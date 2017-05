Một Nhà Thơ Ra Đi

...Ta nhất quyết đồng hồ Liên-xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ

Hình như đấy là niềm tin, ý chí và tự hào

Mường tượng rằng trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ

Sự ngây thơ đẹp tuyệt vời và ngờ nghệch làm sao

.

Một phần tư thế kỷ qua đi và bây giờ ta đã biết

Thế nào là thương yêu thế nào là chém giết

Ta đã thấy những chỗ lõm chỗ lồi trên mặt trăng sao

Những vết bùn trên tận đỉnh chín tầng cao...(hết trích)

Bản tin lớn mấy ngày qua: thi sĩ Việt Phương ra đi.Báo Tuổi Trẻ ghi rằng tác giả tập thơ Cửa Mở nổi tiếng một thời - qua đời tại Hà Nội lúc 8h50 sáng 6-5-2017.Nhà thơ Việt Phương tên thật Trần Quang Huy, sinh năm 1928, tác giả của tập thơ Cửa Mở (1970).Ông là cán bộ Văn Phòng Chính phủ, đã nghỉ hưu, nguyên Thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng (thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Phan Văn Khải), nguyên Thành viên Viện Nghiên cứu IDS đã từ trần hồi 8h50 ngày 6-5-2017, (tức ngày 11- 4 năm Đinh Dậu) tại Bệnh viện Hữu Nghị, hưởng thọ 90 tuổi.Theo một nhà thơ trong nhóm Văn Việt, nhà thơ Việt Phương có nhiều câu thơ được giới sinh viên thập niên 1970s nhớ nằm lòng. Trong đó có bài thơ tựa đề “Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi” trong đó có những câu như, trích:Xin từ biệt một nhà thơ lớn của dân tộc.Cũng một tin tất yếu xảy ra, sau các đợt chuẩn bị dư luận: ông Đinh La Thăng bị cảnh cáo, bị thôi chức ủy viên Bộ Chính trị...Và có lẽ, sắp văng chức Thành Ủy Sài Gòn.Bản tin RFA cho biết rằng đương kim ủy viên Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam Đinh La Thăng bị kỷ luật, phải ra khỏi Bộ chính trị, chỉ sau vài ngày đầu của hội nghị ban chấp hành trung ương đảng lần thứ năm, khóa 12, diễn ra từ ngày 5 tháng 5 năm 2017.Ông Thăng được cho là có nhiều sai phạm khi ông phụ trách Tổng công ty dầu khí Việt Nam, làm thất thoát rất nhiều tiền của. Nhiều nhân vật dưới quyền ông Thăng đã bị truy tố tội tham nhũng trước đó.Đây được cho là kết quả của chiến dịch chống tham nhũng được đương kim Tổng bí thư đảng, ông Nguyễn Phú Trọng hô hào từ khi ông lên nắm chức vụ này.Bản tin VOV cho biết một hiện tượng mới: Hàng trăm giáo viên có nguy cơ mất việc...Hơn 100 giáo viên có thời hạn hợp đồng trên 36 tháng ở Quảng Nam đang đứng trước nguy cơ mất việc sau kỳ thi cạnh tranh tuyển viên chức giáo dục.Báo Thanh Niên kể chuyện: Nửa đêm, thiếu nữ bị đập đầu và cướp xe ngay trước cửa nhà ở TP.SG.Khi đang dừng xe Airblade trước nhà để mở cửa thì chị T. (21 tuổi) bị hai thanh niên đi xe Wave dùng cây gỗ đập vào đầu rồi cướp xe tẩu thoát. Sau 3 giờ chạy trốn, hai thanh niên đã bị tóm gọn.Rạng sáng 6.5, Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.SG cho biết có người dân đến trình báo vụ việc bị cướp xe khi đang dừng xe mở cửa vào nhà.Theo đó, lúc 0 giờ 30 phút, chị Nguyễn Thị K.T (21 tuổi), dừng xe Airblade màu cam BKS 59H1 - 52XXX trước nhà để mở cửa thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe Wave màu trắng dùng cây gỗ đập vào đầu và người làm chị T. vỡ mũ bảo hiểm đang đội và chấn thương vùng đầu, bàn tay trái.Báo Người Lao Động báo nguy: Lo cá tra "sập bẫy" như heo.Do kim ngạch tăng mạnh trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã trở thành nhà nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam.Tuy xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc tăng mạnh, "cứu" được kim ngạch nhưng nhiều người vẫn lo ngại do thị trường này đầy rủi ro....Năm 2010, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đạt 43 triệu USD, đến năm 2016 đã tăng lên 272 triệu USD. Quý I/2017, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đạt 69,7 triệu USD, tăng 56,8% so với cùng kỳ. Từ tháng 2 năm nay, Trung Quốc trở thành nhà nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam. Hiện có khoảng 40 DN trong nước xuất cá tra sang đây......Trước thông tin Trung Quốc "ăn hàng" mạnh cá tra, ông Nguyễn Hữu Nguyên - Chủ nhiệm HTX Nuôi cá tra huyện Châu Phú, tỉnh An Giang - nhận xét: "Thị trường Trung Quốc tiềm ẩn nhiều rủi ro, cách thức thu mua và giá cả cũng cũng không ổn định. Trước đây, họ sang Việt Nam thu mua ồ ạt với giá cao, được 2-3 đợt rồi bặt tăm. Đến gần cả năm sau, họ mới quay lại mua nhưng ép giá do nguồn cung thừa. Nhà nhập khẩu Trung Quốc thường không trực tiếp thu mua cá của dân như DN trong nước mà thông qua cò nên mọi thông tin liên quan đều mờ mịt".Hải Phòng lại có biểu tình lớn. Báo Lao Động cho biết: Người dân mang xe kéo chắn quốc lộ 10 khiến giao thông tắc nhiều giờ liền.Máy xúc chạm vào đường dây thông tin ngang qua quốc lộ 10 làm đường dây võng xuống. Một người dân trèo lên buộc lại nhưng do bất cẩn nên ngã xuống đất bị thương. Nhiều người thấy vậy lầm tưởng ông này ngã do việc thi công quốc lộ 10 nên đã mang bàn ghế, phương tiện ra chắn giữa đường khiến giao thông ách tắc nhiều giờ liền…Thế gian như mây nổi...