Spotify, Nhiều Hãng Khác Tố Apple, Google Lạm Quyền

Khoảng đầu tháng 05/2017, Apple và Google đang là mục tiêu chỉ trích của dịch vụ âm nhạc trực tuyến hàng đầu thế giới Spotify cùng nhiều công ty dịch vụ Internet khác ở Châu Âu. Nhóm các công ty đang yêu cầu EU điều tra những động thái “có vấn đề” trên các cửa hàng ứng dụng.Theo trang Financial Times, trong đơn khiếu nại gửi tới cơ quan chống độc quyền của Liên minh Châu Âu, Spotify, dịch vụ âm nhạc trực tuyến Deezer, hãng đầu tư khởi nghiệp Rocket Internet và các công ty khác có trụ sở tại Châu Âu, đã đưa ra dẫn chứng cho rằng những nền tảng Internet thống trị “có thể và đang lạm dụng vị thế đặc quyền của mình”.Các công ty Châu Âu phàn nàn rằng một số hệ điều hành di động, cửa hàng ứng dụng và công cụ tìm kiếm đang lợi dụng quyền lực về thị phần để đóng vai “kẻ gác cổng”, thu hẹp sự lựa chọn của khách hàng. Từ đó làm ngăn cản nỗ lực của các đối thủ khi muốn cạnh tranh với sản phẩm cùng loại của các công ty.Mặc dù trong đơn khiếu nại không nhắc đích danh công ty cụ thể, nhưng có thể dàng hiểu được các đối tượng được nói đến là Apple và Google. 2 nền tảng iOS và Android đang chiếm tới 90% thị phần hệ điều hành di động, với cửa hàng ứng dụng đi kèm rất nhiều quy định riêng, bắt buộc các ứng dụng bên thứ ba phải tuân thủ để nhận được quyền phân phối tiếp thị sản phẩm.Cụ thể, nguyên đơn lập luận rằng, họ không có quyền truy cập các dữ liệu phân tích nếu người dùng ghi danh dịch vụ thông qua cửa hàng ứng dụng. Ngoài ra, công ty chủ quản luôn ưu tiên quảng cáo sản phẩm của họ trước so với bên thứ ba. Dễ dàng thấy được Apple thường hiển thị banner về Apple Music để cạnh tranh với Spotify và Deezer.Động thái của liên minh các công ty Châu Âu diễn ra giữa lúc Ủy ban chống độc quyền EU đang xem xét tiến hành cuộc cải tổ mạnh mẽ về chính sách liên quan tới kỹ thuật số. Một trong những vấn đề gây tranh cãi là chỉ trích cho rằng cơ quan đã không công bằng khi để các nền tảng nắm giữ thị phần lớn tự tung tự tác. Ủy ban đang cân nhắc thành lập một đơn vị độc lập có nhiệm vụ giải quyết tranh chấp giữa những doanh nghiệp lớn với các công ty vừa và nhỏ.Bên cạnh đó, các CEO của bên nguyên đơn còn phàn nàn luật cạnh tranh gây tốn kém và tổn thất nặng nền cho những công ty nhỏ lẻ, đồng thời đề xuất đưa ra “bộ quy tắc cụ thể về tương tác giữa các nền tảng và người dùng dịch vụ”.Giới phân tích nhận định, đơn tố cáo là động thái mới nhất mà Spotify nhắm vào Apple trong cuộc chiến dịch vụ âm nhạc số vẫn diễn ra triền miên. Hồi năm 2016, Spotify cũng cáo buộc Apple thiếu công bằng khi một phiên bản ứng dụng Spotify trên App Store bị từ chối. Yêu sách từ Apple là phải chiết khấu 30% doanh thu, áp dụng cho tất cả thanh toán trong ứng dụng cũng như ghi danh sử dụng dài hạn (subscription) nếu muốn được thông qua.Để bù đắp khoản hoa hồng phải chi, Spotify buộc phải nâng phí cài đặt ứng dụng lên 13 USD, cao hơn hẳn so với mức 10 USD ghi danh qua web. Công ty cho rằng khoản phí 30% giống như “vũ khí chống lại đối thủ cạnh tranh”, vì Apple chỉ bán dịch vụ Apple Music với giá 10 USD/tháng, cũng với các điều khoản tương tự.Theo: Nguoivietphone.com