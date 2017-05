Cựu TT Obama: Quốc Hội Chớ Bỏ “ACA – Tức ObamaCare”

BOSTON - Trong phát biểu tối chủ nhật tại thư viện và bảo tàng mang tên TT Kennedy ở Boston sau khi nhận giải thưởng Profiles in Courage, cựu TT Obama nhắc tới luật chăm sóc sức khoẻ tên tắt ACA quen đuợc gọi bằng tên ObamaCare với hô hào lập pháp liên bang không thu hồi.Phát biểu này đánh dấu sự dự phần đáng kể nhất trong cuộc tranh luận về chính sách y tế, khi TT tỉ phú địa ốc dồn sức thu hồi và thay thế.Ông Obama nhấn mạnh “Tôi hy vọng, cũng như hàng triệu công dân, rằng bất cứ với đảng nào, can đảm là có thể – bất kể là đảng nào, các vị dân cử nên nhìn lại các sự kiện để nói lên sự thật, ngay cả khi mâu thuẫn với lập trường của đảng”.Theo lời ông Obama, việc này không đòi hỏi nhiều can đảm, và can đảm có nghĩa là đặt niềm tin vào con tim công chính.