Bên Rể Trump Mời Tỉ Phú TQ Chi Tiền Vô Mỹ, Mua Thẻ Xanh

WASHINGTON - Chị em gái của “đệ nhất hoàng tế Hoa Kỳ”, là Nicole Kushner Meyer, lên tiếng trong 1 buổi hội thảo doanh nhân của thủ đô Trung Cộng hôm cuối tuần để huy động vốn đầu tư vào 1 dự án tại Journal Square ở New Jersey của Jared Kushner, con rể và là “cố vấn bách khoa” của TT Trump.Tỉ phú Tàu đuợc chiêu dụ đầu tư tại New Jersey như là “mua” chiếu khán nhập cảnh EB-5 bằng 500,000 MK đầu tư tạo ra việc làm để đuợc cấp thẻ xanh thường trú.Các cơ sở kinh doanh thuộc Trump Organization và của Jared Kushner cùng khai thác chương trình EB-5, nay đang là đề tài chỉ trích từ cả 2 phe đối đầu tại Capitol Hill. Nicole Kushner Meyer xác nhận guơng điển hình về tái định cư làm giàu tại Hoa Kỳ là kinh nghiệm thực tế từ ông bà nội của mình.Phóng viên của Washington Post và New York Times đến dự buổi hội thảo kể trên và bị mời ra ngoài….Qua Thứ Hai, CNN đưa tin: thăm dò nhận thấy đa số công dân tin rằng vai trò của Ivanka Trump và chồng là Jared Kushner tại Bạch Ốc là không thich hợp.