Bộ Trưởng Mỹ: Đang Xem Xét Giải Pháp Syria Của Nga

COPENHAGEN - Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố: Washington đang tìm biết đề nghị “vùng an toàn” như là 1 phần trong giải pháp chuyển tiếp Syria do Moscow vận động có thể hiệu quả trong dài hạn hay không – bộ trưởng James Mattis phát biểu hôm Thứ Hai trước khi đến Đan Mạch “Mọi chiến tranh kết thúc – chúng ta đang tìm cách chấm dứt dài hạn cuộc xung đột tại Syria”.Các giới cảm thấy hoài nghi, bởi biên bản về thiết lập vùng an toàn tại Syria do 3 thế lực ngoại bang định đoạt và ký kết tại hội nghị Astana hôm Thứ Năm tuần qua, không gồm các phe đối đầu trên chiến trường Syria.Washington phản ứng cực độ thận trọng, tỏ ý quan ngại về vai trò của Iran – bộ trưởng Mattis nói rõ “Luôn có ma quỷ tiềm ẩn trong các chi tiết – chúng tôi muốn biết nếu có thể thực hành và thực hành hiệu quả”.Ông đến Copenhagen để hội ý với các thành phần chính trong liên minh chống ISIS tại Syria và Iraq.Hoa Kỳ không dự hội nghị Astana. Hoa Kỳ dự các hoà đàm do LHQ tổ chức tại Geneva và 1 phụ tá ngoại trưởng dự thính hội nghị Astana – biên bản về vùng an toàn tại Syria kèm theo 6 tháng ngưng bắn và có thể gia hạn.Biên bản này dự kiến thành lập các tổ công tác gồm 3 nước bảo trợ là Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ để phân định ranh giới 4 vùng an toàn từ ngày 4-6. Biên bản Tay Ba hô hào tiếp tục đánh khủng bố, gồm chi nhánh cũ của al-Qaeda là al-Nusra đã đổi tên.