Sắc Lệnh Trump Siết Di Trú Trở Lại Toà Phúc Thẩm

RICHMOND, Virginia - Số phận của 1 sắc lệnh về di trú của TT Trump lại đuợc chú ý khi tranh tụng diễn ra trước 12 vị thẩm phán liên bang tại toà phúc thẩm Richmond hôm Thứ Hai – gần 2 tháng trước, chánh án toà liên bang ở Maryland đã quyết định đình chỉ sắc lệnh cấm nhập cảnh Hoa Kỳ trong 90 ngày với dân 6 nước Hồi Giáo với lý lẽ: vi hiến vì kỳ thị tín đồ Hồi Giáo.Nay, sắc lệnh này đuợc cứu xét bởi toà phúc thẩm tái cơ cấu gồm 6 thẩm phán do TT Obama bổ nhiệm. Thông thường, phán quyết của toà cấp quận đuợc 3 vị thẩm phán của toà phúc thẩm duyệt xét.Nhưng, trong trường hợp này, toà phúc thẩm quản hạt 4 tại Richmond quyết định để toàn bộ 12 vị thẩm phán thẩm tra, là lần đầu tiên. 10 trong 15 vị của toà này là chọn lựa của TT Clinton hay TT Obama - CNN tin rằng phe tả sẽ định đoạt kết quả phân xử.Mặt khác, nguồn tin thông thạo cho hay thẩm phán Harvie Wilkinson do TT Reagan đề cử rút lui vì con rể ông là luật sư đại diện chính quyền Trump trong vụ kiện, và thẩm phán Allyson Duncan do TT Bush đề cử tự ý rút lui.Nghĩa là 10 vị nghe điều trần hôm Thứ Hai là người của phe DC. 5,6 tổ chức bảo vệ dân tị nạn kiện TT Trump tại toà này.Nếu TT Trump thắng, lệnh cấm không có hiệu lực tức thì, bởi sắc lệnh của TT Trump cũng bị 1 chánh án toà liên bang tại Hawaii đình chỉ thi hành – khi ấy, tranh tụng trở lại với toà phúc thẩm tại Seattle.