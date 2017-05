Đại Học CSUF Hàng Đầu Mỹ: Đào Tạo Sinh Viên Gốc Á

FULLERTON, Calif. -- Một trường đại học Quận Cam đang nổi tiếng trên tầm toàn quốc Hoa Kỳ nhờ thành quả các sinh viên gốc Á.Đó là lý do, nhiều sinh viên Hoa Kỳ gốc Á khi cứu xét học môn quản trị kinh doanh làm môn chính cho bậc cử nhân, họ đã chọn học và tốt nghiệp từ đại học Cal State Fullerton (CSUF).Và do vậy, CSUF đã trở thành đại học đứng đầu Hoa Kỳ về cấp văn bằng cử nhân trong ngành quản trị kinh doanh, theo một bản xếp hạng mới phổ biến tuần qua của Diverse: Issues in Higher Education.Ấn bản ra ngày 4 tháng 5/2017 có tên là "The Top Producers of Asian American Graduates" (Các Đại Học Hàng Đầu Cho Sinh Viên Gốc Á)... cũng xếp CSUF:-- hạng 3 toàn quốc về ban cấp cử nhân giáo dục cho sinh viên gốc Á;-- hạng 14 toàn quốc về ban cấp văn bằng Thạc sĩ (Cao học) Giaó Dục;-- và hạng 16 toàn quốc về ban cấp văn bằng thạc sĩ về kỹ sư (engineering).Bản xếp hạng này dựa vào dữ kiện sơ khởi của niên khóa 2014-15 do Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ thu thập.Mới hồi tháng 8/2016, tạp chí Diverse cũng sử dụng dữ kiện của Bộ và xếp CSUF vào:-- hạng nhất tại California và hạng 2 trên toàn quốc về số lượng ban cấp văn bằng cử nhân cho sinh viên gốc Mỹ Latin;-- hạng 6 về văn bằng cử nhân cho sinh viên hoàn cảnh gian nan;-- hạng 14 toàn quốc về văn bằng cử nhân cấp phát cho sinh viên Mỹ gốc Á.