Can thiệp trực tiếp với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, buộc họ phải ngưng tất cả các chính sách và việc đàn áp, kỳ thị tôn giáo.Mở các cuộc điều tra tại chỗ về những vụ vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng đang diễn ra tại Việt Nam.Làm sáng tỏ vụ Ông Nguyễn Hữu Tấn bị bức tử và đưa thủ phạm ra trước Tòa án để trừng phạt xứng đáng.Buộc nhà cầm quyền cộng sản tỉnh An Giang - Việt Nam phải ngưng gấp việc cô lập gia đình chín (9) người của ông Vương Văn Thả, để cứu sống gia đình này.Yêu cầu Quốc Hội và Chính Phủ Hoa Kỳ: Cứu xét việc tái xếp loại Việt Nam vào những “Quốc Gia Đặc Biệt Cần Quan Tâm” vì những vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng gần đây.Áp dụng những biện pháp chế tài mạnh mẽ và hữu hiệu về kinh tế và viện trợ trước những sự vi phạm về quyền tự do tôn giáo của người dân.Làm tại Westminster – California, ngày 8 tháng 5 năm 2017Thành Viên Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đồng ký tên.Giáo Hội Cao Đài:Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo:- Chánh Trị Sự Hà Vũ BăngGiáo Sư Nguyễn Thanh Giàu- Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Lợi -Ông Trang Văn MếnCông Giáo:Giáo Hội Tinh Lành:- Linh Mục Trần Công Nghị- Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng- Linh Mục Trần Văn Kiểm- Mục Sư Lê MinhChính Thống Giáo:Giáo Hội Phật Giáo:- Giáo Sĩ Mai Biên- Hòa Thượng Thích Minh Nguyện- Hòa Thượng Thích Chơn Thành.