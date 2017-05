VNA TV 57.3 Lễ Thượng Kỳ: Mừng 5 Tuổi Đài Truyền Hình

Trong Lễ Thượng Kỳ.

Garden Grove (Bình Sa)- - Đài Truyền Hình Vietnam America Television (VNA TV 57.3 tọa lạc tại số 13871 Newhope St., Garden Grove CA 92843 do ông Lê Thanh Hoan, Tổng Giám Đốc, Ký giả Du Miên Giám Đốc đã tổ chức buổi lễ thượng kỳ nhân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Đài VNA-TV 57.3 vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 7 tháng 5 năm 2017.Tham dự buổi lễ, ngoài các thành viên trong đài, về quan khách có: Ông Steven R. Jones, Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove; ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, và phu nhân, cùng các Nghị Viên: Thu Hà Nguyễn, Kim Bernice Nguyễn và một số viên chức trong Thành Phố Garden Grove; ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Westminster, ông Micheal Võ, Phó Thị Trưởng Thành Phố Fountain Valley, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, Đại Diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn; Anh Lý Vĩnh Phong, Đại Diện Dân Biểu Liên Bang Lowenthall, ông Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ Hải Ngoại và phu nhân; Anh Billy Lê, Đại Diện Chánh Lục Sự Quận Cam, Anh Ngãi Vinh, Chủ Tịch, Anh Nguyễn Kim Bình Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, ông Phan Văn Chính, Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt Thành Viên Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Việt Nam Nam California, Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, Phó Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt, ông Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia, ông Nguyễn Phục Hưng, Đại diện Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, ông Lê Quang Dật, đại diện Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam, ông Trương Quang Sĩ, Chủ Tịch Liên Minh Á Châu Chống Cộng, Bà Mộng Lan, Đại diện Đảng Cộng Hòa Việt-Mỹ Orange, ông Quang Việt Đại diện Tổng Đài KJLA, Bà Như Hảo, Giám Đốc Đài Mẹ Việt Nam, Nhạc Sĩ Xuân Điềm và Ban Tù Ca; Nha Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng và Ban văn nghệ Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ; một số qúy vị đã diện các hội đoàn, đoàn thể, các mạnh thường quân bảo trợ cho đài, qúy thân chủ quảng cáo, cùng một số qúy cộng tác viên, qúy đồng hương thân hữu, qúy cơ quan truyền thông, báo chí...Trước giờ khai mạc, một số các Hoa hậu đã đón tiếp quan khách, các phóng viên của đài thực hiện các cuộc phỏng vấn một số những nhân vật tham dự, các Studio đều bận rộn các tiết mục trực tiếp truyền hình.Nghi thức khai mạc do Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, cùng tất cả anh chị em trong Đài VNA-TV, toán hầu kỳ Thủy Quân Lục Chiến tập trung thành hàng ngang tại hai cột cờ dưới sự điều hợp của ông Nguyễn Phục Hưng.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và anh chị em trong đài VNA-TV thực hiện (Hát bản quốc ca Hoa Kỳ do em Maria Minh Châu).Tiếp tục chương trình MC. Mỹ Linh và Nguyễn Văn Chuyên lên giới thiệu thành phần quan khách tham dự.Sau đó MC. Mỹ Linh mời nhà báo Du Miên thay mặt Ban Giám Đốc Đài Truyền Hình 57.3 lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách, qúy thân chủ, qúy mạnh thường quân, thân hữu cùng đồng hương tham dự. Ông cho biết từ khi đài hoạt động tại trụ sở cũ, ông Phan Kỳ Nhơn đã cho hai lá cờ, đến nay Đài mới có được hai trụ cờ như qúy vị đã thấy.Trong dịp nầy Nhà báo Du Miên cảm ơn ông Thị Trưởng và các Nghị Viên trong Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, Dân Biểu Lowenthall và một số qúy vị đã ủng hộ. Ông cảm ơn Ông Phan Văn Chính Ủy Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa đã bỏ công sức để dựng hai cột cờ cho Đài VNA-TV sau đó ông mời ông Phan Văn Chính lên để ông đại diện trao bằng Tưởng Lục về những đóng góp của ông Phan Văn Chính cho đài.Khi nhận bằng tưởng lục, ông Phan Văn Chính cho biết, ông rất sung sướng được dựng hai cột cờ nầy, vì đây là biểu tượng thiêng liêng mà nguời Việt tỵ nạn cộng sản không thể nào quên được.Tiếp theo ban tổ chức mời ông Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, cùng các vị dân cử, đại diện dân cử địa phương, Quận hạt, Tiểu bang, Liên bang lên phát biểu và trao bằng tưởng lệ cho Ban Giám Đốc Đài, trong lời phát biểu, mọi người đều ca ngợi tinh thần phục vụ cộng đồng, cư dân của Đài Truyền Hình 57.3 trong 5 năm qua.Tiếp theo ông Quang Việt, đại diện Tổng Đài KJLA lên phát biểu, ông chúc cho đài càng ngày càng phát triển hơn nữa để tiếp tục phục vụ cộng đồng.Sau đó ban tổ chức mời ông Phan Kỳ Nhơn lên phát biểu, ông Phan Kỳ Nhơn cho biết, trong thời gian qua Đài Truyền Hình VNA-TV. 57.3 đã đóng góp không nhỏ vào công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.Sau lễ Thượng Kỳ, MC. Mỹ Linh đã mời tất cả mọi người vào bên trong dùng thức ăn nhẹ và vào hội trường để thưởng thức một chương trình văn nghệ đấu tranh đặc sắc với những tiết mục như: Nhạc cảnh “Đát nước lạ lắm phải không anh?” do Ban Tù Ca Xuân Điềm trình diễn, Đoàn vũ Việt Cầm qua màn vũ “Thương Ca Tiếng Việt” Tam ca “Tôi Yêu” do các Ca sĩ Thanh Vân, Hồng Mai, Dạ Lan trình diễn, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ với hai bản hợp ca xuất sắc đó là: “Việt Nam Ơi-Việt Nam Ơi” và bản “Hẹn Ngày Về.” Vũ Đoàn Việt Cầm qua vũ điệu “Em Đi Xem Hội Trăng Rằm”. “Hát cho Linh Hồn Chiến Sĩ và Cảm Ơn Anh” do các ca sĩ Xuân Thanh-Lan Hương trình bày liên khúc...Kết thúc chương trình văn nghệ toàn thể lên sân khấu, cùng hát bản “Bài Ca Tuổi Trẻ.”Tiếp xúc với nhà báo Du Miên được anh cho biết: “Nhằm nâng cao tinh thần đấu tranh, cùng qúy đồng hương dương cao ngọn cờ chính nghĩa Quốc Gia. Ngay từ khi mới thành lập, chúng tôi đã mong muốn có được lá cờ Việt Nam Cộng Hòa tung bay tại Việtnam America Television, một ước mơ thấy lá cờ như thấy quê hương của mình, nay mong muốn ấy đã thành sự thật, VNA-TV đã có được hai cột cờ ngay trước khuôn viên của đài. Trong tinh thần tự hào, vinh danh lá cờ Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa đó là điều sung sướng và hãnh diện nhất của chúng tôi.”